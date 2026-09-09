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MG S9 vstupuje na český trh. Láká cenou a kufrem, má však omezení

MGS9 PHEV

MGS9 PHEV Zdroj: MG Motors

MGS9 PHEV
MGS9 PHEV
MGS9 PHEV
MGS9 PHEV
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Největší model z nabídky čínské značky MG je ve skutečnosti tři roky staré roewe. Zaujme ovšem technikou, zavazadelníkem i cenou. Jak se poměří se zavedenou konkurencí?

Na jaře letošního roku představené MG S9 právě přijíždí na český trh. Jak je u čínských aut běžné, bude útočit hlavně cenou, oproti jednomu z nejdůležitějších konkurentů však má jednu podstatnou výhodu – je to plug-in hybrid a zároveň má sedm sedaček.

Ve skutečnosti to ale není zrovna nové auto. Původem jde o Roewe RX9, které se v Číně prodávalo mezi roky 2023 a 2025 se čtyřválcovým dvoulitrem a pohonem předních nebo všech kol. Pod logy MG byl se stejnou motorizací už loni uveden v Austrálii jako MG QS a ještě o rok dříve se objevil i na blízkém východě.

V Evropě nejspíš čistě spalovací verzi nedostaneme, ovšem plug-in hybrid nevypadá špatně – pokud netrváte u takto velkého auta na čtyřkolce. Hnací náprava tu je pouze přední, na niž proudí 299 koní kombinovaného výkonu spalovací patnáctistovky a elektromotoru. Na stovku má vozu stačit 9,6 sekundy a maximálka je rovných 200 km/h.

Baterie má 24,7 kWh a dojezd na elektřinu je až 100 km, nabíjí se však jen 11 kilowatty. Spotřeba paliva je i tak dle normy WLTP 2,4 l/100 km, což je 54 g CO2/km. MG S9 tedy nedosáhne na „elektromobilní“ registrační značky a s nimi spojenou výhodu v levnější dálniční známce.

MG S9 je dlouhé 4983 mm, široké 1967 mm a vysoké 1778 mm. Pohotovostní hmotnost vozu je 2160 kg, celková 2717 kg, takže neuveze ani šest metráků (přesně 557 kg), což je na sedmimístné auto málo. Stejně tak nejvyšší hmotnost přívěsu 2000 kg není na takhle velké a těžké auto nic moc, ale konkurenti jsou leckdy i níž.

Českého zákazníka bude lákat i objemem kufru, který je za třetí řadou sedaček 332 litrů, za druhou řadou 1026 litrů a za první řadou 2093 litrů; předpokládáme, že ve všech případech jde o hodnotu po strop.

MG S9 PHEV - Základní technická data
Spalovací motor1496 ccm, řadový zážehový čtyřválec, turbodmychadlo
Pohonpřední
Nejvyšší výkon a toč. moment spalovacího motoru105 kW (142 k)/230 Nm
Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru170 kW (231 k)/-
Nejvyšší kombinovaný výkon dle výrobce220 kW (299 k)
Převodovkaautomatická jednostupňová
Trakční baterie24,7 kWh, LFP
Dojezd na nabití (WLTP)100 km
Nabíjení AC11 kW
Nabíjení DC-
Zrychlení 0-100 km/h9,6 s
Nejvyšší rychlost200 km/h
Spotřeba (WLTP)2,4 l/100 km + neuvedeno kWh/100 km
Spotřeba s vybitou baterií (WLTP)6,7 l/100 km
Délka × šířka bez zrcátek × výška4983 × 1967 × 1778 mm
Rozvor náprav2915 mm
Objem zavazadelníku332/1026/2093 l
Pohotovostní/nejvyšší hmotnost2160/2717 kg
Brzděný/nebrzděný přívěs2000/750 kg
Cena 
výbava Comfort999.990 Kč
výbava Premium1.099.990 Kč

Toto všechno je k mání za cenu od 999.990 Kč za základní výbavu Comfort. Ta obsahuje 20" kola, adaptivní tempomat, 360° kamerový systém, prosklenou střechu, třízónovou klimatizaci, ambientní osvětlení, elektrické páté dveře či vyhřívaná přední sedadla, samozřejmě kromě běžných věcí jako standardní suita asistenčních systémů.

Vyšší výbava Premium za 1.099.990 Kč přidává kožené sedačky, ventilaci a masážní funkci předním sedačkám, samostmívací vnitřní zrcátko, bezdrátovou nabíječku mobilu, páté dveře otvírané kopnutím pod nárazník, audio Bose nebo elektricky sklopná zrcátka s pamětí a sklápěním při couvání.

Kodiaq je menší

Po stránce konkurentů se na první pohled nejvíc nabízí Škoda Kodiaq, jenže ta má dvě úskalí. Jednak, je o více než 20 cm kratší než MG S9, ale hlavně nenabídne sedm sedaček v kombinaci s plug-in hybridním hnacím ústrojím. Přesto ji zmiňme: kodiaq iV stojí od 1.175.000 korun ve výbavě Selection, která na MG S9 Comfort nestačí. Verze Exclusive Selection je blíž, ale stojí od 1.420.000 korun.

Lepším konkurentem je Mazda CX-80, která umí být plug-in hybridní a zároveň sedmimístná. Také je s délkou 4990 mm a výkonem 327 koní MG S9 blíž. V základní verzi Exclusive-line stojí od 1.243.790 korun i s 20" koly a pohonem 4×4, adaptivní tempomat a ambientní osvětlení však je až ve druhé verzi Homura, která stojí od 1.398.690 korun. CX-80 PHEV má také důstojnou doložnost – 641–734 kg v závislosti na výbavě. Vlek utáhne dvouapůltunový.

Vhodným konkurentem je také Hyundai Santa Fe či Kia Sorento, byť na délku na MG S9 ztrácejí zhruba 15 cm. Je u nich však standardem pohon všech kol. Santa Fe uveze 520–575 kg, sorento 552–675 kg. Oba tyto modely ovšem utáhnou jen 1,7t přívěs.

zdroj: Autorský text | foto: MG

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