Mercedes-Benz začal nabízet sériové řízení po drátě. Není levné, ale má to své důvody
Mercedes-Benz jako první německá automobilka nabízí v sériovém osobním voze řízení bez mechanického spojení volantu s předními koly. Novinku lze nyní objednat pro elektrickou limuzínu EQS.
Mechanické spojení mezi volantem a předními koly patří k automobilům od jejich vzniku. Mercedes-Benz jej nyní u svého luxusního elektrického sedanu EQS nahrazuje elektronickým systémem steer-by-wire. Řidič už prostřednictvím volantu nepohybuje přímo mechanismem řízení, ale pouze zadává elektronice požadavek, o kolik se mají přední kola natočit. O samotný pohyb se stará elektrický aktuátor.
Německá automobilka technologii představila letos na jaře a nyní přechází od příslibů k sériové nabídce. Od 6. října lze steer-by-wire objednávat na všech trzích, kde se nové EQS prodává. Mercedes se tak podle svého vyjádření stává prvním německým výrobcem, který toto řízení bez mechanického spojení nabízí v sériovém osobním automobilu.
Systém je dostupný se všemi motorizacemi EQS. V Německu stojí příplatkový paket 2975 eur (73 tisíc korun) a kromě elektronického řízení zahrnuje také natáčení zadních kol až o deset stupňů a nový, výrazně zploštělý volant. Zákazníci, kteří nové technologii nedůvěřují nebo jednoduše dávají přednost klasickému řešení, mohou nadále volit konvenční elektromechanické řízení.
Od dorazu k dorazu 170 stupňů
Největší změnu pozná řidič při parkování a manévrování. Zatímco s běžným volantem musí při otáčení předních kol několikrát přehmátnout, steer-by-wire potřebuje mezi krajními polohami pouhých 170 stupňů. Jinak řečeno: k úplnému natočení kol tak stačí necelá půlotáčka volantu.
Je to možné díky odstranění pevné mechanické vazby mezi pohybem rukou a natočením kol. Převod řízení už neurčuje pouze geometrie ozubeného mechanismu, ale také software, který jej může průběžně přizpůsobovat rychlosti a jízdní situaci. Při parkování je řízení velmi přímé, ve vyšších rychlostech může být naopak méně citlivé, aby automobil nereagoval přehnaně na drobné pohyby rukama.
Systém navíc spolupracuje s natáčením kol zadní nápravy. Při nízkých rychlostech se zadní kola otáčejí opačným směrem než přední a manévrování s víc než pětimetrovou limuzínou usnadňují. Ve vyšších rychlostech se natáčejí souhlasně s předními, což přispívá ke stabilitě při změnách směru.
Elektronické řízení má také jednu méně viditelnou výhodu. Protože mezi koly a volantem neexistuje přímé mechanické spojení, řidič do rukou nedostává všechny rázy od nerovností na vozovce. Mercedes tak může nežádoucí vibrace odfiltrovat a prostřednictvím samostatného elektromotoru ve volantu vytvářet pouze takovou zpětnou vazbu, jakou považuje za vhodnou. Řidič tak stále cítí odpor řízení, přestože nevzniká přímým mechanickým přenosem sil od předních kol.
Co když elektronika přestane fungovat?
Právě absence mechanického spojení ovšem vyvolává zásadní bezpečnostní otázku. Co se stane, když elektronika selže? U běžného posilovače řízení může řidič zpravidla pokračovat v mechanickém ovládání kol, byť za cenu nutnosti použít výrazně větší sílu. U steer-by-wire taková možnost neexistuje.
Mercedes proto používá takzvanou redundantní architekturu s nezávislými signálovými cestami, přesnými snímači a výkonnými řídicími jednotkami. Systém zahrnuje také záložní elektrické větve a zdvojené prvky potřebné pro ovládání řízení. Pokud některá část přestane fungovat, má její úlohu převzít jiná.
Automobilka uvádí, že technologii prověřila během víc než milionu testovacích kilometrů. Zkoušky probíhaly na zkušebních stolicích, na polygonech i v běžném silničním provozu.
Pozoruhodné je také řešení krajní nouzové situace. Mercedes tvrdí, že i při velmi nepravděpodobném úplném selhání systému i jeho záloh lze příčné vedení vozidla podpořit prostřednictvím řízení zadní nápravy a cíleného přibrzďování jednotlivých kol systémem ESP. Neznamená to pochopitelně, že by zadní kola a brzdy dokázaly plnohodnotně nahradit funkční řízení předních kol. Jde o dodatečnou možnost stabilizace a ovlivňování směru jízdy při mimořádné poruše.
Nový volant, nové možnosti interiéru
Odstranění mechanického spojení přináší konstruktérům také mnohem větší volnost při návrhu řidičova pracoviště. Mercedes toho zatím využívá především novým volantem, který má místo tradičního kruhového věnce výrazně zploštělý tvar s otevřenou horní částí.
Kompaktnější konstrukce zlepšuje výhled na přístrojový displej, usnadňuje nastupování a vystupování a vytváří víc prostoru před řidičem. Právě mimořádně malý úhel potřebný k natočení kol umožňuje takový volant používat bez nutnosti přehmatávání přes jeho chybějící horní část.
Neobvyklý tvar si však vyžádal také přepracování airbagu. U klasického volantu se nafukující vak může při rozvinutí opírat o uzavřený věnec. Nové řešení tuto oporu postrádá, a Mercedes proto vyvinul vnitřní podpůrnou konstrukci a specifický způsob skládání airbagu, které zajišťují jeho správné rozvinutí a polohu.
Steer-by-wire přitom nabízí víc možností, než jaké zatím využívá EQS. Bez pevného mechanického sloupku řízení mohou konstruktéři v budoucnu měnit uspořádání interiéru. Elektronické propojení současně usnadňuje integraci pokročilých asistenčních systémů a automatizovaného řízení, při němž automobil přebírá kontrolu nad směrem jízdy.
Mercedes není první. Přesto jde o důležitý krok
Samotná myšlenka řízení bez přímého mechanického spojení není nová. Už před víc než deseti lety ji v sériovém automobilu využilo Infiniti Q50, jehož systém Direct Adaptive Steering však nadále obsahoval záložní mechanické propojení. V roce 2022 představily Toyota a Lexus pro elektrická SUV bZ4X a RZ 450e elektronické řízení One Motion Grip s volantem bez horní části věnce. Jeho uvedení do prodeje se ale opozdilo a do evropské sériové nabídky se dostalo až s modernizovaným Lexusem RZ letos. Mezitím se skutečné steer-by-wire bez mechanické vazby objevilo například v Tesle Cybertruck nebo čínském Niu ET9.
Čili Mercedes není světovým průkopníkem této technologie. Je však první německou automobilkou, která ji zákazníkům nabízí v sériovém osobním voze. Na vývoji systému spolupracovala s německým dodavatelem ZF, který už loni oznámil zahájení sériových dodávek pro Mercedes právě pro rok 2026.
Podstatné je, že steer-by-wire už není jen technickou zajímavostí nebo experimentem s volantem neobvyklého tvaru. Stává se výbavou luxusního automobilu tradiční evropské značky, kterou dnes už lze běžně objednat. Dost možná jsme tak svědky dalšího technického milníku: mechanické spojení mezi volantem a koly, které bylo po víc než století samozřejmou součástí konstrukce auta, postupně přestává být nezbytností.
Zdroj: Mercedes-Benz, ZF, Motortrend