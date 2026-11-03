Městská mobilita v luxusním kabátě? Nejen Fiat Topolino může být exkluzivní
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Nejlevnější elektromobil na českém trhu je spíše okrajovou specialitkou, existují ale státy a města, kde jeho provoz dává obrovský smysl. A jelikož továrna příliš možností personalizace nenabízí, starají se o to společnosti, jako je nizozemské Speciale45.
Fiat Topolino spadá spolu s vozy Citroën Ami a Opel Rocks-e do kategorie vozidel L6e, jejichž maximální konstrukční rychlost je 45 km/h. Tato kategorie je populární zejména v západní Evropě, kde se na jejich provoz vztahují různé výhody nad rámec jejich příznivé ceny.
Topolino totiž v České republice začíná na 269.000 Kč, například na francouzském trhu je ale dostupné v přepočtu za 1500 Kč měsíčně. A navíc ho tam za určitých podmínek lze řídit bez řidičského oprávnění. Populární je ale také v Nizozemsku, kde se na jeho úpravu zaměřuje hned několik společností.
Nízká cena totiž není jedinou výhodou malých mopedaut, jsou to také jejich rozměry, nízké provozní náklady a na rozdíl od skútru větší komfort. Snaha udržet náklady na výrobu co nejníže ale znamená, že koncern Stellantis svá mopedauta nabízí ve značně omezeném výběru barevných kombinací vnějších panelů i interiéru.
Společnosti jako příhodně nazvané Speciale45 nebo Re-Volve ale pro náročnější zákazníky nabízejí možnosti personalizace přesahující běžnou fólii pro změnu barvy exteriéru. První zmíněná společnost vybraný vůz nalakuje do nádherných metalických odstínů ze vzorníku BMW/Porsche, případně do jakékoli barvy na přání zákazníka.
Obě společnosti nabízejí také čalounění interiéru kůží, specifické disky kol, lakování střechy a brzdových třmenů a mnohé další doplňky. Společnost Speciale45 má ve svém konfigurátoru například zadní nosič, ručně lakovanou kontrastní linku karoserie ve stylu Rolls-Royce, reproduktor Marshall připevněný koženými řemínky, kontrastní lakování ráfků, částí nárazníků, světlometů nebo loga.
V konfigurátoru Opelu Rocks-e nechybí u společnosti Re-Volve například 15" disky kol z lehkých slitin, zadní spoiler nebo zatmavená zadní část vozu s grafikou připomínající žaluzie na zadním okně. Základní Opel Rocks-e stojí v Nizozemsku 9500 € (231.000 Kč), všechny vyjmenované úpravy vyjdou na 8865 € vč. DPH (215.000 Kč). Základní Topolino stojí 9.990 € (234.000 Kč) a se všemi úpravami vyjde klidně na 19.075 € (465.000 Kč).
Pak je ale velká pravděpodobnost, že v Amsterdamu ani jinde na světě stejně specifikovaný vůz nepotkáte. Mohlo by se zdát, že nekomfortní kvadricykly za cenu plnohodnotného auta nebudou mít žádnou klientelu, opak je však pravdou. Na sociálních sítích společnosti Speciale45 lze vidět desítky upravených kusů.
Zdroj: Speciale45.nl, Re-volve.nl