Mercedes-Benz omladil spalovací třídu C. Žádná obří obrazovka, decentní design a nový mild-hybrid
Paralelně k nedávno představené čistě elektrické třídě C zůstává v prodeji také generace s označením W206. Té nyní Mercedes-Benz naděluje nejrozsáhlejší technickou modernizaci v historii této modelové řady. Přiváží změny pod kapotou i změny v softwaru.
Třídě C dlouhodobě patří titul nejprodávanější modelové řady značky a ve stávající generaci se představila již před pěti lety. Přichází tedy čas na modernizaci, která je zejména z technického a technologického hlediska velmi významná. Design se změnil jen mírně a hlavní změny najdeme vpředu.
Není tu typická „ikonická“ maska, kterou automobilka implementuje na své nejmodernější elektrické modely včetně nové třídy C, ale přeci jen se maska chladiče jeví více vzpřímeně. Volitelně může být osvětlená a je lemována černým pruhem, takže se vůz na první pohled hlásí k modernizované třídě S a dalším spalovacím modelům z poslední doby.
Tento černý prvek vizuálně propojuje světlomety do jednoho celku. Vpředu najdeme vždy světelný podpis ve formě jedné hvězdice a volitelně jsou k dispozici světlomety se systémem Digital Light nové generace, které rozšiřují osvětlovací pole s vysokým rozlišením o 40 % a zároveň snižují spotřebu energie o polovinu. Vzadu jsou po modernizaci hvězdice dvě, ovšem pouze u karosářské varianty sedan.
U varianty kombi modernizovanou třídu C při pohledu zezadu nepoznáte, světelný podpis zůstal beze změny a zdánlivě se nezměnil ani tvar nárazníku. Přibyly však dvě nové barvy exteriéru, mezi nimiž najdeme elegantní metalický lak Lavender Silver známý z elektrické třídy C a rovněž metalický lak Moody Sky Grey. V nabídce jsou také disky kol v novém designu, a to v rozměru od 17 do 19".
Nový vzhled mají také dvě varianty 19" kol AMG a vůbec poprvé je k dispozici také linie AMG Line Plus. Ta rozšiřuje výbavu AMG Line o další designové prvky a dle automobilky jasně zdůrazňuje výkon a dynamický vzhled. Součástí výbavy jsou například koncovky výfuku a spoilerová lišta v lesklé černé barvě, balíček Night, sportovní sedadla v provedení „integral-seat“, červené prošívání a červené bezpečnostní pásy.
Elegantní moderna
Uvnitř na první pohled změn není, a to je pravděpodobně cílem. Zatímco čistě elektrická třída C se pyšní ohromným displejem Hyperscreen a i menší modely dostávají přístrojovou desku ve formě jednolitého panelu displejů Superscreen, třída C zůstává konzervativní.
Před řidičem najdeme 12,3" přístrojový panel ve vysokém rozlišení a doplněn je o 11,9" centrální displej ve vertikálním formátu, který jako by se vznášel nad povrchem palubní desky. V jeho spodní části je integrováno ovládání klimatizace a pod displejem zůstává několik fyzických tlačítek pro nejdůležitější funkce.
Změn se dočkal nový multifunkční volant, který by měl být ergonomičtější a snáz ovladatelný. Najdeme na něm kolébkové ovladače tempomatu a systému Distronic a rolovací kolečko pro regulaci hlasitosti. Kapacitní ovládací panely zcela nezmizely, ale poskytují haptickou zpětnou vazbu pro lepší orientaci.
Modernizace přináší díky systému MB.OS čtvrtou generaci systému MBUX, který kombinuje umělou inteligenci ChatGPT, Microsoft Bing a Google Gemini. To mu umožňuje využívat silné stránky různých modelů v závislosti na dané situaci a funguje velmi dobře. Konverzace je mimořádně intuitivní a dokáže vést složité konverzace, u nichž si díky krátkodobé paměti dokonce uchovává kontext.
