Mexická prezidentka představila národní elektromobil. Sklízí jen posměch
Elektromobilita umožnila vstup do výroby automobilů mnoha novým firmám i zemím. Jednou z nich je i Mexiko, které představilo vlastní elektromobil, za kterým stojí přímo tamní vláda. Jeho uvedení se ale nesetkalo s očekávaným nadšením.
Mexiko není z těch zemí, které bychom si příliš spojovali s automobily. Jako jejich producent přesto patří mezi ty největší na světě, loni tam vznikly přes 4 miliony aut a země se zařadila na osmé místo ve světovém žebříčku. Tamní produkci známe i z našich cest, do Česka z mexických továren míří třeba Kia K4, Audi Q5 nebo BMW řady 2, včetně M2.
Většinu produkce si ale zaberou právě zahraniční značky a domácí firmy se nikdy moc neprosadily. Mezi ty úspěšnější patřil VAM, který primárně produkoval modely AMC (Jeep, Eagle, AMC) a Renault v licenci, ale také využil jejich techniku pro vlastní modely. Dodnes existuje Solana, vyrábějící drahé ručně dělané sporťáky ve velmi malých sériích. Mezi ty modernější patří VUHL a Mastretta, které se zaměřují na supersporty.
Trochu pomoci lokální produkci se rozhodla mexická vláda pod vedením prezidentky Claudie Sheinbaum. Ta si jako jeden z vlajkových projektů své vlády vybrala vývoj levného osobního elektromobilu. Sheinbaum projekt Olinia oznámila hned na začátku svého funkčního období jako součást svých 100 vládních závazků. Chce jím dokázat, že Mexiko už nemá být jen levnou montovnou pro americké či evropské koncerny, ale zemí, která dokáže technologie sama vyvíjet.
Při oficiálním představení prototypu prohlásila: „Olinia představuje mnohem víc než jen elektromobil. Představuje semínko nového inovačního ekosystému vybudovaného z Mexika, semínko národního průmyslu, který může růst odspodu.“ Při oficiálním představení prvního funkčního prototypu Olinia Uno v Zumpangu prezidentka také do sálu plného novinářů sama osobně vůz řídila.
Vozidlo navrhli mexičtí technici a vědci z Národního technologického institutu a Národního polytechnického institutu pod záštitou nového mexického Ministerstva pro vědu, technologie a inovace. Výrobní závod vyroste v mexickém státě Puebla (v průmyslovém koridoru La Ciénega), hned vedle technologického institutu. Aktuální prototyp obsahuje 50 % komponentů vyrobených přímo v Mexiku. Cílem je dosáhnout 75 % do roku 2030. Sériová výroba a doručení prvním zákazníkům jsou plánovány na léto 2027. Cílem projektu je dosáhnout objemu výroby až 100.000 kusů ročně.
Moc nadšení ale novinka po představení nesklidila. Hranatá krabice na kolech totiž nemá být konkurencí pro běžné osobní automobily, ale spíše takovým mexickým pojetím tuk-tuku. Odpovídá tomu jednoduchý design trambusové karoserie a malá kola v rozích, nebo výbava, která nezahrnuje ani jeden airbag. Osobní vozy prodávané v Mexiku musí mimochodem mít povinně alespoň dva airbagy.
Olinia Uno je elektromobil s LFP baterií o kapacitě jen 14,7 kWh a elektromotorem o výkonu 13 kW. Nabíjet se dá jen ze zásuvky, s napětím 220 V se nabije za 4 hodiny, s napětím 110 V za 8 hodin. Maximální rychlost je jen 50 km/h, na dálnici se tak rozhodně nepodívá, dojezd je 125 km ve městě.
Rám vozidla je svařen z ocelových profilů a doplněn panely karoserie z lehkých kompozitů, což je běžný postup pro tvorbu levných aut. Přední náprava je osazena kotoučovými brzdami, zadní náprava má klasické bubnové brzdy. Uvnitř se usadí ve třech řadách až šest lidí, zadní dvě řady jde dát klasicky za sebe, tváří v tvář nebo je vyjmout. Přístup do zadních dvou řad je přes proti směru jízdy otvírané boční dveře. Chystají se i jiné verze, včetně krátké dvoumístné, nebo užitkové s nástavbami za kabinou.
Za to vše si Olinia řekne v přepočtu o 176.000 Kč, což je levnější než většina elektromobilů v Mexiku, ale není to levnější než dovezená čínská vozítka stejné kategorie. Podle původního slibu prezidentky navíc mělo vozítko začínat v přepočtu na 120.000 Kč. Toho si také všimli Mexičané, kteří vládní projekt začali ihned masivně kritizovat. Kromě „vysoké“ ceny také pro nízkou úroveň bezpečnosti. Olinia Uno je podle nich golfový vozík pro šest, který se rozpadne při prvním střetu s opravdovým autem.
Začaly se také objevovat srovnání s podobnými vozy z Číny a zpochybňuje se, nakolik je Uno opravdu vyvinuto v Mexiku. Například Chengshi Matrix 01 má velmi podobné rozměry, tvary, dveře i techniku, je ale pravda, že žádný panel karoserie není totožný. Podle některých zdrojů je minimálně technika získaná od čínského výrobce Dayang.
Nadějně zní další část projektu, počítající s vlastní výrobou baterií. Mexiko investuje v přepočtu 234 milionů korun do výstavby nové specializované továrny ve státě Puebla, která bude lokálně vyrábět LFP baterie přímo pro projekt Olinia. Mexičtí inženýři navrhli tyto akumulátory s životností až 25 let a architekturou, která po vyřazení z auta umožní jejich snadné využití jako domácí úložiště energie. Při náběhu výroby v roce 2027 bude země v první fázi kvůli chybějícím technologiím chemické články ještě dovážet ze zahraničí.
Zdroj: Evwire, zdroj foto Olinia,