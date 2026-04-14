Mercedes-Benz EQS míří zpět na vrchol. Po modernizaci ujede téměř 1000 km na jedno dobití
Ač to možná na první pohled nevypadá, přináší model EQS obrovské změny. Nabídne nyní větší baterie, 800V architekturu nebo řízení steer-by-wire.
Jakožto první plně elektrický luxusní sedan automobilky Mercedes-Benz stál model EQS v čele závodu evropských automobilek za tím nejlepším možným elektrickým autem. Už ve své první verzi uvedené v roce 2021 nabídl velký dojezd a pokrokové technologie v interiéru.
Elektrická třída S musela bojovat se zvláštním designem, jehož přijetí nebylo zrovna kladné. Nyní se více přibližuje stávajícímu designovému jazyku značky a zároveň přináší technická vylepšení, která model znovu staví do popředí nabídky automobilky.
Nové EQS nejsnáze poznáte díky nové přední části se spojenými světlomety, které implementují světelný podpis se dvěma hvězdami. Světlomety dokáží perfektně nasvítit o 40 % větší plochu oproti minulé generaci a stačí jim k tomu pouhá polovina energie. Dálková světla mají dosah 600 metrů.
Panel evokující mřížku chladiče nabídne velké množství osvětlených hvězdic a stejně tak trojcípá hvězda na kapotě (u modelů AMG Line v mřížce) může být volitelně osvětlená. Nová přední část je více vzpřímená a celkově pomáhá vůz přiblížit tradičním proporcím.
Ani po modernizaci nenabízí přední zavazadelník, jeho místo zabírá 9.82 dm³ velký HEPA filtr pro téměř dokonalou filtraci vzduchu v kabině (zachytí 99,65 % částic). Na kapotě se objevily prolisy „Power Dome“ typické pro vozy z dílny AMG.
Po vzhledové stránce není v exteriéru mnoho dalších změn. Vůz má dvojitě laminovaná všechna bezrámová boční okna a zůstaly také výsuvné kliky, takže bude zajímavé pozorovat, v jaké podobě se dostane na čínský trh.
Na představeném modelu najdeme také nový design disků kol, který připomíná „kanáldekly“ modelů Maybach. Disky kol mohou na novém EQS být v rozměru 19–21". V zadní části se nepatrně změnila grafika spojených zadních svítilen.
Koeficient odporu vzduchu je jen 0,20 Cx, což model EQS řadí k nejaerodynamičtějším sériovým vozům vůbec. Dokonce si automobilka neodpustila přirovnání k cyklistice, jelikož efektivní odporová plocha cyklisty na turistickém kole je přibližně 0,7 m², na horském kole kolem 0,6 m² a teprve silniční cyklista dokáže efektivní odporovou plochu nového EQS o hodnotě 0,5 m² překonat. Modernizace upravila tvar zpětných zrcátek a již zmíněné přední části.
Strach z dojezdu? Kdepak…
Klíčovou změnou u nového EQS je přechod na 800V architekturu. S ní se pojí nově vyvinuté elektromotory, přičemž ten zadní spolupracuje s dvoustupňovou převodovkou.
Všechny verze modernizovaného EQS také těží z větší kapacity nabízených baterií. Ta větší má nyní 122 kWh (+ 4 kWh) a ta menší si polepšila ještě více. Z původních 96 kWh narostla o 16 kWh na 112 kWh. Strach z dojezdu tedy opravdu nehrozí.
