Mercedes-Benz ukázal nové eCitaro. Poprvé nestojí na základech dieselového autobusu
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Daimler Buses ukázal téměř sériový prototyp druhé generace elektrického městského autobusu Mercedes-Benz eCitaro. Novinka vznikala poprvé od začátku jako elektrobus, používá baterie s LFP články a na evropský trh dorazí v roce 2028. Na její výrobě se má podílet také Česko.
Daimler Buses představil prototyp na akci eMobility Days 3.0 v Mnichově. Oficiální světová premiéra nové generace eCitara je naplánována na říjen 2027 na veletrhu Busworld Europe v Bruselu, uvedení na trh má následovat v roce 2028.
Na trh tak nová generace přijde přesně deset let po premiéře současného eCitara z roku 2018. Daimler Buses od té doby dodal zákazníkům v Evropě přes 4600 kusů.
Od základu elektrický
Zásadní změna se skrývá pod karoserií. Současné eCitaro stále vychází z koncepce původně vyvinuté pro dieselový pohon, jeho nástupce už stojí na nové platformě navržené od začátku pro bateriový elektrický pohon. Architektura má pokrýt autobusy od zhruba desetimetrového sólo provedení po osmnáctimetrový kloubový vůz.
Výrobce uvádí úsporu hmotnosti zhruba 750 kilogramů. Dvanáctimetrový autobus s osmi novými bateriovými sadami má vážit přibližně 13.050 kilogramů, současné eCitaro s pěti sadami NMC4 asi 13.800 kilogramů. Nižší pohotovostní hmotnost má zvýšit obsaditelnost.
Až čtrnáct sad LFP baterií
U eCitara přechází Daimler Buses z dosavadních nikl-mangan-kobaltových (NMC) článků na lithium-železo-fosfátové (LFP). Pro výrobce to není neznámá technika, LFP baterie už používá meziměstský eIntouro, který je převzal z tahače eActros 600.
Dvanáctimetrová verze může mít šest, osm, deset nebo dvanáct bateriových sad, každou s hrubou kapacitou přibližně 50 kWh. Celkem tak nabídne 300 až 600 kWh. Osmnáctimetrový kloubový autobus dostane osm až čtrnáct sad, tedy až zhruba 700 kWh.
Čtyři bateriové bloky budou umístěny v podlaze mezi nápravami, další podle konfigurace na střeše. Přes konektor CCS2 bude možné nabíjet výkonem až 400 kW, přes pantograf nebo nabíjecí kolejnici až 450 kW.
Nízkopodlažní provedení dostane elektrickou portálovou nápravu ZF AxTrax 2 LF s elektromotory u kol a systémovým výkonem až 360 kW. U kloubové verze má stačit jediná poháněná náprava. Varianta Low Entry naopak použije centrální elektromotor a zvládne až 100 km/h, takže se počítá také s nasazením na příměstských linkách.
Výroba také v Česku
Vývoj nové generace vede závod v Mannheimu, výroba je plánována v Německu, Francii a Česku. Daimler Buses českou lokalitu v aktuální zprávě přímo nejmenuje; už v roce 2023 ale oznámil, že do Holýšova na Domažlicku od roku 2028 převede veškerou výrobu hrubých karoserií pro své autobusové závody v Mannheimu, Neu-Ulmu a francouzském Ligny-en-Barrois. Nové eCitaro tak nejspíš dostane českou kostru.
Že bude od roku 2030 nabízet v Evropě jen elektrické městské autobusy, slíbil Daimler Buses už v roce 2022. Závazek přitom do velké míry kopíruje unijní pravidla, podle nichž musí být od roku 2030 bezemisních devadesát procent nových městských autobusů a od roku 2035 všechny.
U meziměstských a dálkových autobusů je situace jiná. Pro ně platí obecný cíl pro těžká užitková vozidla, tedy snížit emise CO2 nových vozů do roku 2030 o 45 procent proti roku 2019. Daimler Buses žádá, aby se tento termín posunul na rok 2033. Výstavba potřebné veřejné nabíjecí infrastruktury je podle firmy totiž nejméně tři roky pozadu.
Zdroj: Daimler Truck