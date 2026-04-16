Mercedes-Benz ovládne Mánes: Oslavy 140 let inovací propojí s kulturou
Od historických ikon po nejnovější premiéry – pražský Mánes se promění v unikátní Mercedes-Benz Studio. Oslava 140 let inovací nabídne v květnu exkluzivní pohled do světa designu, technologií a motorsportu.
K příležitosti oslav výročí 140 let inovací od vynálezu prvního automobilu v roce 1886 se pražská galerie Mánes promění v unikátní prostor, v němž se setká moderní design a umění s inovacemi, kulturou a aktivním trávením volného času. Mercedes-Benz Studio bude otevřeno v květnu po dobu tří týdnů a pro veřejnost bude přístupné zdarma.
První týden se zaměří právě na zmíněných 140 let inovací. Nabídne jednu z mála funkčních replik původního vozu „Patentwagen“ v kontrastu s nedávno odhalenou vrcholnou třídou S po modernizaci. V rámci inovačního týdne se v galerii vůbec poprvé na evropské půdě představí zcela nová třída C.
Propojení s uměleckou scénou pak nabídne model CLA, Evropské auto roku 2026, které se zde kromě své produkční formy představí také jako designová plastika v životní velikosti. V prvním týdnu je připravena taneční Salsa Night nebo workshopy pro rodiny s dětmi.
Design a opulence
Druhý týden poukáže na naprostý vrchol značky, nezávisle na přístupu, který zákazník zvolí. Vystaven bude model Mercedes-Maybach SL Monogram Series, který aplikuje luxusní prvky na sportovní nabídku značky a spirituálně navazuje na legendární roadster 300 SL, který bude taktéž k vidění.
Českou premiéru si odbude modernizovaný model EQS, který nabízí extrémně nízký součinitel odporu vzduchu 0,20 Cx a v závislosti na specifikaci dojezd až 936 km. Představuje tak pomyslný vrchol čistě elektrické technologie značky.
Pro dobrodružné povahy bude vystavena také terénní třída G, další z modelů, který si v historii značky Mercedes-Benz vybudoval pevně své jméno. Švédský umělec Gustaf Westman ozvláštní prostor růžovým modelem CLA a estetické zaměření podtrhne také jarní edice oblíbeného trhu Lemarket či besedy na téma designu a módy.
Výkon a závodní dráha
Motorsportu vzdá hold kromě sběratelského unikátu v podobě modelu Mercedes-AMG PureSpeed bez čelního skla také nejmodernější hypersport Mercedes-AMG One. Ani poslední týden nebude bez premiér, tu českou si odbyde nedávno modernizované SUV v podobě modelu GLC 53 4Matic+.
Vůbec poprvé se v tuzemsku ukáže unikátní závodní vůz Mercedes-Benz 300 SLS. Jeho dva exempláře z roku 1957 využil závodník Paul O’Shea, který s nimi získal svůj třetí mistrovský titul v americkém šampionátu (po dvou vítězstvích s legendárním 300 SL „Gullwing“ v předešlých letech). V galerii Mánes se představí dokonalá a funkční replika vozu z dílen Mercedes-Benz Classic.
Na své si přijdou také fanoušci F1, kteří si budou moci vyzkoušet jízdu na simulátoru nebo komentátorské studio, ve kterém nahlédnou do zákulisí nejrychlejšího motorsportu planety. Zaujmou virtuální závody organizované československým e-šampionátem Mercedes-Benz Virtual GP nebo společné sledování víkendového programu kanadské Velké ceny F1.
Akce proběhne od 3. do 24. května 2026. Vstup je pro veřejnost po celé tři týdny na většinu aktivit zcela volný, na kapacitně limitované workshopy a vybrané eventy je však nutná registrace.
Zdroj: Mercedes-Benz