V reálném provozu včetně rychlejších dálničních přesunů by neměl být problém ujet 600 kilometrů v závislosti na verzi, ohromující hodnotu nabízejí tabulky u varianty EQS 450+ RWD s výkonem 300 kW, která by dle WLTP měla na nabití ujet až 925 km. Jde o 13% nárůst oproti minulému EQS ve verzi s nejdelším dojezdem.
|Varianta
|EQS 400 RWD
|EQS 450+ RWD
|EQS 500 AWD
|EQS 580 AWD
|Kapacita baterie
|112 kWh
|122 kWh
|Výkon
|270 kW
|300 kW
|350 kW
|430 kW
|Točivý moment
|505 Nm
|750 Nm
|800 Nm
|Zrychlení (0-100 km/h)
|6,1 s
|5,9 s
|4,7 s
|4,2 s
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|19.3-15.7 kWh/100 km
|19.3-15.4 kWh/100 km
|19.5-16.2 kWh/100 km
|Maximální kombinovaný dojezd (WLTP)
|817 km
|926 km
|876 km
|Maximální rychlost
|210 km/h
Jednou z technologických vymožeností, která rekordnímu dojezdu pomáhá, je schopnost rekuperovat výkon až 385 kW, o třetinu více než v předešlém modelu. V závislosti na výbavě je intenzitu rekuperace možné nastavit pádly pod volantem nebo voličem převodovky.
A pokud by vám obrovská baterie ani tak nestačila, nové EQS umožňuje nabít 320 kilometrů dojezdu za pouhých 10 minut (WLTP). Maximální nabíjecí proud větší baterie je totiž 350 kW (menší 330 kW). Na 400V nabíjecích stanicích se baterie virtuálně rozdělí, aby byla schopna nabíjet každou virtuální polovinu co nejefektivněji výkonem 175 kW.
Díky velké kapacitě by už mohla větší smysl dávat schopnost proměny ve flexibilní a inteligentní zdroj energie pro každodenní použití. EQS může dodávat energii z baterie přímo do veřejné rozvodné sítě (vehicle-to-grid) nebo do vaší domácnosti (vehicle-to-home).
Řízení budoucnosti
Uvedením nového modelu EQS se Mercedes-Benz stal prvním německým výrobcem automobilů, který do sériově vyráběného vozu zavedl systém řízení typu „steer-by-wire“. Ten bude dostupný s několikaměsíčním zpožděním, přinese ale mnoho novinek a výhod. V čem se liší od tradičního řízení, jsme přiblížili v tomto článku.
V novém EQS bude dostupný v kombinaci s volantem připomínajícím svým tvarem ten z monopostu F1, takže je přes něj snáze vidět na digitální přístrojový štít. U modelů vybavených touto technologií je standardem 10° maximální úhel natočení řiditelné zadní nápravy, který je u standardních modelů za příplatek (je softwarově limitován na úhel 4,5°).
Génius za obrazovkami
Model EQS byl prvním vozem značky Mercedes-Benz, který přišel se systémem MBUX Hyperscreen. Ten spojuje tři displeje pod jedinou souvislou skleněnou plochou o úhlopříčce přes 55 palců: displej řidiče (12,3"), centrální displej (17,7") a displej spolujezdce (12,3").
Modernizované EQS zjednodušuje ovládání systému. Pokročilý systém MBUX Zero Layer zobrazuje nejdůležitější informace a doporučení v konfigurovatelné spodní liště a přizpůsobit si je možné také uspořádání aplikací. Dokonce je možné aplikace seskupit do složek, podobně jako na chytrém mobilním zařízení.
Na displeji řidiče lze zobrazit navigaci MBUX Surround Navigation, která s podporou kamer a senzorů zobrazuje 3D mapu okolí v reálném čase. Zobrazují se také ostatní účastníci silničního provozu, jako jsou automobily, jízdní kola, motocykly a chodci. Řidiči tak mohou vidět to, co vidí EQS, a jak je asistenční systémy aktivně podporují.
Navigace je založena na Google Maps, ale zároveň propočítává trasy vzhledem k podmínkám na trasách z pohledu energetické náročnosti. Dvě krátké zastávky na nabíjení mohou ve výsledku uspořit čas, energii, ale také peníze. EQS umí do propočtu vhodných zastávek promítnout také ceny energie v různém čase a na různých místech. Do budoucna automobilka pracuje na aktualizaci, která by zohledňovala také větrné podmínky podél trasy.
