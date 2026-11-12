Mercedes-Benz potichu uklízí v původní rodině elektromobilů: Některé modely v Evropě už neobjednáte
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Německý výrobce přestal na několika evropských trzích přijímat individuální objednávky na EQE, EQE SUV a EQS SUV. Z původní čtveřice velkých elektromobilů na platformě EVA2 tak v konfigurátorech zůstává jen modernizovaný sedan EQS. Globální konec výroby všech tří modelů ale automobilka oficiálně neoznámila – v USA mají EQE SUV a EQS SUV pokračovat i v modelovém roce 2027.
Mercedes-Benz se bez velkého oznámení pustil v Evropě do úklidu v původní rodině velkých elektromobilů EQ. Podle serveru Electrive už v Německu nelze nově individuálně nakonfigurovat EQE, EQE SUV ani EQS SUV. Stejná situace je ve Francii, Velké Británii a Nizozemsku. Zákazníci mohou vybírat už jen z vyrobených skladových vozů.
To je silný signál, že se evropská kariéra současných verzí chýlí ke konci. Není to ale totéž jako globální ukončení výroby. Mercedes-Benz USA ještě 22. října zveřejnil nabídku pro modelový rok 2027, v níž EQE SUV pokračuje beze změn a EQS SUV dostává dílčí úpravy výbavy. Sedan EQE však už v americkém programu pro rok 2027 uveden není.
Rozdíl má praktické vysvětlení. Obě SUV vyrábí Mercedes v americkém Tuscaloose, zatímco sedan EQE pochází z Brém. Pro americký trh jsou tak SUV domácím produktem, na který nedopadají cla na vozy dovážené z Evropy. Ani v USA to přitom nebylo bez zádrhelů: v létě 2025 tam Mercedes objednávky všech čtyř modelů EVA2 pozastavil a obnovil je až počátkem roku 2026.
Z EVA2 zůstává jen EQS
EQE, EQE SUV, EQS a EQS SUV vznikly na dedikované elektrické platformě EVA2. Sedan EQS ji otevřel v roce 2021, v roce 2022 přibyly EQE, EQS SUV a EQE SUV. Mercedes tím vedle tradičních tříd E a S i SUV GLE a GLS vytvořil paralelní elektrickou hierarchii s vlastními názvy a výrazně odlišným designem.
Z této čtveřice nyní jako jediný pokračuje sedan EQS. Mercedes jej letos výrazně modernizoval. Dostal 800voltovou elektrickou architekturu, novou generaci pohonu a větší akumulátor; EQS 450+ má podle WLTP zvládnout až 926 kilometrů. Podobně rozsáhlý technický upgrade pro EQE ani EQE SUV oznámen nebyl.
U obou modelů EQE navíc nejde o úplné překvapení. Britský Autocar už v září 2025 s odvoláním na své zdroje napsal, že Mercedes-Benz plánuje výrobu sedanu EQE a EQE SUV během roku 2026 ukončit. Důvodem měl být překryv s novou generací elektromobilů. Automobilka to tehdy odmítla komentovat s tím, že se nevyjadřuje ke spekulacím.
Svou roli hraje i slabší poptávka. V USA se společné prodeje sedanu EQE a EQE SUV v roce 2024 propadly o 39 procent na 11.660 kusů. Na skladové EQE nabízel Mercedes letos v Německu slevu až třicet procent.
Nástupce EQE? Elektrická třída E
Přímou náhradou za sedan EQE se má stát nová elektrická třída E. Mercedes už její vývoj potvrdil a s uvedením počítá v roce 2027. Stejně jako u nového elektrického GLC tak nepůjde o další model s novým názvem EQ, ale o elektrickou variantu zavedené modelové řady. Bude stát na stejné platformě MB.EA-M jako elektrická třída C a GLC. S benzinovou a naftovou třídou E tak bude sdílet hlavně jméno, nikoli techniku.
Právě to je širší pointa současné změny. Mercedes opouští prvotní strategii, v níž pro elektromobily vytvořil paralelní svět samostatně pojmenovaných modelů EQA, EQB, EQE nebo EQS. U nové generace se vrací k tradičním jménům, byť označení EQ úplně nemizí a dál se objevuje například v dodatku „with EQ Technology“.
Konec elektromobility? Ne, jen první generace EQ
O ústup od elektromobility ostatně nejde ani podle současných prodejů. Ve třetím čtvrtletí prodal Mercedes 68.400 osobních elektromobilů, o 61 procent víc než před rokem a nejvíc v historii značky. Jejich podíl na prodejích osobních vozů vzrostl na rekordních 16,8 procenta. Rekord má ovšem i druhou stranu: celkové prodeje osobních aut klesly o osm procent, hlavně kvůli Číně. Elektrické GLC, CLA, GLB a GLA jsou podle automobilky v Evropě pro zbytek roku vyprodané a objednávky sahají hluboko do roku 2027.
Mizející EQE a obě velká SUV tak uzavírají spíš první kapitolu elektrické strategie značky než elektromobilitu jako takovou. Mercedes zatím oficiálně nepotvrdil, kdy výroba skončí, ani čím v Evropě nahradí EQS SUV.
Zdroj: Mercedes-Benz, Electrive, Autocar