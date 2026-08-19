Mini chystá zásadní změnu. Přijde o ikonický prvek, který pomohlo zpopularizovat
Britská ikona Mini prošla za dekády existence pořádnou transformací a některé její modely mají hodně daleko do názvu mini. Zřejmě ji ale čeká největší změna v historii, při které přijde o prvek, který pomohla zpopularizovat.
Když v roce 1959 přišlo na trh první Mini, způsobilo revoluci. Chytře vymyšlený hatchback zpopularizoval více prvků, tím hlavním byl ale pohon předních kol. Nebyl samozřejmě první, kdo s ním přišel, experimentovalo se s ním od počátku minulého století a do sériové produkce zamířil ve 30. letech v Citroënu Traction Avant.
Ale až do příchodu Mini byl také považován za něco exotického a nezvyklého. Nejběžnější konstrukcí byl tehdy motor vpředu a pohon zadních kol řešený kardanem. Tedy místo zabírající a cenu zvyšující systém, který si dnes už spojujeme spíše s prémiovými a sportovními vozy.
Konstrukce Aleca Issigonise s příčně uloženým motorem a předním pohonem se ukázala jako nejefektivnější způsob, jak postavit malé i středně velké auto. Brzy jej následovala i konkurence a dnes byste těžko hledali malé auto, které má pohon řešený jinak. Ostatně i samotná značka Mini, která se mezitím posunula do prémiových vod, se ho nikdy nevzdala.
V nabídce sice najdete SUV s pohonem všech kol, i ta ale mají motor napříč a primární je zde přední náprava. S pohonem všech kol mimochodem experimentoval už Alec Issigonis. Jediným oficiálním automobilem s logem Mini, který má pohon zadních kol, je Mini John Cooper Works Buggy. Tedy na míru postavený závodní speciál s šestiválcem, určený mimo jiné pro dakarskou rallye.
Tato situace se ale zřejmě změní. Mini začalo pracovat na nové generaci svého ikonického hatchbacku, který má v elektrické verzi přejít na novou platformu Gen6 sdílenou s BMW. Tu samou, která je základem také pro elektromobily BMW i3 a iX3. Jenže tato platforma nepodporuje pohon předních kol. Jedinou možností je pohon na zadek, nebo čtyřkolka.
Chystané elektrické BMW řady 1 bude stavět na stejné platformě a počítá se u něj s pohonem zadních kol. Změna platformy jen pro Mini by nedávala ekonomický smysl. Inženýři koncernu BMW Group při představení platformy Gen6 sdělili magazínu Autocar, že společnost nemá v plánu vyvíjet použitelné elektrické předně poháněné ústrojí.
Podle šéfa vývoje BMW Joachima Posta by mini mělo jít stejným směrem jako nová řada 1. „Uvidíme, co přinese budoucnost,“ řekl na otázku ohledně možnosti vzniku příští generace modelu Cooper s pohonem zadních kol. Společnost zvolí „to nejoptimálnější řešení pro celkovou koncepci“ a dodal, že hlavní prioritou pro budoucí modely zůstává „ryzí radost z jízdy“.
Přechod elektrického Mini na platformu BMW je také velkou změnou proti současné generaci. Spalovací pokračuje na základech předchůdce, podobně vypadající elektrická je ale kompletně odlišným vozem. Za jejím vývojem je Spotlight Automotive, společný podnik mezi BMW a čínským Great Wall Motors. Ten také dodal platformu a techniku používanou u jeho značky Ora.
Vedle elektrické verze má pokračovat také spalovací Mini, i když s jistou mírou hybridizace. Současná generace, představená v roce 2023, by měla vydržet i po roce 2030, samozřejmě s modernizací a příchodem nového hybridního pohonu. Ta si pohon předních kol nepochybně udrží.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Mini, zdroj videa: Auto.cz