Miliardář si nechal postavit batmobil. Je rychlejší než F1
Neomezený rozpočet, slabost pro extrémní rychlost a telefonní číslo na ty nejlepší inženýry v Aston Martinu. Přesně to má americký miliardář Ken Griffin. Výsledkem je monstrum přezdívané Batmobil, které se právě teď prohání po testovacích tratích a podle všeho se chystá roztrhat historické tabulky všech světových okruhů.
Automobilový svět v posledních týdnech řeší rozmazané záběry z mobilních telefonů, na kterých se po soukromých testovacích polygonech prohání cosi, co vypadá jako kříženec stíhačky a monopostu formule 1.
Prvotní vlnu zájmu odstartovalo krátké video na TikToku, které již původní autor smazal. Zachytilo bizarní siluetu na letištní ploše. Krátce poté se do pátrání vložil německý odborný magazín Auto Motor und Sport, kterému se podařilo vypátrat, že jde o zakázkový vůz zakladatele investičního fondu Citadel, Kena Griffina. Ten se rozhodl financovat stavbu stroje, jenž nemusí odpovídat žádným regulím FIA, žádným emisním normám a žádným bezpečnostním předpisům pro běžný provoz.
Podle zvuku jistě V12
Pokud jde o potvrzená fakta, můžeme s jistotou říci, že vůz vzniká pod hlavičkou divize Aston Martin Performance Technologies (AMPT), která využívá šasi vycházející z loňského monopostu F1 (AMR23). Srdcem celého stroje je monumentální atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, který pro Aston Martin vyvinul legendární Cosworth. Agregátem byl osazený extrémně vzácný Aston Martin Valkyrie.
Zvuková stopa z uniklých videí potvrzuje, že jde pravděpodobně o agregát točící okolo 11.000 otáček za minutu. Disponuje také hybridním ústrojím, které mu pomáhá k okamžitému zrychlení ze zatáček. Jistotou je také koncepce centrálního kokpitu s bezpečnostním systémem Halo, což z vozu dělá čistokrevný monopost s obřími Venturiho tunely po stranách, které k zemi generují brutální přísavný efekt.
Právě u aerodynamiky se však dostáváme do fascinujícího světa spekulací a neoficiálních úniků, které berou dech. V blízkosti týmu se proslýchá, že vůz využívá aktivní aerodynamické prvky v rozsahu, o jakém se jezdcům F1 může jen zdát.
Aerodynamika bez pravidel
Zatímco formule 1 je omezena pevnou geometrií křídel a omezeným systémem DRS, tento vůz má být schopen měnit tvar své karoserie v reálném čase podle potřeby přítlaku nebo maximální rychlosti. Neoficiální simulace naznačují, že by nový stroj mohl být na průměrném okruhu až o deset sekund rychlejší než současný monopost F1. To by z něj udělalo nejrychlejší vozidlo s koly, jaké kdy lidstvo stvořilo pro jízdu v zatáčkách.
Velkou neznámou zůstává míra zapojení geniálního konstruktéra Adriana Neweyho. Ačkoliv je oficiálně vázán jinými povinnostmi, estetika vozu a práce s prouděním vzduchu nesou jeho nezaměnitelný rukopis, což jen přiživuje teorie, že jde o jeho tajný projekt.
Spekuluje se také o tom, že se Ken Griffin nespokojí s pouhým vlastnictvím vozu. Šušká se o velkolepém turné po nejslavnějších tratích světa, kde by auto mělo jeden po druhém smazat všechny existující traťové rekordy, včetně ikonického Nürburgringu. Pokud se tyto odhady naplní a vůz se skutečně v červenci ukáže na festivalu v Goodwoodu, budeme svědky okamžiku, kdy technika konečně předběhla všechna pravidla motorsportu.
Zdroje: Auto Motor und Sport, Autonext