V nové třídě C jsou navigační systémy založeny na službě Google Maps. MBUX Surround Navigation umožňuje zobrazení ostatních účastníků silničního provozu a zároveň přehledně informuje o funkci asistenčních systémů. Z vrcholných tříd S a EQS si modernizovaná třída C propůjčuje volitelnou navigaci s rozšířenou realitou, která řidičům pomáhá předvídat a zvládat složité jízdní manévry s větší lehkostí.
Nová třída C je vybavena až 10 kamerami, pěti radarovými senzory a 12 ultrazvukovými senzory, které zajišťují prvotřídní podporu při jízdě. V závislosti na zvoleném balíčku může systém MB.DRIVE asistovat při řízení, udržování jízdního pruhu, udržování vzdálenosti, brzdění a zrychlování.
Vyšší verze systému umožňují automatickou změnu jízdního pruhu po stisknutí páčky blinkru, zpomalení vozidla před značkami „Stop“ a na červenou na semaforech. Asistent manévrování dokáže při couvání nízkou rychlostí vozidlo zabrzdit až do úplného zastavení, pokud systém zjistí hrozící kolizi.
Pro novou třídu C je k dispozici také parkovací balíček s 360° kamerou, který detekuje vhodná parkovací místa a pomáhá při vjíždění na ně i při vyjíždění z nich. Nová funkce Digital Extra „Reverse function“ umožňuje vozidlu za určitých podmínkách automaticky couvat po části trasy, kterou předtím projelo vpřed.
Jako v obýváku
Volitelná sedadla Multi-Contour poskytují výjimečný ergonomický komfort a řadu masážních funkcí. Nafukovací aktivní polštáře v bočních opěrkách zajišťují prvotřídní oporu, zatímco čtyřsměrná bederní opěrka individuálně přizpůsobuje opěradlo páteři. Volitelně je možné přizpůsobit také vzduch uvnitř interiéru. K dispozici je ionizace, pokročilá filtrace i interiérové vůně z řady Mercedes‑Benz Customer Solutions.
Vylepšený volitelný systém Burmester® 3D Surround Sound s technologií Dolby Atmos, 15 reproduktory a zesilovačem o výkonu 710 wattů posouvá zvukový zážitek ve třídě C na novou úroveň. Pomocí detekce zapnutých bezpečnostních pásů se zaměření zvuku optimálně přizpůsobí obsazenosti vozidla. Ambientní osvětlení nabízí výběr ze 64 barevných odstínů a pěti úrovní intenzity.
Přibyly také dvě nové barvy čalounění a tři nové dekory. Teplá bukově hnědá barva, inspirovaná světem luxusní módy, je k dispozici pro umělou kůži Artico, pravou kůži a kůži Nappa. Sytý odstín třešňově červené barvy je k dispozici pouze pro sedadla z umělé kůže Artico.
Kožená sedadla AMG Line mají nové prošívání ve stylu mokasínů. Mezi nové dekorativní prvky se řadí světlé březové dřevo s otevřenými póry, antracitové březové dřevo a směsová tkanina s vysoce lesklým stříbrným kovovým efektem.
Elektrifikace ve správné míře
Společnost Mercedes‑Benz pečlivě vyvinula celé portfolio motorů a připravila je na nadcházející emisní normu Euro 7. Díky integraci mild-hybridní 48V technologie jsou nové pohonné jednotky ještě účinnější a výkonnější než kdy dřív.
Všechny motory jsou vybaveny integrovaným startérem-generátorem druhé generace (ISG 2.0), který poskytuje až 17 kW dodatečného výkonu a 205 Nm dodatečného točivého momentu. Inteligentně také podporuje spalovací motor při nižších otáčkách, zajišťuje spontánní odezvu a efektivnější přechody mezi zatíženími. K výrazné úspoře přispívá také možnost jízdy setrvačností a rekuperace.
