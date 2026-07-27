Mercedes má problém. Z pětiny ho vlastní Číňané a v USA mu hrozí stopka
Málokdo tuší, že v zákulisí slavné automobilky tahají za významnou část nitek čínští investoři, kterým dohromady patří bezmála pětina celé společnosti. A právě tento detail, o kterém běžný zákazník nemá ani tušení, teď značce s trojcípou hvězdou v znaku zadělává na pořádné mrzutosti na jejím klíčovém trhu v USA.
Pohled na akcionářskou strukturu koncernu Mercedes-Benz dokáže nezasvěceného člověka překvapit. Téměř 20 % firmy totiž ovládají čínské subjekty. 10% podíl drží přes svou investiční firmu zakladatel koncernu Geely Eric Li Shufu a dalších téměř deset procent ovládá čínský státní gigant BAIC Group. Dlouhá léta šlo o oboustranně výhodné partnerství, které Němcům otevíralo dveře na obří asijský trh, snižovalo mnohé náklady a Číňanům přinášelo prestiž i technologie. Jenže v dnešním geopoliticky napjatém světě se z téhle finanční injekce stává časovaná bomba.
Americký senátní výbor pro obchod totiž posunul do dalšího kola návrh zákona, který má nekompromisně zakázat prodej aut značkám, v nichž čínské subjekty drží více než patnáctiprocentní podíl. Výsledek jednoduché matematiky je pro Stuttgart nepříjemný: s 20 % čínského kapitálu spadá Mercedes přesně pod gilotinu navrhovaného omezení.
Znamená to, že luxusní limuzíny a SUV s hvězdou ze dne na den zmizí z amerických silnic? Tak horké to samozřejmě nebude. Předseda senátního výboru Ted Cruz se nechal slyšet, že reálný zákaz prodeje Mercedesu v USA nepřipadá v úvahu a text zákona se ještě bude upravovat. Zároveň ale neopomněl zmínit pikantní zákulisní detail – za ostrým návrhem podle něj stojí lehký lobbing domácího koncernu General Motors, který se zkrátka snaží přitopit pod kotlem evropské konkurence a uvolnit cestu pro svou prémiovou značku Cadillac.
Spoluautor návrhu Bernie Moreno navíc uklidňuje, že i kdyby legislativa prošla v přísné podobě, automobilka by dostala čas na nápravu minimálně do roku 2030, případně by mohla zažádat o speciální vládní výjimku. USA přitom neútočí na čínské vazby poprvé. Své o tom ví švédsko-čínský Polestar, který na americkém trhu naráží na tvrdé stopky kvůli čínskému softwaru i vlastnictví, zatímco sesterské Volvo si muselo vyjednat přísné regulační podmínky, aby na trhu mohlo zůstat.
I když je tedy absolutní zákaz Mercedesu v Americe čisté sci-fi – mimo jiné proto, že značka přímo v USA provozuje obří továrny a zaměstnává tisíce lidí –, pro vedení ve Stuttgartu jde o jasné varování. Doby, kdy se čínské peníze přijímaly bez otázek, jsou definitivně pryč.
Mercedes bude muset v nejbližších letech vymyslet, jak svou akcionářskou strukturu poupravit, nebo si ve Washingtonu vybojovat trvalé papírové výjimky. Mávnout rukou nad tím totiž rozhodně nemůže.
Zdroje: Car and Driver, Reuters, Ministerstvo obchodu USA, Výbor pro obchodu, vědu a dopravu senátu USA