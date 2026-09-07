Mercedes-Benz Service Select: Prémiová péče o starší vůz se zvýhodněním až 25 %
Vlastnit Mercedes-Benz není jen prestiž, ale především radost z precizní techniky. S přibývajícími kilometry se však majitelé starších modelů často ptají, zda se jim stále vyplatí jezdit do autorizovaného servisu. Program Service Select dokazuje, že špičková péče zůstává dostupná i pro modely s prověřenou historií a charakterem.
Každý, kdo někdy vlastnil prémiový vůz, ví, že kvalita údržby přímo ovlivňuje to, jak se auto chová po deseti nebo patnácti letech provozu. U vozů Mercedes-Benz se tento přístup vyplatí. Zatímco u nových modelů je návštěva autorizovaného pracoviště samozřejmostí, s věkem vozu majitelé často začnou hledat levnější alternativy. Jenže ušetřit pár korun na neodborném servisu se může ve výsledku prodražit.
Program Service Select vznikl právě proto, aby majitelé řady modelů Mercedes-Benz starších pěti let nemuseli dělat kompromisy. Filozofie je jednoduchá: nabídnout transparentní ceny a zvýhodnění až 25 % na náhradní díly a nejpoužívanější servisní úkony, jako jsou pravidelné, výrobcem doporučené údržbové prohlídky vozů nebo výměna brzd.
Náhradní díly od výrobce jako základ dlouhověkosti
Proč je tak důležité držet se dílů Mercedes-Benz i u vozu, který má najeto přes 150 tisíc kilometrů? Každý náhradní díl od výrobce je navržen přesně pro daný typ podvozku nebo motoru. Nejde jen o to, aby díl „pasoval“, ale aby plně spolupracoval s ostatními systémy vozu. Pro majitele vozů Mercedes‑Benz starších pěti let, kteří hledají optimální poměr mezi vysokou kvalitou a rozumnými provozními náklady, představují náhradní díly StarParts primárně využívané v programu Service Select skvělé řešení. Tyto díly, určené pro vybrané starší konstrukční řady, jsou specificky přizpůsobeny vyššímu kilometrickému proběhu. Veškeré komponenty StarParts procházejí přísným testováním a schvalovacím procesem v souladu se standardy Mercedes-Benz, čímž je i u starších vozů garantována maximální úroveň bezpečnosti a spolehlivosti výrobce. Pokud nejsou k dispozici žádné díly Mercedes-Benz StarParts, váš servis využije v rámci programu Service Select řadu Originálních náhradních dílů Mercedes-Benz, které vynikají kvalitou, přesností a odolností.
Odborná péče, jistota na každé cestě
Servisní práce v rámci programu Service Select provádějí certifikovaní mechanici, kteří dané modelové řady znají do posledního detailu. To šetří čas i peníze – odborník totiž diagnostikuje případnou závadu rychleji než běžný servis, který se s konkrétním modelem setká jen občas. Navíc si díky pravidelné údržbě v autorizovaném servisu můžete každý rok bez dalších nákladů prodloužit praktickou asistenční službu Mobilo, a to opakovaně až na dobu 30 let. Garance mobility Mobilo kryje jak asistenční služby na místě, tak následné náklady na mobilitu, jako jsou taxi, hotely či náhradní vozidla, a vy tak vždy dojedete do cíle.
Hodnota vozu, která se vám vrátí
Při pohledu na inzeráty ojetých vozů na českém trhu je jeden rozdíl patrný na první pohled. Vozy s jasnou historií a razítky z autorizovaného servisu se prodávají rychleji a za vyšší částky. Pro budoucího kupujícího je servisní knížka s logem Mercedes-Benz nejlepším potvrzením, že vůz dostal odbornou péči a je tak maximálně spolehlivý.
Transparentnost na pár kliknutí
Program Service Select je nastavený tak, abyste při placení nebyli ničím zaskočeni. Na webu programu se snadno a zdarma zaregistrujete a ověříte si tak, zda je váš vůz zařazený do Service Select. O zbytek se postará váš servisní partner Mercedes-Benz. Zvýhodněné ceny se pak automaticky promítnou do faktury. V programu můžete zůstat bez časového omezení – dokud se sami nerozhodnete jej ukončit.
Udržovat hvězdu na kapotě v perfektní kondici tak už není otázkou vysokých nákladů, ale chytrou volbou každého řidiče, který ví, že kvalita se dlouhodobě vyplatí.