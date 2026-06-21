Mercedes-Benz VLE má české ceny. Kolik stojí luxusní dostavník pro hotely i rodiny?
Založil nový segment a slibuje nekompromisní luxus až pro osm pasažérů. Na jedno nabití zvládne přes 700 kilometrů a více než polovinu dojezdu nabije za 15 minut. Už víme, kolik stojí na českém trhu a jakým směrem se rozšíří modelová nabídka.
Kombinace praktické všestrannosti kategorie MPV s agilitou a komfortem jízdy nejluxusnějších modelů automobilky ze Stuttgartu – přesně takový má být nový Mercedes-Benz VLE, přesně takový má být zakladatel segmentu Grand Limousine.
„Zcela novým modelem VLE přinášíme nový rozměr elektromobility pro rodiny, firmy i zákazníky, kteří rádi tráví volný čas aktivně,“ popisuje čistě elektrické VLE Thomas Klein, vedoucí divize Mercedes-Benz Vans.
V závislosti na zvolené variantě se v 5309 mm dlouhém VLE pohodlně usadí až 8 pasažérů a za třetí řadou sedadel stále zbyde téměř 800 litrů zavazadelníku. Komu by to nestačilo, může u verzí s manuálními sedadly vyndat druhé dvě řady, čímž získá obří prostor 4078 litrů. Sedadla jsou navíc vybavena technologií Roll&Go, takže je lze pohodlně přesouvat.
Další možností většího prostoru je počkat na delší verzi, která s délkou 5484 mm přijde v průběhu roku 2027. Dnes však máme na trhu standardní variantu, která na českém trhu startuje od hranice 2,3 milionu korun a je tak o pouhých 80.000 Kč dražší než stávající elektrický model EQV s třetinovým dojezdem.
Zatím je dostupná pouze motorizace VLE 300 electric a na českém trhu je výběr omezen na tři základní varianty v závislosti na preferovaném počtu sedadel. V německém konfigurátoru najdeme ještě tři další výbavové stupně s luxusními prvky výbavy navíc.
Všechny momentálně dostupné varianty spojuje čistě elektrický pohon s jedním elektromotorem o výkonu 203 kW (276 k) umístěným na přední nápravě. Díky součiniteli odporu vzduchu pouze 0,25 (Cd) a NMC baterii o využitelné kapacitě 115 kWh nabídne dojezd na jedno nabití až 713 km při kombinované spotřebě 18,4 kWh/100 km.
V průběhu letošního roku se nabídka rozšíří o vrcholnou variantu VLE 400 4Matic s výkonem 310 kW (421 k) a pohonem všech kol. V průběhu příštího roku se naopak VLE stane dostupnějším díky uvedení dvou modelů s LFP baterií o využitelné kapacitě 80 kWh.
Široký výběr
V českém konfigurátoru začíná VLE na částce 2.281.761,13 Kč vč. DPH, za kterou dostanete technicky vyspělé a dobře vybavené auto s pěti místy k sezení. Obuté je na 19" kolech s pěti paprsky a s černým interiérem z tkaniny Quito. Syntetická kůže je za příplatek přibližně patnáct až dvacet tisíc korun v závislosti na odstínu.
Už v základní výbavě dostanete velký 14" centrální displej a 10,25" digitální přístrojový štít, bezklíčový přístup nebo dvě bezdrátové nabíječky. Přední pasažéři si užijí komfort standardních vyhřívaných sedadel s nastavitelnou bederní opěrkou a ti zadní ocení elektricky ovládané posuvné boční dveře.
V závislosti na specifikaci může být druhá řada vybavena lavicí pro tři pasažéry, případně dvěma komfortními kapitánskými sedadly ve druhé a třetí řadě. V případě sedmimístné varianty je interiér v uspořádání 2+2+3 a i takto vybavené VLE ujede přes 700 km, i když už jen o chlup.
V konfigurátoru momentálně mezi standardní výbavou najdeme i velkou panoramatickou střechu Sky View s průhlednou plochou 1,4 m² (i když u ní svítí cenovka 43.108,67 Kč) a to stejné platí pro inteligentní vzduchový podvozek Airmatic (57.973,52 Kč), který upravuje světlou výšku VLE v rozmezí 40 mm pro co nejlepší jízdní komfort.
Natáčecí zadní náprava (až 7°) by u dnes dostupných variant měla být součástí výbavy vždy. VLE se s ní otočí doslova na pětníku, jeho průměr otáčení je skvělých 10,9 metru (o 1,3 m méně než bez této funkce). V Evropě je dostupné také elektricky výsuvné tažné zařízení s maximálním zatížením až 2,5 tuny, jehož stabilizaci dokáže zajistit systém ESP. Na českém trhu si za tažné zařízení zákazníci připlatí 31.513,24 Kč.
Ve standardní výbavě je VLE vybaveno LED High Performance světlomety, za skvělá světla Digital Light je potřeba připlatit dalších 40 tisíc korun. Nabízejí dynamická dálková světla s dosvitem atakujícím zákonné maximum, umějí kompenzovat terén a kromě vykrývání protijedoucích vozidel umějí také lokálně ztlumit odlesky dopravních značek. Zvýraznit naopak umějí chodce a mají i další inteligentní režimy a funkce.
Dokoupit lze také MB.Drive Assist a MB.Drive Parking Assist, které ke standardním asistenčním systémům přidají ještě asistent pro změnu jízdního pruhu a asistent řízení, parkovací asistent, 360° kamerový systém, varování pro ochranu disků kol a další. Disky kol nabízí VLE až do rozměru 21 palců.
I opravdu hezky vybavené VLE tak bude možné pořídit do dvou milionů bez DPH, což znamená cenovku pod 2,5 milionu s DPH nebo přibližně 17.000 Kč měsíčně při akontaci 50 % a době trvání smlouvy 36 měsíců. Momentálně se totiž na VLE vztahuje akční úvěrové financování od 0 %. Jak by vypadalo to vaše?
Zdroj: Mercedes-Benz