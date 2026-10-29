Mercedes sází na manganové baterie. Bez kobaltu mají nabídnout až o třicet procent větší dojezd než LFP
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Německý výrobce hledá baterii, která by spojila nízkou cenu LFP s vyšší energetickou hustotou článků NMC. Naději vidí v manganu. Nejpokročilejší chemie se má obejít bez kobaltu a při stejné velikosti baterie nabídnout až o třicet procent delší dojezd.
Vývoj baterií pro elektromobily se nemusí ubírat jen cestou stále dražších materiálů a nových konstrukcí. Mercedes-Benz nyní představil podrobnosti o dvou technologiích využívajících vyšší podíl manganu. Jejich cílem je snížit náklady, omezit závislost na niklu a kobaltu a současně nabídnout dostatečně vysokou energetickou hustotu.
Nejzajímavější je příslib až o třicet procent delšího dojezdu proti dnes rozšířeným lithium-železo-fosfátovým bateriím (LFP). Podle Mercedesu by ho mohly dosáhnout články s chemií LNMO (Lithium Nickel Manganese Oxide, oxid lithia, niklu a manganu) při srovnatelné hmotnosti a prostoru potřebném k jejich zástavbě. Jde však zatím o vývojový potenciál, nikoliv o parametry hotového sériového akumulátoru.
Dvě cesty, jeden společný prvek
Mercedes pracuje se dvěma příbuznými technologiemi. První kombinuje oxid lithia a manganu (LMO) s oxidem lithia, niklu, manganu a kobaltu (NMC). Vyšší podíl relativně levného manganu umožňuje snížit množství dražšího niklu a kobaltu, aniž by bylo nutné výrazně ustupovat od požadavků na energetickou hustotu.
Automobilka tuto kombinaci považuje za přechodný stupeň k další generaci manganových katod. Tou je oxid lithia, niklu a manganu (LNMO), který se obejde zcela bez kobaltu a potřebuje výrazně méně niklu než současné články NMC.
Rozdíl mezi oběma řešeními je tedy podstatný. Zatímco kombinace LMO/NMC obsahuje kobalt i nikl, LNMO má kobalt odstranit úplně. Právě k této druhé technologii Mercedes vztahuje slibovaný nárůst dojezdu.
Tajemství je v pěti voltech
Hlavní předností LNMO je vysoké pracovní napětí. Zatímco běžné lithium-iontové články s katodami NMC pracují s jmenovitým napětím přibližně 3,6 až 3,7 voltu, pro katodový materiál LNMO je charakteristická napěťová oblast kolem 4,7 voltu. Mercedes hovoří o možnosti provozu až při pěti voltech.
Vyšší napětí umožňuje získat víc energie při daném elektrickém náboji. V kombinaci s vhodným složením elektrod tak může LNMO dosáhnout výrazně vyšší energetické hustoty než LFP.
Má to ovšem háček, technickou komplikaci. Při napětí kolem 4,7 až 5 voltů mohou běžné elektrolyty podléhat nežádoucím chemickým reakcím, které postupně zhoršují vlastnosti baterie a zkracují její životnost. Vývojáři proto musejí zajistit, aby elektrolyt i elektrody zůstaly dlouhodobě stabilní a baterie měla dostatečnou životnost. Právě to patří mezi dlouhodobé překážky širšího využití LNMO.
Třetí cesta mezi levnými a výkonnými bateriemi
Dnešní automobilky využívají především dvě skupiny katodových materiálů. LFP jsou cenově dostupnější, neobsahují nikl ani kobalt a vyznačují se dobrou životností. Jejich slabinou je nižší energetická hustota.
Naproti tomu NMC umožňují při srovnatelné hmotnosti uložit víc energie, ale využívají dražší suroviny. Mercedes proto hledá třetí cestu: manganové články, které by se náklady přiblížily LFP a energetickou hustotou dražším NMC.
Nejde přitom o úplně novou myšlenku. Obě manganové technologie automobilka zařadila do své bateriové strategie už v únoru 2025. Tehdy zdůrazňovala zejména možnost snížení nákladů. Nyní konkrétněji popisuje potenciál LNMO v oblasti pracovního napětí a dojezdu.
Kdy se nové články dostanou do sériových elektromobilů, Mercedes zatím neuvádí. Nezveřejnil ani jejich výslednou energetickou hustotu, životnost nebo cenu. Příslib delšího dojezdu tak zatím zůstává vývojovým cílem. Pokud se jej podaří naplnit, může mangan představovat zajímavou alternativu k oběma dnes nejrozšířenějším bateriovým směrům.
Zdroj: Mercedes, CarsGuide, Battery University