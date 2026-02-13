Mercedes oslaví 140 let od založení roadtripem po celém světě. Startují v Evropě
Kdo z nás někdy nechtěl vyrazit na cestu kolem světa. Mercedes-Benz si takový dárek nadělil ke svým 140. narozeninám a své fanoušky bere s sebou.
Oslavy významného jubilea nebere stuttgartská automobilka jen tak. Chce se přiblížit svým fanouškům a zákazníkům, a proto vyrazila na 50.000 kilometrů dlouhou cestu skrz šest kontinentů. Symbolicky bylo vybráno 140 významných míst, kterými trasa prochází.
Tři posádky na tuto cestu dostaly nově představené vozy třídy S. Facelift generace s interním označením W223 se světu představil 29. ledna 2026 a pro takto dlouhou cestu je přímo společníkem snů. Ve vybraných lokalitách se posádky navíc setkávají s historickými, aktuálními či předprodukčními modely značky, ale i s vozy fanoušků.
Celý roadtrip je totiž kromě medializace a oslav 140 let od založení značky pojatý především jako prostor pro setkání s jejími příznivci a fanoušky. Trasa je dokumentována na web a sociální sítě automobilky a detailně je možno sledovat ji v online centru Mercedes-Benz Community.
V rámci první etapy cesty po Evropě už Mercedes stihl navštívit mimo jiné Svatý Mořic, Monako, Nice, Madrid nebo Bordeaux. Jednou ze zastávek byla také druhá největší továrna užitkových vozů Mercedes-Benz ve Španělsku Vitoria-Gasteiz. Na okruhu Circuit de Reims měli účastníci setkání jedinečnou příležitost vidět repliku legendárního závodního vozu W 196 R Silver Arrow a pro prvních 10 příchozích bylo dokonce připraveno krátké svezení.
Další závodní legendu přivezl Mercedes-Benz na belgický okruh Spa-Francorchamps před pár dny. Oslavy zahrnovaly přítomnost důležitého předchůdce třídy S. Modifikovanému modelu W109 s označením 300 SEL 6.8 AMG se díky jeho charakteristické červené barvě a ohromnému výkonu 428 koní přezdívá Rudá svině.
V roce 1971 dosahoval maximální rychlosti 265 km/h a právě na okruhu Spa vyhrál první místo ve své třídě na legendární čtyřiadvacetihodinovce. Akce byla veřejnosti nepřístupná, i když pár šťastlivcům Mercedes účast skrze komunitní soutěž dopřál.
Jestli roadtrip zavítá také do ČR, zatím není z dostupné mapy jasné, ale pokud byste se do některého ze 140 významných míst chtěli přeci jen podívat, první evropská etapa dnes skončila. Konvoj se vrátí až v rámci zakončení cesty letos na podzim.
Mercedes-Benz 140 let Roadtrip |
Pokračování cesty vede přes Jižní Ameriku na sever, přes Asii se zastávkou v Austrálii na Střední východ a přes Afriku zpět na poslední evropskou Etapu. Konec cesty je plánován na říjen 2026 ve Stuttgartu, kde příběh automobilky Mercedes-Benz začal.
Jednotlivé zastávky a významné modely je možné sledovat alespoň online, skrze již zmíněný komunitní web značky. Přihlásit se můžete, i pokud jste nikdy žádný Mercedes nevlastnili.
Zdroje: Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Community