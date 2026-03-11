MG v Česku vítá jaro. Nejžádanější modely koupíte se slevou 70.000 Kč
MG ZS a HS jsou tahouny značky. Nyní je můžete mít za lákavou cenu s velmi slušnou výbavou a oblíbenými motory. V případě většího HS půjde o poslední možnost, jak jej získat s automatickou převodovkou.
Značka MG se na českém trhu uvelebila a v pořadí značek je rok od roku výše. Oficiálně sem vkročila 1. července 2022 a za rok 2023 se dostala na 18. místo s 2609 registracemi. Loni už byla se 4678 registracemi na dvanáctém místě, čímž předběhla Volvo, Audi i Cupru.
Nyní automobilka hodlá pokračovat v tažení akční řadou vozů Spring Edition se zvýhodněním 70.000 Kč na modely MG ZS a MG HS. Nabídka trvá do vyprodání skladových zásob.
Právě model ZS je jasným tahounem portfolia, který udělal loni 3188 registrací. Spring Edition vychází z linie Elegance a startuje na 499.990 Kč, takže je postavená na stejnou úroveň jako jinak vstupní model. S ním sdílí zážehovou patnáctistovku o výkonu 85 kW (115 koní) a pětistupňovou manuální převodovku. Stovku pokoří za 12,5 sekundy a maximální rychlost činí 179 km/h. Průměrná spotřeba je pak 6,5 litru na 100 kilometrů.
Ve výbavě najdete například 17palcová kola, LED světlomety, vyhřívaná přední sedadla čalouněná umělou kůží, 12,3palcový infotainment s panoramatickým kamerovým systémem kolem celého vozu a celou řadu jízdních a bezpečnostních asistentů.
U většího HS začíná nabídka na 734.990 Kč s automatickou převodovkou a žádanou benzinovou patnáctistovkou s výkonem 125 kW (170 koní) a točivým momentem 275 Nm. Výhledově bude automat spojený pouze s hybridní technikou, což dělá akci zajímavější.
Vůz vychází z nejvyšší výbavy Exclusive a najdete v něm 18palcová kola, kamerový systém kolem celého vozu s předními parkovacími senzory, dvouzónovou automatickou klimatizaci, indukční nabíjecí plochu, čalounění ze syntetické kůže, vyhřívaná přední sedadla a elektrické víko kufru.
Zdroj: MG I Video: MG