MG láká na konkurenta Renaultu 5 a VW ID.Polo. Představí se v Goodwoodu
Automobilka MG láká dvěma snímky na svůj nový městský model jednoduše nazvaný „2“. Ten se v podobě konceptu představí ve čtvrtek 9. července v 11:00 na Festivalu rychlosti v anglickém Goodwoodu.
Nový čistě elektrický hatchback se zařadí do populárního segmentu B a bude tak konkurovat vozům, jako je Renault 5, Volkswagen ID.Polo, Peugeot E-208 nebo maličký Hyundai Inster. Vzhledem k nízké ceně výrazně většího MG 4 Urban by nad zmíněnými vozy mohlo nadcházející MG 2 mít obrovskou cenovou výhodu.
Nejlevnější v segmentu ovšem nebude. Jak již dříve naznačil britský šéf společnosti MG Motor David Allison, automobilka chce zákazníkům poskytnout za málo peněz hodně muziky, ale nechce být nejlevnější za každou cenu.
Tento prostor nechá modelům, jako je Dacia Spring nebo produkty automobilky Leapmotor. „Myslím, že naším krédem vždy byla hodnota. Víte, nešlo nutně o to být nejlevnější; šlo o to nabídnout co nejvíce za co nejlepší poměr ceny a výkonu,“ dodává Allison.
O modelu samotném zatím příliš informací není. Víme, že by jeho prodej měl začít příští rok, ale jisté není ani, zda využije starší platformu s pohonem zadních kol, nebo nejmodernější platformu značky sdílenou s modelem MG 4 Urban, která staví na koncepci „vše vpředu“ v kombinaci s baterií s polopevným elektrolytem.
Svým designem více připomíná právě model s přídomkem Urban. Celý vůz využívá oblin a také přední světlomety jsou kulaté, dokonce jim zcela chybí protažení ve spodní části, které najdeme na modelech Cyberster a MG 4 Urban.
Logo v přední části se zdá být pouhou nálepkou, možná z důvodu lepší aerodynamiky, možná jako jedna ze součástí snížení ceny. Logo se ale zřejmě objeví také na širokém C-sloupku, který je skloněn pod relativně vysokým úhlem, stejně jako zadní sklo. Opticky ale zadní část prodlužuje výrazný spoiler.
Designový posun prozrazuje také výrazná vnitřní grafika světlometů, které vpředu i vzadu implementují strukturu mřížky v kombinaci s výraznými linkami. Dvě vertikální najdeme vpředu, tvar kříže tvoří vzadu.
Uvidíme, zda stejně jako doteď půjde o design výhradně určený městskému kompaktu, nebo půjde o nový designový směr z pera talentovaného Jozefa Kabaně, který se projeví na celé modelové řadě.
Naznačit by to měla designová studie, která se představí po boku oranžového konceptu. Z té by se později měl stát další nový model, který obohatí nabídku značky MG.
Zdroje: MG, Autocar