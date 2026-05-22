Mezi hot-hatche přišel Hyundai N pozdě. Jeho elektromobily nyní kopírují i ty největší automobilky
Elektrické modely Hyundai Ioniq 5 N a 6 N patří mezi ty nejzábavnější elektromobily. Automobilka při jejich vývoji myslela na nastavení nového řidičského standardu mezi BEV a vypadá to, že jejich snaha nebyla marná.
Když před deseti lety přišel na trh Hyundai i30 N, rozvířil vody mezi zavedenou konkurencí v podobě Renaultu Mégane RS, Hondy Civic Type R, Seatu Leon Cupra a koncernových sourozenců v podobě golfu GTI a octavie RS. V té době dokonce i Peugeot stále prodával svůj hot-hatch (308 GTi).
Divize N později přišla také s menším modelem i20 N a bláznivou Konou N. V zahraničí nabídla oblíbené modely Veloster N a Elantra N. A zatímco veloster na americkém trhu skončil v roce 2022 a v Evropě byl prodej všech spalovacích modelů ukončen o dva roky později, vybudoval si Hyundai s divizí N jméno mezi ostrými a hlavně zábavnými elektromobily.
Docílili toho kromě skvělých jízdních vlastností a zajímavého designu hatchbacku 5 N také díky první masové adopci funkce simulovaného řazení „N e-shift“ v kombinaci se zvukem „N Active Sound+“. Šéf divize Hyundai N Joon Woo Park uvedl v rozhovoru pro australský server Drive, že technologie se zrodila z touhy postavit elektromobil pro řidiče.
Simulované řazení sice při představení v roce 2023 mezi veřejností vyvolalo různorodé názory, ale ti, co měli možnost ji vyzkoušet na vlastní kůži, ji povětšinou oslavovali. „Falešné řazení u modelu Hyundai Ioniq 5 N je… vlastně docela zábavné,“ stojí v dobovém titulku TopGearu.
Funkce byla dále vylepšena a uvedena také v novém modelu Ioniq 6 N, a především ji díky kladným ohlasům adoptují také další značky. Na své verzi pracují velikáni, jako je Porsche nebo BMW, a premiéru si simulované řazení odbylo také v dlouho očekávaném Mercedesu-AMG GT 4-door Coupé. Honda i Lexus také nejsou mezi auty se simulovaným řazením žádní nováčci.
Vadí to značce Hyundai? „Jsme na to velmi hrdí,“ odpověděl Park na otázku australského serveru, jaký má názor na nadcházející aplikace v modelech Taycan Turbo GT nebo elektrické variantě BMW M3.
„U spalovacích motorů jsme se opozdili, ale co se týče elektromobilů, věříme, že se nám to podaří lépe [než současná konkurence],“ zmiňuje pozdní příchod mezi sportovní vozy i motivaci inovovat mezi těmi elektrickými. Nedávno vydaný patent navíc naznačuje, že Hyundai přemýšlí také nad instalací simulované manuální převodovky s řadicí pákou.
Ostatně znovu by Hyundai nebyl úplně první automobilkou, která by s takovým řešením přišla; švédský pionýr Christian Koenigsegg již podobný systém představil pro svůj spalovací model Koenigsegg CC850, i když u čistě elektrického vozu ho zatím nikdo nenabízí. Pracuje na něm ale také duo Toyota/Lexus a je otázkou, kdo jej první uvede na trh.
Zdroje: Drive.com.au, TopGear, WhichCar, CarBuzz