Mercedes vyvíjí programovatelné měniče přímo v trakční baterii. Mohou řídit jednotlivé články
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Výzkumný Power Converter má oddělit výsledné vysoké napětí baterie od jejího pevného zapojení. Udržet může až 800 V bez ohledu na nabití či stárnutí článků a současná generace zvládá výkon do 3 kW. Do sériového auta má ale ještě daleko.
Trakční baterie dnešních elektromobilů získávají vysoké napětí především sériovým zapojením velkého počtu článků. Jejich řídicí systém jednotlivé články sleduje a vyrovnává, proud však protéká celou sériovou větví. Slabší článek proto může omezit využitelnost větší části akumulátoru.
Mercedes-Benz zkouší tuto vazbu výrazně uvolnit. Jeho výzkumný Power Converter používá programovatelné mikroměniče, které mohou řídit tok energie jednotlivých článků nebo jejich skupin. Několik takových jednotek pracuje paralelně a společně vytváří stabilní stejnosměrné vysoké napětí.
Podstatné je, že výsledná hodnota už nemá být přímo dána počtem článků zapojených do série. Mercedes uvádí výstup až osm set voltů, který může zůstat konstantní bez ohledu na stav nabití i stárnutí jednotlivých článků. Vysoké napětí tak do značné míry nevytváří samotná topologie baterie, ale softwarem řízená výkonová elektronika.
Proč na tom záleží? Napětí dnešní baterie není stálé. S vybíjením klesá, u běžných článků NMC mezi plným nabitím a vybitím zhruba o čtvrtinu. Úroveň osm set voltů je proto jen přibližná a skutečná hodnota se podle stavu nabití pohybuje ve značném rozpětí. Invertor i elektromotor musejí zvládat celý tento rozsah. Při nižším napětí navíc musí pro stejný výkon protékat větší proud, a to znamená větší ztráty a víc tepla. Stálé napětí by umožnilo navrhnout pohon na jednu pracovní hodnotu a udržet stejné parametry od plné baterie až po téměř vybitou.
Slabý článek nemusí brzdit celou větev
Tento princip otevírá několik možností. Měnič může omezit příspěvek oslabeného článku nebo ho z energetického toku vyřadit, aniž by tím musela přestat fungovat celá větev. Teoreticky lze také lépe pracovat s články, které se liší stářím, stavem nebo chemickým složením. Neznamená to automaticky, že budoucí baterie Mercedesu půjde snadno opravovat výměnou jednoho článku, ale elektrická architektura by mohla být vůči rozdílům mezi články podstatně tolerantnější.
Podle Mercedesu by stejný hardware mohl převzít i další funkce dnešní výkonové elektroniky. Současná generace podporuje střídavé i stejnosměrné aplikace a v budoucnu by mohla zvládat také převod mezi nimi a obousměrné nabíjení Vehicle-to-Home či Vehicle-to-Grid. Sloučila by tak funkce, které dnes vyžadují samostatné komponenty.
Tři kilowatty na pohon nestačí. Na nabíjení ano
Aktuální generace dosahuje výkonu do 3 kW. Proti výkonům trakčních elektromotorů je to málo, konstrukce je ale modulární: více Power Converterů lze spojovat paralelně a celkový výkon přizpůsobit konkrétnímu vozu. Jen pro orientaci: na 200 kW by jich při dnešním výkonu bylo potřeba kolem sedmdesáti.
Zajímavější je jiné srovnání. Tři kilowatty odpovídají zhruba jednofázovému nabíjení střídavým proudem, například z wallboxu jištěného na 16 A (230 V × 16 A ≈ 3,7 kW). Mercedes přitom v přehledu novinek u Power Converteru sám vyzdvihuje funkci AC nabíjení. První praktické využití se tak může týkat spíš nabíjení a palubní nabíječky než samotného pohonu. To už je ovšem úvaha některých médií, automobilka o tom nemluví.
Výhody nejsou zadarmo
A vyvstávají další otázky, na které Mercedes zatím neodpovídá. Přesun řízení na úroveň jednotlivých článků nebo malých skupin znamená výrazně víc polovodičů, řídicí elektroniky a komunikačních prvků uvnitř baterie. Automobilka nezveřejnila cenu, hmotnost ani účinnost systému a zatím pochopitelně nevíme ani to, jak by se takové množství elektroniky chovalo po letech provozu.
Technologie přitom není úplnou novinkou. Mercedes ji poprvé podrobněji ukázal už v listopadu 2024, kdy mluvil o řízení na úrovni jednotlivých článků a konstantním výstupu osm set voltů nezávislém na jejich stavu nabití a opotřebení. Letošní informace posouvají projekt dál: výrobce poprvé uvádí konkrétní výkon do 3 kW a podporu AC i DC aplikací. Termín sériového nasazení ale stále neoznámil.
Podobným směrem se vydávají i další vývojáři, i když jinou technickou cestou. Stellantis a Saft například od roku 2025 zkoušejí v Peugeotu E-3008 systém IBIS (Intelligent Battery Integrated System), který integruje funkce invertoru a palubní nabíječky přímo do baterie. Není to totéž co řešení Mercedesu, společná je ale základní myšlenka: trakční akumulátor přestává být pasivním zásobníkem energie a stále větší část výkonové elektroniky se přesouvá přímo do něj. Stellantis přitom už zkouší vývojový prototyp na veřejných silnicích a sériové nasazení chce stihnout do konce dekády. Mercedes zatím veřejně předvedl jen funkční vzorky a termín neuvádí.
Zdroj: Mercedes, InsideEVs, Electrive, Stellantis