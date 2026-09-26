Mercedes-Benz GLB vs. Škoda Kodiaq – Host vyhazuje vrchního
Silnými slůvky se dneska ohání kdekdo. Má ale ještě smysl dělit auta na „mainstreamová“ a „prémiová“, když to první stojí více a na první pohled působí propracovaněji? Důkladně jsme si to otestovali tam, kde to české řidiče zasáhne nejvíc.
Pokud se někdo snaží vykreslit o aktuální socioekonomické situaci u nás negativní obraz, data mluví zcela proti němu. Konkrétně data z počtu registrací dle Svazu dovozců automobilů, z nichž vychází, že nejvíce Čechů touží po voze nižší střední třídy v podobě Škody Octavia a dosáhne na něj. To zas tak překvapující není. Na druhém místě se ale s přehledem umístilo SUV segmentu D, tedy Škoda Kodiaq s 9660 kusy dodanými mezi prvním a osmým měsícem tohoto roku.
Z „velkých“ aut je toho na předních příčkách více: nepříliš vzdálený Hyundai Tucson je na osmém místě, Dacia Bigster na dvanáctém a Jaecoo 7 na překvapivém třináctém místě, rozhodně ne levný Volkswagen Tiguan se vyhřívá s 1805 prodanými kusy na šestnácté příčce. Kupní síla tady tedy rozhodně je, ať si říká, kdo chce, co chce.
Je to zajímavé, protože levnější alternativa ke škodovce v tomto segmentu skutečně existuje a říká si třeba i Mercedes-Benz. Model GLB sice u nás nepatří zrovna k bestsellerům, nedá se ale ani říct, že by jej trh nezaregistroval. Se 474 prodanými kusy v letošních prvních osmi měsících stojí až na 83. místě, mimochodem přesně mezi Hondou CR-V a Audi Q8. A pokud vás zaskočilo, že je Q8 tak vysoko, tak větších Mercedesů GLE se prodalo za stejný čas dokonce 607, tedy o čtvrtinu více. Tedy přesně tolik co Cupry Terramar, o něco více než Toyoty RAV4 a výrazně více než Renaultu Clio. K čemu je tedy tato stará a dávno přežitá hra na „prémii“ a „střední proud“, když u Čechů stejně bodují ve velké míře auta za miliony?