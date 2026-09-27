Mercedes-Benz získal přednostní přístup k přelomové baterii. Nejprve prověří její parametry
Články čtvrté generace slibují vysokou energetickou hustotu a mimořádně rychlé nabíjení. Mercedes je začne testovat pro případné využití v elektromobilech.
Mercedes-Benz a tchajwanské ProLogium uzavřely dohodu o společném testování bateriových článků Gen 4. Německá automobilka k nim získá přednostní přístup a bude prověřovat jejich elektrické, tepelné i bezpečnostní vlastnosti. Zkoušky se uskuteční v zařízeních Mercedesu a ve specializovaných externích institucích. Výsledky mají ukázat, zda se technologie hodí pro budoucí auta.
Spolupráce nezačíná od nuly. Firmy jsou partnery od roku 2016, Mercedes do ProLogia investoval a v roce 2022 obě firmy oznámily společný vývoj bateriových článků. Nynější dohoda posouvá nejnovější generaci k prověrce pro konkrétní automobilové použití, neznamená však objednávku do sériové výroby.
Rychlé nabíjení čeká na ověření
Gen 4 používá anorganický elektrolyt a keramický separátor. ProLogium u varianty s křemíkovou anodou uvádí energetickou hustotu až 400 Wh/kg a nabití z pěti na osmdesát procent za šest a půl minuty – jedná se o údaje výrobce o článcích a jejich technologii. Nové oznámení neuvádí výsledek takového nabíjení v autě. Zveřejněné podklady ani neukazují, zda nejvyšší energetická hustota a nejkratší čas nabíjení platí současně pro stejnou konfiguraci článku.
Oporou pro ambice firmy je měření starší generace Gen 3.5. Podle ProLogia zkouška TÜV u článku s kapacitou 185,4 Ah naměřila 381 Wh/kg a 903 Wh/l. Firma počátkem září oznámila, že tyto články vyrábí v tchajwanském závodě. Výsledek ale nelze přenést na Gen 4, jejíž parametry má Mercedes teprve prověřit.
Francouzská továrna čeká na rozjezd
ProLogium zároveň buduje závod v Dunkerku. První fáze má podle nejnovějšího plánu postupně dosáhnout roční kapacity 4 GWh do roku 2030, celý areál je projektován až na 44 GWh. Pokud se technologie osvědčí, mohla by továrna zásobovat evropské automobilky. Obě firmy však neoznámily, že by zde už byla vyhrazena výroba pro Mercedes.
Neznáme ani model automobilu, v němž by se články Gen 4 mohly objevit, objem případných dodávek či termín nasazení. Mercedes dříve hovořil o využití baterie s pevným elektrolytem v sériovém autě do konce desetiletí, tehdejší testovací vůz EQS ale používal články jiného dodavatele, společnosti Factorial Energy.
Zdroj: ProLogium, Mercedes-Benz