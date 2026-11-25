Mercedes-Benz získal v Německu povolení pro asistenta, který zvládá celou trasu
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Automobilka oznámila, že jako první získala v Německu schválení asistenčního systému, který řidiči pomáhá po celé trase zadané do navigace, a to i v hustém městském provozu. MB.Drive Assist Pro mění pruhy, odbočuje na křižovatkách, zastavuje a rozjíždí se na semaforech.
Spolkový úřad pro motorová vozidla KBA schválil systém MB.Drive Assist Pro podle nového předpisu UN R171 pro takzvané Driver Control Assistance Systems (DCAS). Mercedes-Benz se tak stal prvním výrobcem, který v Německu získal povolení pro takto pojaté asistované řízení z bodu do bodu, tedy na celou trasu zadanou do navigace.
Podstatou není jedna zcela nová funkce, ale propojení dosud známých schopností do jednoho celku, který pracuje s trasou v navigaci. Řidič zadá cíl a systém mu pak může pomáhat od začátku do konce jízdy: na dálnici při změnách pruhů a sjezdu, ve městě při řazení do správného pruhu, odbočování na křižovatkách nebo při brzdění a opětovném rozjezdu na semaforech. Aktivuje se tlačítkem na volantu při zapnuté navigaci.
Tady je proti dnešním běžným asistentům hlavní posun. Adaptivní tempomat řeší rychlost a odstup, vedení v pruhu drží auto mezi čarami. MB.Drive Assist Pro musí navíc vědět, kam vůz podle navigace míří, a jednotlivé úkony podle toho koordinovat.
Město chce očí víc
Mercedes-Benz uvádí 27 senzorů: deset kamer, pět radarů a dvanáct ultrazvukových čidel. Data z nich zpracovává palubní počítač s výkonem až 254 TOPS, tedy 254 bilionů operací za sekundu. Systém kombinuje vlastní operační systém MB.OS s výpočetní a senzorovou architekturou společnosti Nvidia.
Hodnota 254 TOPS přitom odpovídá výkonu jednoho čipu Nvidia Drive Orin. Mercedes konkrétní čip neuvádí, nejde ale o mimořádný výpočetní výkon. Spíš o rozumně dimenzovaný systém pro asistenci, ne pro autonomní jízdu.
Takový výkon není samoúčelný. V městském provozu musí auto současně sledovat značení, ostatní vozidla, chodce, cyklisty, světelnou signalizaci i geometrii křižovatek a současně tato data porovnávat s plánovanou trasou. Mercedes-Benz přitom zdůrazňuje takzvané kooperativní řízení: řidič může do řízení kdykoliv zasáhnout, aniž by tím nutně celou asistenci ukončil.
Jen schopnější asistent, ne samořízení
Právě tady je důležité rozlišit rozsah funkcí od stupně automatizace. MB.Drive Assist Pro patří podle klasifikace SAE do úrovně 2. Řidič tedy musí provoz nepřetržitě sledovat, zůstává odpovědný za vůz a musí být připraven okamžitě zasáhnout.
Na první pohled to může působit paradoxně, protože Mercedes-Benz už nabízí Drive Pilot úrovně SAE 3. Ten dovoluje řidiči za přesně stanovených podmínek dočasně přenechat jízdní úlohu systému. Jeho provozní oblast je ale mnohem užší. Nový MB.Drive Assist Pro naopak zvládá širší spektrum silnic a situací, včetně města, ale odpovědnost zůstává po celou dobu na člověku.
Vývoj asistenčních systémů se tím posouvá jiným směrem, než by napovídala stupnice SAE. Automobilky nepostupují jen k vyšším číslům. Současně rozšiřují praktickou využitelnost druhé úrovně tak, aby asistence pokryla co největší část běžné cesty.
Je Mercedes-Benz opravdu první?
Nejbližším srovnáním je Tesla. Její systém, dříve označovaný Full Self Driving Supervised, v Evropě od října nese název Tesla Assisted Driving (TAD). Tesla ho přejmenovala po jednání s německým ministerstvem dopravy, kterému původní označení připadalo zavádějící.
Stále jde o asistenta, nikoliv samořídící systém, a odpovědnost zůstává na řidiči. Nizozemský úřad RDW systém schválil v dubnu a jeho prozatímní schválení převzala řada dalších zemí včetně Česka. Německo mezi nimi zatím není, i celoevropské schválení stále chybí.
Rozdíl přitom není jen v čase, ale i v povaze povolení. Mercedes-Benz získal typové schválení podle harmonizovaného předpisu OSN. Tesla má prozatímní schválení vydané na základě výjimky, které platí v Nizozemsku a které ostatní státy přebírají každý zvlášť. Proto Tesla s asistentem už jezdí po Česku, ale ne po Německu. Mercedes-Benz naopak počítá s tím, že harmonizovaný rámec mu od ledna 2027 může otevřít další trhy.
Podobným směrem jde také BMW. Jeho pokročilý asistent řízení byl v Německu podle předpisu UN R171 schválené jako první, už v říjnu 2025 pro nové iX3. Jeho City Assistant od té doby umí ve městě zastavit na červenou a znovu se rozjet. Rozšíření o jízdu vedenou navigací, odbočování, kruhové objezdy a změny pruhů chce BMW nabídnout od roku 2027, úřední schválení očekává na jeho začátku.
Nejde tedy o technologii, kterou by Mercedes-Benz měl jen sám pro sebe. Jeho prvenství spočívá v konkrétním německém schválení asistence pro celou trasu.
Vybraní zákazníci ve Stuttgartu a Mnichově dostanou MB.Drive Assist Pro v programu Early Access od prosince 2026. Plné uvedení v Německu je plánováno na první polovinu roku 2027 a vozům s potřebným hardwarem půjde funkci doplnit také aktualizací na dálku. Konkrétní modely ani německou cenu Mercedes-Benz zatím neoznámil. Vodítko nabízí Amerika, kde systém stojí 3950 dolarů (asi 85 tisíc korun) na tři roky. V Číně je k dispozici už od konce loňského roku.
Zdroj: Mercedes-Benz, RDW, BMW