Prvotřídní komfort
Softwarové propojení pokračuje také v nejnovější verzi systému vzduchového odpružení Airmatic, které nyní nabízí ještě lepší jízdní komfort. Díky inteligentnímu řízení tlumičů zajišťuje znatelně vyšší pohodlí při přejezdu delších umělých retardérů.
Ptáte se, jak? Díky datům získaným od řidičů vozidel Mercedes-Benz, kteří v reálném čase odesílají informace technologií Car-to-X do cloudu automobilky. Jde o funkci patentovanou značkou Mercedes-Benz, která ji sama vyvinula a automobilům umožňuje „vidět za roh“, protože o nerovnostech vědí dopředu a nemusí spoléhat například na kamerový systém.
Je-li aktivována funkce inteligentního řízení tlumičů, tlumení se krátce před příslušnými retardéry elektronicky upraví, aby se zajistil větší komfort. Toto zvýšení komfortu je patrné zejména na zadních sedadlech.
Ta jsou mimo jiné díky konstrukci EQS s posunutou kabinou prostorná a představují místo plné pohodlí a exkluzivity, která třídě S náleží. Po modernizaci byly vylepšeny zejména možnosti zábavy a práce na palubě vozu. Zadní pasažéři mohou nově využít dva 13,1" displeje s novými, individuálně konfigurovatelnými dálkovými ovladači.
Obrazovky umožňují optimalizované ovládání funkcí vozu, jako je klimatizace a zábava na zadních sedadlech, ale díky integrovaným HD kamerám jsou také ideální pro obchodní videokonference. Zabudované jsou aplikace Microsoft Teams, Zoom nebo Webex. To umožňuje cestujícím na zadních sedadlech zůstat produktivní i během cesty.
Komfortní balíček pro zadní sedadla se přesunul mezi standardní výbavu a zajišťuje maximální pohodlí při cestování na zadních sedadlech. Ta jsou nyní elektricky nastavitelná a disponují luxusními opěrkami hlavy, pohodlnými loketními opěrkami nebo bezdrátovým systémem nabíjení mobilních zařízení. Zadní sedadla jsou standardně vyhřívaná.
Stejně jako v nové třídě S také v modelu EQS najdeme vyhřívané bezpečnostní pásy. Ty se standardně aktivují společně s aktivací vyhřívání sedadel, ale lze je aktivovat také samostatně skrz infotainment. Vyhřívání bezpečnostních pásů může mimo vyššího komfortu zvýšit také bezpečnost. V chladném počasí bezpečnostní pás lépe přiléhá k tělu, pokud si cestující sundá tlustou zimní bundu. V případě nehody je pak účinnější.
S bezpečnostními pásy na zadních sedadlech souvisí ještě jedna inovace, kterou bohužel tisková zpráva detailněji nepopisuje. Bezpečnostní pásy by totiž měly disponovat integrovanými vaky, které při silném čelním nárazu nafouknou ramenní část a zvětší tak plochu bezpečnostního pásu podél hrudníku na trojnásobek. To pomáhá snížit špičkové zatížení hrudníku při nehodě a zároveň by pás měl být pohodlnější při každodenní jízdě. Je totiž hladší a měkčí než běžný bezpečnostní pás.
|Varianta
|EQS 400 RWD
|EQS 450+ RWD
|EQS 500 AWD
|EQS 580 AWD
|Cena v Německu (bez DPH)
|79.330 Eur
|91.290
|103.600
|113.220
|Přepočet na Kč (zaokrouhleno)
|1.950.000 Kč
|2.225.000 Kč
|2.525.000 Kč
|2.755.000 Kč
Nové EQS má zatím pouze německé ceny, na ty české si musíme počkat. Díky nové základní variantě však začíná pod hranicí 80.000 eur bez DPH, tedy v přepočtu pod dvěma miliony korun bez DPH. Díky výraznému navýšení kapacity baterie a další plejádě inovací je nové EQS opravdu zajímavým vozem. Snad to bude stačit na spravení reputace.
Zdroj: Mercedes-Benz