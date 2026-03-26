Mercedes VLE nestačí. Maybach z něj chce udělat VLS a posunout luxus ještě o kus dále
Mercedes ukázal VLE jako luxusní minivan. Od Maybachu se máme dočkat modelu VLS s honosným salonkem a špičkovou výbavou, na kterou sedany ani velká SUV jednoduše nemají prostor.
Začátkem března Mercedes ukázal nadmíru luxusní minivan VLE pro aktivní rodiny i pro hotely, které často převážejí VIP klientelu. Při veškeré výbavě, kterou může vozit na palubě, by si klidně mohl místo „E“ na konci napsat vrcholné „S“. Právě to chce udělat prestižní divize Maybach.
Není divu, protože upravit ho na adekvátní standard není těžké. Stačí vzít variantu se dvěma kapitánskými křesly vzadu, protože ta jsou dostupná s podnožkou, nastavitelnou bederní oporou i masážní funkcí. Zahrnují také přihrádku pro bezdrátové nabíjení telefonu. Případně by mohla mít i vyhřívání a ventilaci, s čímž by si Maybach měl umět poradit. Další dvě křesla lze umístit naproti nim a vytvořit tak přepychový salónek.
Dále lze očekávat honosně působící ozdobné dýhy, čalounění s prošíváním, výklopné stolky, chladničku, držáky se sklenkami a další výbavu. Posádku zřejmě rozmazlí i 31,3palcová obrazovka pro sledování filmů, videí či hraní her. Doplňuje ji 8megapixelová kamera pro uskutečnění například videohovorů.
Maybach dokonce publikoval první fotografii vozu, ale je na ní vidět pouze logo umístěné na zadním sloupku. Vidíme také decentní tmavý odstín a chromovanou lištu kolem oken. Dá se předpokládat dvoubarevné lakování a celkově umírněné provedení ve stylu loňské studie Vision V. Ta ukázala možnost sklopení sedadla do lůžka a mnohem větší obrazovku, která tvořila přepážku od prostoru řidiče.
Právě v tom spočívají výhody luxusního pojetí minivanů. Jejich variabilní prostor nabízí ve srovnání se sedany nebo SUV větší možnosti pro umístění komfortních prvků, které se do jiných karoserií nevejdou. I proto jsou honosné dodávky čím dál oblíbenější například v Číně, kde by Maybach mohl mít solidní potenciál, ačkoliv boji s konkurencí se nevyhne.
O příchodu verze VLS od Maybachu se zatím jen spekuluje, ale nepřekvapilo by nás, kdyby dorazila až ve druhé polovině příštího roku.
Zdroj: Maybach, Mercedes-Benz, Motor 1 I Video: Mercedes-Benz