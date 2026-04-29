Mercedes boří mylnou představu veřejnosti. Modelu SL vrací identitu luxusního otevřeného kočáru
Poslední roky se stuttgartská automobilka snažila skloubit v modelu SL komfort se sportovností. Letos se však charakter vyjasní. Velký roadster se konečně vrací k roli pohodlného krále bulvárů a dálnic.
Automobilový svět občas trpí utkvělou představou, že každé auto s výkonem přes pět set koní musí nutně drtit páteř posádky a hlásit každý kamínek na silnici. Mercedes-AMG u aktuální generace SL (R232) na tuto hru tak trochu přistoupil.
Nová platforma MSA sice přinesla špičkovou tuhost a ovladatelnost, ale spolu s nimi i charakter, který byl pro tradiční klientelu modelu SL možná až příliš agresivní.
Když se k tomu přidala absence verze s pevnou střechou, kterou nahradilo sesterské kupé AMG GT, vznikla mezi oběma modely nezdravá podobnost, která zákazníky spíše mátla.
Lekce jménem Maybach
Zlomovým okamžikem v uvažování vedení v Affalterbachu a Stuttgartu se stal nedávný debut Mercedesu-Maybach SL 680 Monogram Series. Tento vůz, postavený na stejném základu jako běžné SL, ukázal cestu, kterou se značka hodlá vydat.
Maybach totiž vsadil na měkčí uložení motoru, radikální odhlučnění podběhů i výfukového traktu a především na podvozek, který se nesnaží o rekord na Nordschleife, ale o dokonalé vyžehlení asfaltu. Ohlasy byly natolik pozitivní, že šéf divize AMG Michael Schiebe potvrdil přenesení této filozofie i do standardního modelu SL. Změny přijdou s faceliftem, který uvidíme už letos.
Nadcházející modernizace, kterou uvidíme v roce 2026, přinese modelu SL novou kalibraci systému AMG Active Ride Control. Prioritou už nebude minimalizace náklonů v nejprudších zatáčkách za každou cenu, ale spíše pořádné rozdíly mezi jednotlivými jízdními režimy.
Rozdílnost jako lék na kanibalismus
Roadster by měl být v komfortním nastavení skutečně plavný, čímž se jasně odliší od kupé AMG GT. Právě to se naopak posune ještě blíž k okruhovému hraní, což potvrzuje i nová verze 63 PRO, která je zaměřena na maximální tepelnou odolnost a aerodynamický přítlak.
Posun dává smysl i z hlediska pohonných jednotek. V jednu chvíli se sice spekulovalo o masivním nasazení čtyřválců, trh si jasně vyžádal návrat k důstojnosti. Faceliftované SL se tak bude i nadále opírat o charakterní osmiválec, ovšem v mnohem kultivovanějším balení.
Z našeho pohledu je tento krok zcela správný správný. Je nám popravdě trochu záhadou, že Mercedesu trvalo tak dlouho, než si uvědomil, že SL nikdy nebylo a nemá být otevřeným supersportem.
Tato snaha hrát to na obě strany – být zároveň luxusním kočárem i okruhovým náčiním – vedla k tomu, že SL ztrácelo svou jasnou tvář. Klientela si přeje vítr ve vlasech bez nutnosti navštěvovat po každé delší jízdě fyzioterapeuta a Mercedes jí jde konečně naproti.
Zdroje: Autocar UK, Mercedes-Benz, Motor1, AMG Official Newsroom.