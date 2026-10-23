Mercedes pustí v Německu asistenta do městských ulic. Podle navigace zvládne cestu od startu do cíle
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Nový systém propojí navigaci s řízením a pomůže vozu projet celou trasu včetně městských křižovatek, změn jízdních pruhů nebo semaforů. V Německu odstartuje koncem letošního roku, stále však jde o Level 2 a plnou odpovědnost nese řidič.
Moderní asistenční systémy už umějí na dálnici udržovat odstup, rychlost i jízdní pruh. Mercedes-Benz chce podobnou úroveň pomoci nabídnout také ve městě. Nový MB.Drive Assist Pro sleduje naplánovanou trasu a podle ní pomáhá s řízením od výjezdu až do cíle. Německo se po Číně a Spojených státech stane dalším trhem, na kterém automobilka tuto technologii nabídne.
Rozdíl proti běžnému adaptivnímu tempomatu je především v rozsahu úkonů. Asistent má podle zadané trasy pomáhat s výběrem správného pruhu, jeho změnou, odbočováním na křižovatkách nebo s opuštěním dálnice. Umí reagovat také na semafory, zastavit a znovu se rozjet. Mercedes počítá i s hustým městským provozem, kde se střídají křižovatky, odbočování a další manévry.
Systém lze při aktivní navigaci spustit tlačítkem na volantu. Řidič může do řízení průběžně zasahovat, aniž by tím nutně celou asistenci ukončil. Právě propojení navigace, sledování okolí a ovládání vozu je podstatou takzvané jízdy od bodu k bodu (point-to-point driving).
Obdoba Tesla FSD. Řidiče stále nenahrazuje
Svým zaměřením se novinka podobá systému Full Self-Driving (Supervised), dnes už v Evropě tedy Tesla Assisted Driving (TAD) od amerického výrobce. Také ten dokáže podle navigace vést vůz městskými ulicemi, řešit odbočování, změny pruhů a semafory. Navzdory původnímu názvu stále používanému v Severní Americe to ovšem neznamená autonomní řízení. Stejně jako řešení Mercedesu patří do úrovně SAE 2, při níž musí řidič neustále sledovat dění kolem auta, být připraven zasáhnout a za jízdu stále odpovídá.
Podobné schopnosti na papíře navíc neznamenají stejné chování v provozu. Rozdílná je i technika: Tesla při vnímání okolí sází na kamery, zatímco Mercedes je doplňuje radary a ultrazvukovými senzory. Tesla už má svůj systém schválený ve vybraných evropských zemích, ovšem nikoli v Německu. Mercedes tam svůj systém teprve uvede.
Sedmadvacet senzorů a počítač od Nvidie
MB.Drive Assist Pro využívá deset kamer, pět radarů a dvanáct ultrazvukových čidel. Údaje z celkem 27 senzorů zpracovává výkonný počítač s kapacitou až 254 TOPS. Zkratka znamená biliony operací za sekundu (trillions of operations per second) a používá se jako měřítko výpočetního výkonu, zejména pro úlohy umělé inteligence. Údaj sám o sobě však nevypovídá o tom, jak dobře asistent řídí.
Na vývoji se podílí Nvidia, jejíž výpočetní a softwarové technologie Mercedes kombinuje s vlastním operačním systémem MB.OS. Automobilka současně zdůrazňuje, že řidič může kdykoliv převzít řízení. Nejde o systém, který by umožňoval během jízdy přestat sledovat silnici.
Nejdřív vybraní zákazníci, pak běžná nabídka
První zákazníci ve Stuttgartu a Mnichově získají přístup v rámci omezeného programu ještě na konci letošního roku. U kompatibilních vozů půjde funkci zprovoznit aktualizací softwaru na dálku. Objednávat plný MB.Drive Assist Pro v Německu bude možné během první poloviny roku 2027. Automobilka zatím neoznámila konkrétní seznam modelů ani ceny; funkci chce postupně rozšiřovat svým portfoliem osobních vozů i dodávek.
Po uvedení do nabídky počítá Mercedes s měsíčním bezplatným vyzkoušením prostřednictvím svého digitálního obchodu. Podmínkou bude odpovídající výbava vozu.
Novinka byla vyvinuta podle aktualizovaného předpisu OSN UN R171 pro pokročilé asistenční systémy DCAS. Ten stanovuje pravidla pro systémy, které řidiči dlouhodobě pomáhají s ovládáním vozu, ale nepřebírají za něj odpovědnost. Harmonizovaná pravidla mohou Mercedesu usnadnit pozdější rozšíření služby na další evropské trhy. Samotný německý start však ještě neznamená, že bude funkce okamžitě dostupná v celé Evropě.
Zdroj: Mercedes, Tesla