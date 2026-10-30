Mercedes-Benz chystá elektrickou třídu E. Z dosavadního EQE nebude mít nic
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Německý výrobce potvrdil další důležitý krok ve změně své elektrické strategie. Nástupce dnešního EQE dorazí jako elektrická třída E na nové platformě. Technicky vzniká prakticky od nuly.
Mercedes-Benz v roce 2027 představí první plně elektrickou třídu E. Šéf automobilky Ola Källenius to potvrdil při zveřejnění hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí a zároveň přidal první podrobnosti k technice. Novinka nahradí dnešní EQE, ale nepůjde jen o jeho další generaci s novým jménem.
Källenius uvedl, že vývoj vozu začal přibližně před třemi lety prakticky „s čistým listem papíru“. Elektrická třída E tak nebude ani přestavbou současné spalovací generace W214, ani evolucí techniky EQE. Dostane samostatný technický základ určený pro bateriové elektromobily.
Platforma i pro další
To ovšem neznamená, že Mercedes-Benz vyvíjí unikátní architekturu pouze pro jediný model. Magazín Autocar už dříve uvedl, že elektrická třída E využije stejný základ jako nové elektrické GLC a připravovaná elektrická třída C. Mercedes-Benz navíc tento týden oficiálně potvrdil, že svou novou modulární 800V elektrickou architekturu postupně škáluje i pro větší modelové řady včetně tříd E a S.
Konkrétní parametry elektrické třídy E zatím automobilka nezveřejnila. Neznáme tedy výkon, kapacitu baterie, dojezd ani maximální nabíjecí výkon. Přenášet na ni údaje známé z menších modelů by zatím bylo předčasné.
Zpátky ke klasice
Změna ale nebude jen technická. Současné EQE se od spalovací třídy E výrazně odlišuje aerodynamicky tvarovanou karoserií s oblou střechou a krátkou přídí. Jeho nástupce se naopak vrátí ke klasickým tříprostorovým proporcím sedanu.
Zapadá to do nové strategie Mercedesu-Benz, který postupně opouští samostatně pojmenovanou elektrickou rodinu EQ a sbližuje elektrické a spalovací modely. Budou používat stejná tradiční jména a podobný design, i když pod karoserií mohou stát na odlišných platformách. Stejným směrem už značka postupuje u GLC a třídy C.
Světová premiéra elektrické třídy E proběhne napřesrok. Pro Čínu Mercedes-Benz připravuje místní variantu, kterou chce uvést ve druhé polovině roku a vyrábět převážně z lokálně dodávaných dílů. Na evropském trhu se novinka zařadí proti BMW i5 a Audi A6 e-tron.
Zdroj: Mercedes-Benz, Motor1, Autocar