MG S9 vstupuje na český trh. Láká cenou a kufrem, má však omezení
Největší model z nabídky čínské značky MG je ve skutečnosti tři roky staré roewe. Zaujme ovšem technikou, zavazadelníkem i cenou. Jak se poměří se zavedenou konkurencí?
Na jaře letošního roku představené MG S9 právě přijíždí na český trh. Jak je u čínských aut běžné, bude útočit hlavně cenou, oproti jednomu z nejdůležitějších konkurentů však má jednu podstatnou výhodu – je to plug-in hybrid a zároveň má sedm sedaček.
Ve skutečnosti to ale není zrovna nové auto. Původem jde o Roewe RX9, které se v Číně prodávalo mezi roky 2023 a 2025 se čtyřválcovým dvoulitrem a pohonem předních nebo všech kol. Pod logy MG byl se stejnou motorizací už loni uveden v Austrálii jako MG QS a ještě o rok dříve se objevil i na blízkém východě.
V Evropě nejspíš čistě spalovací verzi nedostaneme, ovšem plug-in hybrid nevypadá špatně – pokud netrváte u takto velkého auta na čtyřkolce. Hnací náprava tu je pouze přední, na niž proudí 299 koní kombinovaného výkonu spalovací patnáctistovky a elektromotoru. Na stovku má vozu stačit 9,6 sekundy a maximálka je rovných 200 km/h.
Baterie má 24,7 kWh a dojezd na elektřinu je až 100 km, nabíjí se však jen 11 kilowatty. Spotřeba paliva je i tak dle normy WLTP 2,4 l/100 km, což je 54 g CO2/km. MG S9 tedy nedosáhne na „elektromobilní“ registrační značky a s nimi spojenou výhodu v levnější dálniční známce.
MG S9 je dlouhé 4983 mm, široké 1967 mm a vysoké 1778 mm. Pohotovostní hmotnost vozu je 2160 kg, celková 2717 kg, takže neuveze ani šest metráků (přesně 557 kg), což je na sedmimístné auto málo. Stejně tak nejvyšší hmotnost přívěsu 2000 kg není na takhle velké a těžké auto nic moc, ale konkurenti jsou leckdy i níž.
Českého zákazníka bude lákat i objemem kufru, který je za třetí řadou sedaček 332 litrů, za druhou řadou 1026 litrů a za první řadou 2093 litrů; předpokládáme, že ve všech případech jde o hodnotu po strop.
|MG S9 PHEV - Základní technická data
|Spalovací motor
|1496 ccm, řadový zážehový čtyřválec, turbodmychadlo
|Pohon
|přední
|Nejvyšší výkon a toč. moment spalovacího motoru
|105 kW (142 k)/230 Nm
|Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru
|170 kW (231 k)/-
|Nejvyšší kombinovaný výkon dle výrobce
|220 kW (299 k)
|Převodovka
|automatická jednostupňová
|Trakční baterie
|24,7 kWh, LFP
|Dojezd na nabití (WLTP)
|100 km
|Nabíjení AC
|11 kW
|Nabíjení DC
|-
|Zrychlení 0-100 km/h
|9,6 s
|Nejvyšší rychlost
|200 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|2,4 l/100 km + neuvedeno kWh/100 km
|Spotřeba s vybitou baterií (WLTP)
|6,7 l/100 km
|Délka × šířka bez zrcátek × výška
|4983 × 1967 × 1778 mm
|Rozvor náprav
|2915 mm
|Objem zavazadelníku
|332/1026/2093 l
|Pohotovostní/nejvyšší hmotnost
|2160/2717 kg
|Brzděný/nebrzděný přívěs
|2000/750 kg
|Cena
|výbava Comfort
|999.990 Kč
|výbava Premium
|1.099.990 Kč
Toto všechno je k mání za cenu od 999.990 Kč za základní výbavu Comfort. Ta obsahuje 20" kola, adaptivní tempomat, 360° kamerový systém, prosklenou střechu, třízónovou klimatizaci, ambientní osvětlení, elektrické páté dveře či vyhřívaná přední sedadla, samozřejmě kromě běžných věcí jako standardní suita asistenčních systémů.
Vyšší výbava Premium za 1.099.990 Kč přidává kožené sedačky, ventilaci a masážní funkci předním sedačkám, samostmívací vnitřní zrcátko, bezdrátovou nabíječku mobilu, páté dveře otvírané kopnutím pod nárazník, audio Bose nebo elektricky sklopná zrcátka s pamětí a sklápěním při couvání.
Kodiaq je menší
Po stránce konkurentů se na první pohled nejvíc nabízí Škoda Kodiaq, jenže ta má dvě úskalí. Jednak, je o více než 20 cm kratší než MG S9, ale hlavně nenabídne sedm sedaček v kombinaci s plug-in hybridním hnacím ústrojím. Přesto ji zmiňme: kodiaq iV stojí od 1.175.000 korun ve výbavě Selection, která na MG S9 Comfort nestačí. Verze Exclusive Selection je blíž, ale stojí od 1.420.000 korun.
Lepším konkurentem je Mazda CX-80, která umí být plug-in hybridní a zároveň sedmimístná. Také je s délkou 4990 mm a výkonem 327 koní MG S9 blíž. V základní verzi Exclusive-line stojí od 1.243.790 korun i s 20" koly a pohonem 4×4, adaptivní tempomat a ambientní osvětlení však je až ve druhé verzi Homura, která stojí od 1.398.690 korun. CX-80 PHEV má také důstojnou doložnost – 641–734 kg v závislosti na výbavě. Vlek utáhne dvouapůltunový.
Vhodným konkurentem je také Hyundai Santa Fe či Kia Sorento, byť na délku na MG S9 ztrácejí zhruba 15 cm. Je u nich však standardem pohon všech kol. Santa Fe uveze 520–575 kg, sorento 552–675 kg. Oba tyto modely ovšem utáhnou jen 1,7t přívěs.
zdroj: Autorský text | foto: MG