Mercedes zmrazil nové investice v Německu a začal vážně uvažovat o zavírání závodů
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Automobilka zastavila další investice do svých německých výrobních závodů. Důvodem jsou neúspěšná jednání s odbory a podnikovou radou o snížení nákladů práce. Zároveň začala podrobněji prověřovat možnost uzavření některých továren.
Mercedes-Benz výrazně přitvrzuje ve sporu se zástupci zaměstnanců. Podle interního rozhovoru zveřejněného na firemním intranetu se představenstvo rozhodlo pozastavit veškeré další investice do německých výrobních lokalit. Informovaly o tom agentura Reuters a německý Handelsblatt.
„Společně jsme v představenstvu rozhodli zastavit všechny další investice do německých závodů,“ uvedl člen představenstva odpovědný za výrobu Michael Schiebe. Podle něj současná struktura nákladů neumožňuje v Německu ekonomicky smysluplně investovat.
Mercedes ovšem v Německu nepřestává utrácet úplně. Rozběhnuté projekty pokračují, včetně nové lakovny v Sindelfingenu za zhruba miliardu eur (asi 24 miliard korun). Zastavení se týká budoucích rozhodnutí, tedy toho, kam půjdou nové modely a kde se rozjede jejich výroba. Pokud se vedení se zaměstnanci nedohodne, mohou tyto investice připadnout jiným závodům.
Personální ředitelka Britta Seegerová dodala, že přes intenzivní jednání zatím není dohoda na dohled. Mercedes proto musí podrobně posoudit, které německé závody si ještě může dovolit provozovat. Uzavírání továren se podle ní chce vedení za každou cenu vyhnout, přesto tuto možnost nyní musí konkrétněji prověřovat.
Úspory osm set milionů eur ročně
Podle Handelsblattu chce automobilka snížit roční náklady práce v Německu zhruba o osm set milionů eur (asi devatenáct miliard korun). Částku poprvé zmínil v září WirtschaftsWoche, Mercedes ji oficiálně nepotvrdil. Jádrem požadavků je návrat od 35hodinového ke 38hodinovému pracovnímu týdnu bez vyšší mzdy. K tomu přistupuje omezení zvláštních plateb, například vánočního a dovolenkového příspěvku nebo ročního podílu na zisku. Představenstvo by se podle Handelsblattu zároveň vzdalo části vlastních odměn.
Vedení argumentuje rozdíly v nákladech. Podle Schiebeho stojí hodina práce ve výrobě v Německu místy až pětkrát víc než v lokalitách ve východní Evropě. Výrazně levnější jsou podle něj i Spojené státy, tedy rovněž země s vysokými mzdami. Údaj „až pětkrát“ je ovšem horní hranice – u maďarského závodu v Kecskemétu, který Mercedes letos v létě rozšířil, se dříve mluvilo o nákladech zhruba o sedmdesát procent nižších než v Německu.
Rozhodnutí přichází v době, kdy automobilka plánuje rozmístění výroby budoucích generací vozů. Pokud se náklady nepodaří snížit, vyráběly by se nástupnické modely podle Schiebeho už jen v zahraničí. Hrozba zavření závodů přitom není nová. Schiebe už v září na shromáždění zaměstnanců v Sindelfingenu varoval, že bez úspor bude Mercedes muset zavřít jeden německý montážní závod a jeden závod na pohonné ústrojí. Které to jsou, neřekl. Auta Mercedes v Německu montuje v Sindelfingenu, Rastattu a Brémách.
Zavírat závody? Odbory: s námi ne
Podniková rada a odborový svaz IG Metall postup vedení kritizují. Předseda celopodnikové rady Ergun Lümali odmítl uzavírání závodů a požaduje zachování jejich budoucnosti. Vadí mu hlavně, že místo investic do inovací a robotiky vedení hrozí přesunem výroby do východní Evropy.
Šéfka IG Metall v Bádensku-Württembersku Barbara Reschová řekla, že zavírání závodů u odborů neprojde. Svaz je podle ní připraven hledat řešení, Mercedes ale musí zveřejnit své plány a dát závazné vyhlídky pro produkty a investice. Nemůže podle ní zároveň zastavit investice a chtít po zaměstnancích delší pracovní dobu a dávat méně peněz.
Spor se odehrává v době, kdy se Mercedesu nedaří. Minulý měsíc jako třetí velká německá automobilka snížil výhled na letošní rok a osobní vozy měly ve druhém čtvrtletí upravenou návratnost tržeb jen 4,0 procenta. Podobný boj ostatně čeká Volkswagen, který s IG Metall zahajuje vlastní jednání koncem listopadu.
Které závody by mohly skončit, kdy by o tom Mercedes-Benz rozhodl a jaké úspory by vedení stačily, zatím firma neřekla. Zavírání žádného závodu dosud rozhodnuto není.
Zdroj: Reuters, Handelsblatt, Tagesschau, WirtschaftsWoche