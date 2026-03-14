MG a Jaecoo uvádí v Evropě své největší modely. Proti Kodiaqu jdou cenou i výbavou
Čínské značky neumí Evropanům nabídnout výrazně nižší cenu, snaží se to ale dohnat vyšším výkonem nebo lepší výbavou. Platí to i pro dvojici velkých SUV, která se ještě letos dostanou i na český trh.
V záplavě čínských značek na evropském trhu je jen pár těch, které prodejně vyčnívají. Po průkopnickém MG je to zejména Jaecoo, které se už dokázalo probojovat na přední místa v mnoha zemích. Například v Británii je dnes Jaecoo 7 mezi pěti nejprodávanějšími modely a v Česku se letos zatím probojovalo na 15. místo celkově.
Nabídku obou úspěšných značek teď rozšiřují podobně koncipované modely. Jak MG, tak Jaecoo dostávají nové vlajkové lodě v podobě plug-in hybridních sedmimístných SUV. Zatím se ukázaly v Británii, do níž obě značky obvykle v Evropě s novými modely přicházejí jako první. Máme ale potvrzeno, že se objeví v dohledné době i u nás.
O MGS9 jsme už nedávno psali v souvislosti s jeho potvrzením pro český trh. Tehdy ale ještě nebyla úplně známa evropská specifikace. Teď už víme, že auto do Evropy míří pouze jako plug-in hybrid s technikou z menšího MG HS. To znamená čtyřválcovou patnáctistovku, elektromotor v převodovce a baterii o kapacitě 24,7 kWh. Poháněna jsou přední kola. Kombinovaný výkon systému je 220 kW a elektrický dojezd 100 kilometrů dle WLTP.
Auto je standardně sedmimístné a v této konfiguraci má kufr o objemu 332 litrů. Po sklopení opěrek třetí řady ale naroste na hezkých 1026 litrů, což zde ale nejspíše počítá prostor až po strop. Kabina je velmi podobná menšímu HS, není ale totožná. Zůstal stejný volant nebo displeje, S9 má ale jinak řešený středový tunel nebo panel tlačítek pod displejem.
Ve výbavě je třeba třízónová klimatizace, přední sedačky s výhřevem, odvětráváním a masáží, audio Bose nebo panoramatické střešní okno. O voze jsme poprvé slyšeli díky nárazovým testům Euro NCAP, ve kterých získalo plný počet hvězd.
Plný ceník zatím na britském webu MG není, základní cena S9 je 34.205 liber, tedy v přepočtu 965.000 Kč. Na téměř pět metrů dlouhý plug-in hybrid to je velmi dobrá cena. Pro srovnání, o více než 20 cm kratší plug-in hybridní Škoda Kodiaq je v Británii v přepočtu za 1.265.000 Kč a musí si vystačit jen s pěti místy.
Velkou konkurencí mu ovšem bude Jaecoo 8, které má 4820 mm délky a také bude dostupné pouze jako plug-in hybrid. I o tomto voze jsme už psali loni, kdy se v něm kolega Marek Bednář svezl na prezentaci v Číně. Tehdy byl jeho příchod do Evropy slíben ještě v roce 2025, nakonec ale došlo ke zpoždění.
Jaecoo 8 je blízce příbuzné Chery Tiggo 9, které se už prodává v Česku. Stejný je i hybrid, který zakládá na čtyřválcové patnáctistovce, na rozdíl od MG má ale dva elektromotory a pohon všech kol. Kombinovaný výkon je 315 kW a na stovku tohle SUV zrychlí za 5,8 sekundy. Baterie má kapacitu 34,4 kWh a umí se dobíjet na stejnosměrné nabíječce výkonem až 40 kW. Elektrický dojezd je 134 km v cyklu CLTC.
Novinka má na výběr mezi šesti- a sedmimístnou variantou. Rozdíl je v prostřední řadě, která má v šestimístné variantě dvě samostatné sedačky, podobné těm vepředu. Velikosti kufru zatím Jaecoo nezveřejnilo. I zde je výbava bohatá, opět s vyhřívanými a odvětrávanými sedačkami s masáží, chlazeným bezdrátovým nabíjením mobilu nebo audiosystémem Sony s reproduktory i v opěrce hlavy.
Základní cena Jaecoo 8 je v Británii v přepočtu 1.284.000 Kč. Ve srovnání s MG tedy podstatně dražší, ale zato s vyšším výkonem a především čtyřkolkou. Srovnat se tak dá třeba s BYD Seal U AWD, které v Británii začíná na ceně v přepočtu 1.130.000 Kč.
Konkurencí je mu také blízce příbuzná Omoda 9, která se už prodává i v Česku. Ta se stejným hybridem jako Jaecoo 8 vyjde v Británii v přepočtu na 1.270.000 Kč.
