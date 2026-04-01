Mercedes-Benz omladil modely GLE a GLE Coupé. Nová příď, interiér i motory
Zakladatel segmentu prémiových SUV prošel druhou velkou modernizací. Změny se dotkly designu, technologií i motorů a podvozku.
Předchůdce modelu GLE v podobě první generace třídy M v roce 1997 v podstatě založil segment prémiových SUV. Čtvrtá generace s interním označením V167 nyní prošla rozsáhlou modernizací, která se týká také verze GLE Coupé s označením C167. Mercedes-Benz od roku 1997 prodal miliony kusů této modelové řady a stále patří mezi špičku segmentu.
Nová verze se svým designem přiblížila momentálnímu designovému směru značky a mezi přibližně 3000 novými komponenty si na první pohled všimnete výrazně přepracované přední části s novým světelným podpisem ve formě hvězdic. Nesmí chybět také osvětlená centrální hvězda, která vévodí větší mřížce chladiče s černým okrajem (ovšem v Evropě svítí jen hvězda, v USA a Kanadě celé logo). Zvětšily se také samotné světlomety, které nyní disponují technologií micro-LED.
Jejich světelné pole s vysokým rozlišením se zvýšilo o 40 % při poklesu spotřeby energie o 50 %. Nové světlomety umožňují vyšší jas dálkových světel a projekci na vozovku. Navíc jim k tomu stačí pouze jedna řídicí jednotka. Dynamické dálkové světlo má dosah až 600 metrů a kombinuje informace z kamery a mapových dat k lepší predikci tvaru silnice. Hvězdice denního svícení jsou podsvíceny modrým ambientním osvětlením.
Z profilu změn není mnoho, samozřejmě zůstává typický C sloupek a boční sklo zavazadelníku, jehož tvar řada M (později GLE) využila v každé generaci. Zadní části dominují nové svítilny, které jsou nyní po vzoru nových modelů značky opticky spojené skrz zavazadelník, přestože jeho střed osvětlený není. Jak byste mohli očekávat, znovu zde najdeme motiv hvězdic.
Nová superobrazovka
Novinkou pro modelovou řadu GLE je operační systém MB.OS, který integruje a řídí všechny aspekty vozidla. Tento superpočítač využívá umělou inteligenci (AI) a výkonné čipy a je připojen k Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Celý systém je navíc možné aktualizovat bez nutnosti návštěvy servisu pomocí tzv. over-the-air aktualizací.
Interiér si ponechává robustní design, nově však integruje standardní obrazovku MBUX Superscreen. Její součástí jsou tři displeje o úhlopříčce 12,3" schované pod jednolitý kus skla, do kterého jsou nově integrované kulaté výdechy klimatizace namísto obdélníkových. Systém nabízí konfigurovatelnou spodní lištu a uživatelé si mohou také uspořádat aplikace, včetně možnosti seskupení do složek.
Mezi volitelnou výbavou nově najdeme prostorové zobrazení displeje pro řidiče. Už standardní Superscreen však v Evropě umožňuje spolujezdci sledovat dynamický obsah, i když je vozidlo v pohybu. Streamování televize nebo videa je k dispozici z Disney+, YouTube a RIDEVU (na vybraných trzích) a dalších místních poskytovatelů. Pokud hrozí riziko rozptýlení řidiče, obraz na displeji spolujezdce se automaticky ztlumí na základě signálu o nepozornosti z kamery před řidičem.
V modelu GLE je poprvé jako volitelná výbava k dispozici head-up displej s obsahem rozšířené reality. Ten zobrazuje relevantní informace a pokyny ve 3D formátu přímo v reálné jízdní situaci a prostředí. Úhlopříčka zobrazovací plochy činí 18" (45,7 cm) a virtuální barevný obraz se jeví, jako by se vznášel v zorném poli ve vzdálenosti přibližně tří metrů. V nových modelech značky funguje tento systém dobře.
Integrovaná navigace je založena na službě Google Maps a nabízí také virtuální navigaci MBUX Augmented Reality, která překrývá živé snímky grafickými navigačními a dopravními informacemi. Kamera snímá prostor před vozidlem, a když se například řidič blíží sjezdu, ukážou mu 3D animované šipky, kam přesně má jet.
