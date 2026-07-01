MG chystá nový kombík. Klientelu zrušené i30 asi nepřevezme
Automobilka MG si Česko podmanila zejména modely SUV, krátce zde ale nabídla také jedno kombi. V budoucnu by se mohla k této karoserii vrátit, jak dokazuje únik z patentového úřadu, bude ale mířit na jinou cílovou skupinu, než jakou máme s MG v Česku spojenou.
Kombíky zažívají na naší straně kontinentu pomalý exodus, překvapivě se ale začínají dostávat do módy v Číně. Výsledky toho se už objevují i v Evropě a také na našem trhu. Před pár lety se tu objevilo elektrické kombi MG5, které ale moc dlouho nevydrželo. Brzy by se mohlo dočkat nepřímého nástupce. Odhalily to nákresy z patentového úřadu, na kterých jsou vidět linie pohledného kombíku střední třídy.
Obrázky byly oficiálně zveřejněny Čínským národním úřadem pro duševní vlastnictví. Dle vzhledu by mělo jít o kombi variantu nového modelu MG 07, který se představil před pár týdny jako sedan. Jméno je trochu matoucí, protože MG má v portfoliu i podobný model 7, který je ale pouze spalovací.
Novější model 07 už je dostupný jako elektromobil nebo plug-in hybrid a stojí na stejné platformě Nebula jako model MG4 nebo MGS5. Elektrická verze má pohon zadních kol, elektromotor o výkonu 176 kW a baterii s kapacitou 67 kWh, která má zajistit dojezd až 650 kilometrů, samozřejmě ale dle čínského cyklu CLTC.
V případě plug-in hybridního modelu se baterie s kapacitou 30 kWh pojí s 1,5litrovým atmosférickým motorem o výkonu 82 kW a elektromotorem o výkonu 152 kW. Tato konfigurace zajišťuje čistě elektrický dojezd 185 km podle přesnějšího cyklu WLTC. Cena zatím nebyla zveřejněna, z uvedených technických údajů je nicméně zjevné, že auto míří mezi ty levnější modely na domovském trhu.
Verze sedan má na délku 4886 mm, kombík bude velmi podobný, na evropském trhu by tedy šlo velikostně o konkurenci třeba pro Škodu Superb nebo Volkswagen Passat. Vzhledem k tomu, že MG zatím vůbec nepřiznalo existenci nového kombíku, zatím nemáme informaci o jeho případné nabídce v Evropě.
Dávala by ale smysl, protože na starém kontinentu jsou kombíky z celého světa nejpopulárnější. MG už zde nabízelo model MG5, který získalo od sesterské značky Roewe. Od roku 2017 vyráběný vůz existoval ve spalovací i elektrické verzi, k nám se dostal pouze s bateriovým pohonem. Nijak zásadní úspěch to pro MG nebyl, v Česku se loni prodalo 82 kusů a rok předtím 73 kusů, letos už v nabídce není.
Čínské automobilky se do kombíků vrhly teprve nedávno, rychle ale přibývají. V Evropě se už dnes dá koupit Nio ET5 Touring, které současnou módu v podstatě odstartovalo. Nově se začal prodávat stylový Zeekr 7GT, příští rok by měl přijít také první kombík Xpengu. Existují i levnější modely, jako plug-in hybridní kombi BYD Seal 6 nebo spalovací Dongfeng Shine GS.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: SugarDesign, zdroj videa: