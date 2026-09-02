MG nabízí skoro pětimetrový plug-in hybrid za méně, než stojí Dacia Duster. Kde je háček?
Na délku se blíží Škodě Kodiaq, nabízí až sedm míst a elektrická verze zvládne podle místní metodiky přes 500 kilometrů. Přesto nový MG Hector Tomahawk stojí v Indii při přímém přepočtu méně než základní Dacia Duster v Česku. A bez započtené baterie se dostane hluboko pod 400.000 Kč.
Velké elektrické SUV za cenu malého spalovacího auta zní jako typický přepočet z trhu, jehož podmínky se s Evropou nedají srovnávat. V případě nového MG Hector Tomahawk je ale rozdíl natolik výrazný, že stojí za pozornost. Čistě elektrická verze totiž v Indii začíná včetně baterie na 1,949 milionu rupií, tedy přibližně 430.000 Kč. Základní Dacia Duster přitom v Česku stojí od 441.900 Kč.
Přímé porovnání samozřejmě není fér do poslední koruny. Indická částka je místní cena a prodej vozu v Evropě by znamenal jiné homologační požadavky, zejména tedy zásadně lepší aktivní i pasivní bezpečnost.
Zmínka o tom, že cena je včetně baterie, má specifický smysl. Ještě nižší pořizovací cenu vozu totiž umožňuje systém Battery-as-a-Service, tedy de facto pronájem baterie. Zákazník při nákupu akumulátor nezaplatí a elektrický Hector Tomahawk pak vyjde na 1,399 milionu rupií, tedy přibližně 308.000 Kč.
Baterie však ve voze samozřejmě je, ovšem za její používání se platí 4,90 rupie za ujetý kilometr, přibližně 1,08 Kč/km. Navíc si samozřejmě elektřinu potřebnou k nabíjení majitel hradí zvlášť. Poté, co indický majitel 112.283 kilometrů, je na stejné ceně, jako by si baterii rovnou zaplatil při pořízení vozu.
MG nabízí Hector Tomahawk také jako plug-in hybrid. Ten kombinuje atmosférický benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru, elektrickou část a baterii s kapacitou 20,5 kWh. Hlavní elektromotor poskytuje výkon 148 kW (201 k) a zrychlení z 0 na 100 km/h trvá přibližně devět sekund. Na elektřinu má vůz podle místního měření zvládnout více než 115 kilometrů, s plnou baterií a nádrží pak výrobce uvádí kombinovaný dojezd přes 1100 kilometrů.
Plug-in hybrid začíná včetně baterie na 2,569 milionu rupií, tedy přibližně 566.000 Kč. I zde lze využít pronájem akumulátoru, který srazí pořizovací cenu asi na 480.000 Kč, následně se ale platí 3,20 rupie za každý kilometr.
Nezbývá tedy, než se zeptat - brali byste takovýto způsob postupné platby za baterii? A pokud ano, za jakých podmínek?
Navzdory své nízké ceně MG Hector Tomahawk není malé městské SUV. Měří 4745 mm na délku, 1850 mm na šířku a 1770 mm na výšku, má rozvor 2810 mm a elektrická verze může nabídnout pět nebo sedm sedadel. Rozměrově je Hector Tomahawk prakticky srovnatelný se Škodou Kodiaq. Je jen o 13 mm kratší a 14 mm užší, naopak má o 19 mm delší rozvor a je přibližně o devět centimetrů vyšší. Pětimístné provedení nabízí zavazadlový prostor až 610 litrů a světlá výška pod baterií činí 230 mm.
Novinka nevznikla úplně od nuly. MG ji v Indii představuje jako první model postavený na elektrifikované architektuře ADAPT, technicky ale patří do širší rodiny čínského Wulingu Starlight 560, který se na dalších trzích objevuje také pod jinými názvy. Spojení není náhodné, protože Wuling i MG patří pod čínský koncern SAIC. Samotný Hector Tomahawk se ovšem vyrábí v Indii, kde značku provozuje společný podnik JSW MG Motor India.
Elektrický Hector Tomahawk používá akumulátor s kapacitou 69,2 kWh a elektromotor o výkonu 150 kW (204 k) a točivém momentu 310 Nm. Výrobce uvádí dojezd až 517 kilometrů, jenže podle indické metodiky ARAI/MIDC. S evropským WLTP proto nelze tuto hodnotu přímo srovnávat.
Méně ambiciózně působí nabíjení. Maximální stejnosměrný výkon činí 90 kW a doplnění energie z 30 na 80 procent má zabrat přibližně 35 minut. Střídavým proudem vůz zvládá 7,4 kW, přičemž odpovídající domácí nabíječka a základní instalace jsou v Indii součástí ceny.
Zajímavější je možnost využít baterii také jako zdroj energie. Funkce Vehicle-to-Home dovoluje napájet z trakčního akumulátoru domácnost nebo elektrické spotřebiče. MG navíc prvnímu majiteli poskytuje na baterii doživotní záruku.
Právě klasická varianta za zhruba 430.000 Kč je proto z evropského pohledu možná ještě zajímavější. V jejím případě je baterie součástí vozu a cenový rozdíl už nelze vysvětlit pouze jejím vynecháním z pořizovací částky.
Hector Tomahawk přitom i při dostupné ceně nabízí bohatou komfortní výbavu. Nabídka zahrnuje 15,6palcový infotainment, digitální přístrojový štít, ventilovaná přední sedadla, panoramatickou střechu, audiosystém Infinity nebo rozsáhlé ambientní osvětlení. Multimediální systém pracuje s hlasovým ovládáním využívajícím generativní umělou inteligenci a nabízí například karaoke s tisíci skladeb.
V základu je šest airbagů, stabilizační a protiprokluzový systém a kotoučové brzdy na všech kolech. Vyšší verze přidávají 360stupňové kamery a soubor jízdních asistentů úrovně 2 včetně adaptivního tempomatu, vedení v jízdním pruhu a automatického nouzového brzdění. První elektrické vozy mají k indickým zákazníkům zamířit už v září, plug-in hybrid bude následovat v listopadu.
Otázkou zůstává, jak by podobný model fungoval v Česku. Nízká pořizovací cena auta bez baterie může na první pohled působit lákavě, jenže majitel by vedle samotné elektřiny platil ještě za každý ujetý kilometr pronájem akumulátoru. U Hectoru Tomahawk by tak českému řidiči při přepočtu přibyla k ceně nabíjení další částka zhruba 1,08 Kč/km.
Při ročním nájezdu 15.000 kilometrů by samotný pronájem baterie vyšel asi na 16.200 Kč, přičemž výhodou by naopak byla nižší vstupní investice a menší obava z budoucích nákladů na akumulátor. Právě ochota vyměnit vlastnictví baterie za nižší pořizovací cenu by ukázala, zda by podobný obchodní model dokázal oslovit i české zákazníky.
Zdroj: Auto Bild, Dacia, JSW MG Motor India, MG Motor India, Škoda