Vylepšený zážehový motor M 254 EVO má objem dvou litrů a je vybaven nově vyvinutým elektrickým pomocným kompresorem, který zajišťuje silný tah již při nízkých otáčkách motoru. K dispozici je ve třech výkonových variantách:
|Motorizace
|C 200
|C 250
|C 300
|Výkon
|130 kW (177 k)
|160 kW (218 k)
|190 kW (258 k)
|Točivý moment
|270 Nm
|320 Nm
|400 Nm
Zákazníci s možností nabíjet ocení plug-in hybridní motorizaci, která nově vylepšený čtyřválec kombinuje s výkonným elektromotorem a je k dispozici s pohonem zadních i všech kol. Motorizace C 400 e 4MATIC dosahuje systémového výkonu až 290 kW (395 hp) a systémového točivého momentu až 650 Nm.
Jeho vysokonapěťová baterie má využitelnou kapacitou 19,53 kWh a umožňuje čistě elektrický dojezd až 100 km (WLTP). Nabíjení je možné standardním výkonem 11 kW (AC) a 55 kW (DC).
Vylepšení se dočkal také vznětový motor OM 654 EVO, který nabídne dvě výkonové varianty: slabší s výkonem 120 kW (163 hp) a silnější se 147 kW (200 hp). Motorizace je kompatibilní s biopalivy HVO100, B10 a B20.
Ještě lepší jízda
Nová třída C je podle automobilky znatelně agilnější a nabízí ještě větší potěšení z jízdy, a to vše prý při zachování vysoké úrovně komfortu při dlouhých cestách. Díky tužším spojům a nově naladěným tlumičům by třída C měla po modernizaci reagovat přímočařeji, přesněji a sebevědoměji.
V nabídce stále zůstává aktivní řízení zadní nápravy, technologie, která je v tomto segmentu stále vzácná. Díky úhlu natočení kol až 2,5 stupně je průměr otáčení skvělých 10,64 metru (u konkurenčního BMW 3 G20 je to 11,4 m a u Audi A5 dokonce 11,5 m). Díky přímějšímu převodu řízení na přední nápravě navíc řidiči stačí méně otáček volantu.
Další výhodou řiditelné zadní nápravy je vyšší jízdní stabilita a bezpečnost při vysokých rychlostech, při rychlých změnách jízdního pruhu nebo při náhlých úhybných manévrech. Vylepšení se dočkal také akustický a vibrační komfort posádky. Sofistikovaná aerodynamika (Cx 0,24 u limuzíny a 0,26 u kombi) snižuje hluk větru.
K tomu přispívají mimo jiné přepracovaná vnější zrcátka, aerodynamický design zadní hrany víka zavazadlového prostoru nebo hrany na boční části zadních světlometů, které minimalizují turbulence a s nimi spojený hluk. Dodatečné těsnění na čelním skle dále snižuje hluk větru a výfukový systém je nyní zavěšen v klecovém uspořádání, což znatelně snižuje přenos vibrací.
Modernizovanou třídu C je možné objednat od 18. srpna 2026.
|Mercedes-Benz C W206: Nabídka motorů pro zadní pohon
|Verze
|C 200
|C 250
|C 300
|C 300 e
|Zdvihový objem [ccm]
|1999
|1999
|1999
|1999
|Maximální výkon [kW/ot]
|130/5000
|160/5000
|190/5800
|160/500
|Maximální točivý moment [Nm/ot]
|250
|320
|400
|320
|Maximální výkon el. motoru [kW]
|17
|17
|17
|100
|Točivý moment el. motoru [Nm]
|205
|205
|205
|440
|Objem kufru [l]
|455
|455
|455
|315
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1705/
|1725
|1760
|2095
|Objem palivové nádrže [l]
|66
|66
|66
|50
|Mercedes-Benz C W206: Nabídka motorů pro pohon všech kol
|Verze
|C 250 4M
|C 300 e 4M
|C 400 e 4M
|Zdvihový objem [ccm]
|1999
|1999
|1999
|Maximální výkon [kW/ot]
|160/5000
|160/5000
|190/5800
|Maximální točivý moment [Nm/ot]
|320/1400
|320/1400
|400/2000
|Maximální výkon el. motoru [kW]
|17
|100/440
|100
|Točivý moment el. motoru [Nm]
|205
|440
|440
|Objem kufru [l]
|455
|315
|315
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1,785
|2,14
|2,14
|Objem palivové nádrže [l]
|66/7
|50/7
|50/7
Zdroj: Mercedes-Benz