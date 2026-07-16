MG ZS dostane nový hybrid. Nasadí v něm unikátní baterie s polopevným elektrolytem
Rychlý růst čínských automobilek na evropském trhu táhnou zejména elektrifikované vozy, i když zrovna u nás to tak nevypadá. MG, které už bylo letos v prodejích překonáno BYDem, prodeje podpoří novými plug-in hybridy s unikátní baterií.
Tlak čínských automobilek na cenu se v Evropě ukazuje vedle elektromobilů také mezi plug-in hybridy. Dnes ty nejlevnější na českém trhu nabízí BYD a Leapmotor, PHEV pohony se navíc posouvají i do nižších tříd aut. Další dostupný plug-in hybrid můžeme očekávat od MG, které takto plánuje elektrifikovat oblíbené SUV ZS.
Zajímavé na tom je, že MG plánuje využít baterie s částečně pevným elektrolytem. Ty dnes nejsou příliš běžné ani mezi elektromobily, MG je přitom plánuje využít ve všech svých plug-in hybridech. Tyto baterie jsou mezistupněm mezi bateriemi s pevným elektrolytem a kapalným. Elektrolyt je tvořen hustým gelem nebo polotuhou jílovitou hmotou s minimálním podílem tekutiny.
Proti současným bateriím mají mít, alespoň teoreticky, plno výhod. Do stejného objemu a hmotnosti dokážou vměstnat výrazně více energie než běžné baterie. Polopevný elektrolyt je nehořlavý a extrémně stabilní. Výrazně se tím snižuje riziko tzv. tepelného úniku, tedy vznícení baterie při poškození nebo přehřátí. Netrpí tak výraznou ztrátou kapacity v zimním období jako klasické akumulátory. Díky pevnější struktuře se uvnitř netvoří mikroskopické trhliny a usazeniny tak rychle, což prodlužuje celkovou životnost článku.
MG tuto technologii, nazvanou SolidCore, už nasadilo do nového elektrického hatchbacku MG4 Urban, i když pouze na čínském trhu. Automobilka SAIC ji ale plánuje nasadit i v prémiovějších elektromobilech značky IM, která se v Evropě také prodává u dealerů MG. Kromě SAIC tyto baterie využívá nebo plánuje i pár dalších čínských automobilek.
Srdcem systému Plug-in Hybrid+ je nová generace specializovaných zážehových hybridních motorů, které jsou k dispozici v přeplňovaných verzích o objemu 1,1 a 1,5 litru. Tyto motory byly vyvinuty speciálně pro hybridní pohon a podle MG dosahují maximální tepelné účinnosti přes 42 %, respektive 43 %. V levnějším ZS tedy pravděpodobně můžeme očekávat variantu s menším motorem.
Součástí má být i nová převodovka, která ale fungováním vychází z té současné. Auto tak umí fungovat jako sériový i paralelní hybrid. Stejně jako dosavadní hybridy MG by i ten nový měl mít vysoký výkon, na webu automobilka slibuje zrychlení na 100 km/h za 6 sekund. MG ZS Plug-in Hybrid+ se na trh dostane příští rok a počítá se i s Evropou. Nezůstane jen u toho, protože MG píše, že „prvními modely MG Plug-in Hybrid+, které využijí technologii baterií SolidCore, budou tři nová SUV v segmentech B, C a D.“
Spolu s oznámením nového hybridu MG také slíbilo novou generaci systému ADAS, tedy povinných asistentů na palubě vozů. To je opravdu potřeba, protože současné vozy MG jsou přesně v této oblasti naprosto tragické, jak opakovaně zjišťujeme při našem testování. Alespoň se však nové modely naučily je rychle vypínat.
„Namísto vývoje systémů v idealizovaném testovacím prostředí využívá MG reálná data z evropského provozu. Díky tomu dokáže své technologie inteligentního řízení vyladit přímo pro silnice, po kterých zákazníci denně jezdí. Značka nasbírala více než 1,2 milionu kilometrů dat z reálného provozu ve 24 evropských zemích, což jí umožňuje pravidelně aktualizovat algoritmy na základě místních podmínek. Tento přístup je součástí strategie MG „V Evropě, pro Evropu“. Umožňuje značce vyvíjet systémy, které věrně odrážejí specifika evropských silnic a řidičských návyků - od kruhových objezdů a křižovatek s předností v jízdě až po sdílené zóny s tramvajemi a složité městské uspořádání,“ píše se v tiskové zprávě.
Zdroj: MG, zdroj foto: MG, zdroj videa: MG