Praktickou funkcí je možnost zamykat, odemykat a startovat model GLE pomocí digitálního klíče od vozidla, například ve formě mobilního telefonu. V nejnovější generaci tohoto přístupového systému a v závislosti na dostupnosti na trhu se vozidlo automaticky zamkne nebo odemkne, když se uživatel s klíčem od vozidla přiblíží nebo vzdálí.
Změny pod kapotou
Beze změny nezůstala jediná pohonná jednotka ani podvozek. Celý vůz by nyní měl působit agilněji, základní podvozek i příplatkový Airmatic jsou tužší, ale přesto značka slibuje stejnou míru komfortu jako dříve. Motorizace jsou připraveny pro přísnější emisní normy a mají vyšší výkon.
Na vrcholu do příchodu verzí AMG zůstává osmiválcový model GLE 580 4Matic, jehož výkon se zvýšil na 395 kW (537 k) a lehce vzrostl také točivý moment na nynějších 750 Nm. Křížová kliková hřídel byla nahrazena plochou klikovkou a automobilka slibuje hladší projev motoru a větší efektivitu. Určitě si hravě poradí s taháním až 3,5t těžkého přívěsu.
Mezi šestiválci stále najdeme zážehové i vznětové motory. Model GLE 450 4Matic má díky optimalizovaným sacím a výfukovým kanálům hlavy válců a upravenému sacímu vačkovému hřídeli oproti předchůdci o 12 % větší točivý moment, zejména ve spodním spektru otáček.
Plug-in hybridní varianta založená na stejné motorizaci má nyní o 55 kW vyšší výkon. Inženýři se zaměřili na plynulost systému a změna převodových stupňů by měla být ještě lepší. Dojezd čistě na elektřinu by měl dosahovat až 106 km (dle WLTP). Nově naprogramovaný systém MBUX by měl přispět ke snazšímu programování času odjezdu pro nabíjení nebo přípravě vozu pro maximální komfort před každou jízdou.
Oba vznětové motory GLE 350d 4Matic a GLE 450d 4Matic jsou poprvé vybaveny elektrickým ohřívacím katalyzátorem. Účelem je co nejrychlejší dosažení optimálního teplotního rozsahu výfukového systému a udržení teploty po celou dobu jízdy. Blok i hlava válců motoru jsou nově díky použití hliníku lehčí. To by mělo zajistit lepší ovladatelnost.
Všechny benzinové a naftové motory jsou vybaveny integrovaným startovacím generátorem pro hladší jízdu v nízkých otáčkách. Součástí systému je 48V elektrická soustava, která umožňuje jízdu na volnoběh, výkonový boost a rekuperaci, což vede k výrazným úsporám paliva. Motory se díky její integraci spouštějí neuvěřitelně rychle a pohodlně. Automobilka tvrdí, že je činnost start-stop funkce téměř nepostřehnutelná, stejně jako přechod z jízdy na volnoběh s vypnutým motorem k silné akceleraci.
Nezapomnělo se ani na „kupé“
Víceméně stejných novinek se dočkala také varianta modelu GLE Coupé se svažující se střechou. Ta má ve srovnání s plnotučným GLE o 60 milimetrů kratší rozvor a přímější převod řízení. K lepší boční agilitě jí přispívá také systém inteligentního odpružení E-Active Body Control (dostupný i na GLE).
Ten individuálně nastavuje síly pružin a tlumičů na každém kole, čímž zajišťuje stabilitu karoserie i na nerovných silnicích nebo při rychlém projíždění zatáčkami. Řídicí jednotky analyzují jízdní situaci 1000krát za sekundu a podle toho nastavují odpružení. Stejně jako u běžného GLE je volitelné vzduchové odpružení Airmatic i standardní odpružení tužší a sportovnější než v předešlých verzích.
Design exteriéru se po modernizaci změnil méně, světlomety v zadní části vozu sice dostaly novou grafiku využívající dvě hvězdy, ale nejsou spojené skrz víko zavazadelníku. Primární změny se odehrály v přední části, která odpovídá faceliftovanému GLE s běžnou zádí.
Sportovního ducha modelu GLE Coupé nyní kromě exteriéru AMG Line standardně podtrhuje také interiér AMG Line a balíček sportovních sedadel AMG Line. Ta spojují sportovní charakter s praktičností pro každodenní použití. Podle automobilky tvarovaná sportovní sedadla s potahem Artico/Microcut podporují dynamický styl jízdy. Sportovní charakter vozu podtrhují také podlahové rohože AMG a sportovní pedály AMG.
Zdroj: Mercedes-Benz