Mercedes začne doma nabíjet auta v nejlevnější dobu. Stačí zadat čas odjezdu
Přijet domů, zapojit kabel a o zbytek se nestarat. Mercedes-Benz chce z domácího nabíjení udělat automatický proces, který respektuje čas odjezdu a zároveň hledá levnější elektřinu.
Mercedes-Benz spustil v Německu služby MB.CHARGE Home Dynamic a MB.CHARGE Home Intelligent pro vybrané elektromobily a plug-in hybridy. V obou případech řidič v aplikaci pouze zadá požadovaný stav nabití a čas odjezdu a systém podle toho připraví nabíjecí plán.
Obě služby ale fungují ekonomicky trochu jinak. Home Dynamic plánuje nabíjení podle cen na denním trhu s elektřinou a není svázán s konkrétním dodavatelem. Home Intelligent naproti tomu kombinuje automatické řízení nabíjení s energetickým tarifem od The Mobility House Energy a zákazníka za flexibilitu odměňuje.
Home Dynamic: Tarif měnit nemusíte
MB.CHARGE Home Dynamic vychází z cen na takzvaném day-ahead trhu, kde jsou ceny elektřiny pro jednotlivé časové intervaly následujícího dne známé předem. Systém proto může nabíjení odložit do hodin, kdy je elektřina na trhu levnější.
Řidič pouze nastaví, kolik energie chce mít v baterii a kdy bude vůz znovu potřebovat. Mercedes pak nabíjení rozvrhne tak, aby byl požadovaný stav baterie dosažen do stanoveného času.
Důležitý je jeden detail. Home Dynamic nevyžaduje změnu dodavatele elektřiny ani přechod na konkrétní tarif, sám ale cenu na faktuře nezmění. Největší finanční efekt tak dává zákazníkům, kteří už používají dynamický tarif a cena jejich elektřiny skutečně reaguje na krátkodobý vývoj trhu.
Home Intelligent: Deset centů za každou chytrou kWh
Druhá představená služba MB.CHARGE Home Intelligent jde o krok dál. Její součástí je Mercedes-Benz Intelligent Öko Tarif od The Mobility House Energy. Zákazník má pevnou cenu elektřiny s dvanáctiměsíční cenovou garancí, systém však nabíjení v pozadí přesouvá podle situace na trhu a dostupnosti obnovitelné energie.
Za každou kilowatthodinu nabitou prostřednictvím inteligentního řízení nyní Mercedes připisuje bonus 0,10 eura. Ten se automaticky započítává do měsíčního vyúčtování. Pro představu: pokud tímto způsobem vůz nabije 50 kWh, odpovídá bonus pěti eurům (přibližně sto dvaceti korunám).
Je potřeba kompatibilní auto i wallbox
Pro využití obou služeb je nutný kompatibilní vůz Mercedes, aplikace Mercedes-Benz, účet Mercedes me ID a vhodný AC wallbox. Home Intelligent navíc vyžaduje zmíněný energetický tarif a chytrý elektroměr.
Mercedes doporučuje wallbox, u něhož se vůz řídí klasickým PWM signálem (Pulse Width Modulation, pulzně šířková modulace, metoda regulace výkonu a přenosu informací pomocí rychlého střídání stavu zapnuto a vypnuto). Nabíjecí stanice, které mezi automobilem a wallboxem navážou komunikaci prostřednictvím normy ISO 15118 například kvůli funkci Plug & Charge, zatím podporovány nejsou. PWM je základní způsob komunikace při AC nabíjení, kterým automobil mimo jiné sděluje, jaký proud může odebírat.
Mezi prvními kompatibilními plug-in hybridy Mercedes uvádí například nejnovější generace třídy S, GLE a C. U elektromobilů zmiňuje modernizovaný EQS a modely CLA, CLA Shooting Brake, GLB, GLA, GLC, VLE, elektrickou třídu C nebo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Další modely mají postupně přibývat.
Určité omezení se zatím týká také domácí fotovoltaiky. Home Intelligent je nyní určen pro domácnosti bez fotovoltaiky nebo pro ty, které veškerou vyrobenou solární elektřinu dodávají do sítě. Zapojení vlastní výroby určené pro domácí spotřebu a nabíjení auta chce The Mobility House Energy přidat v rámci připravovaného domácího energetického řešení.
Home Dynamic a Home Intelligent zatím pracují jednosměrně: systém řídí, kdy bude automobil elektřinu odebírat, ale neposílá energii z baterie zpět do sítě. Jde tedy o princip V1G.
Zatím pouze v Německu
Mercedes a The Mobility House Energy současně připravují MB.CHARGE Home Pro Intelligent s technologií Vehicle-to-Grid. Ta má umožnit také opačný tok energie a vůz využít jako zásobník, který může v příhodný okamžik elektřinu vracet do veřejné sítě. Tato služba je podle Mercedesu stále ve fázi vývoje.
MB.CHARGE Home Dynamic a Home Intelligent jsou při spuštění dostupné pouze v Německu. Mercedes zatím neoznámil termín rozšíření do Česka ani na další evropské trhy.
Princip je ale zajímavý i pro české řidiče. Také u nás totiž existují smlouvy s dynamickým určováním cen, u nichž se mění podle krátkodobého trhu. Podmínkou je průběhové měření. Automatické řízení nabíjení pak může majiteli elektromobilu ušetřit ruční sledování cen a přesunout spotřebu do výhodnějšího času samo.
Zdroj: Mercedes-Benz, ERÚ