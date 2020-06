Mini Cooper SE & BMW i3: Elektrické stylovky nejen do města

Předchozí Mini Cooper SE – Styl nad funkčnost BMW i3 – Když byl elektromobil ještě sci-fi Další

Mini Cooper SE – Styl nad funkčnost

Příjezd čistě elektrického modelu Mini byl vlastně jen otázkou času. Automobilka spadající pod křídla BMW experimentovala s vizí elektromobilu již v roce 2008, kdy představila koncept Mini E. Ovšem pozor, nešlo o nějakou futuristickou vizi, která by se na dalších x let uložila do šuplíku. Mini tehdy zhotovilo sérii pěti stovek kusů, které testovalo na soukromnících doma ve Velké Británii, ale třeba i v USA, Francii, Německu nebo Číně.

Zpětná vazba tehdy nebyla moc pozitivní, lidé si stěžovali především na nedostatečnou infrastrukturu a nízký dojezd na jedno nabití. Ten sliboval 160 kilometrů, v reálných podmínkách ale klesal někam ke stovce. Jeden Brit prý v tuhé zimě najel na plné nabití jen čtyřicet kilometrů. Američané zase kritizovali nedostatek místa, baterie totiž nahradila zadní sedačky a elektrický miník byl pouze pro dva.

Může se to zdát jako nepovedený projekt, BMW to ale nezabalilo. Na vytýkaných nedostatcích zapracovalo a počkalo na vhodnou dobu, kdy bude infrastruktura alespoň dostačující. A tak se postupně zrodilo BMW i3, které roku 2013 zamířilo do sériové výroby. První elektrický miník, který základy toho všeho položil, si na svou chvilku slávy musel počkat dalších šest let. Dočkal se v roce 2019, kdy se světu oficiálně představil Mini Cooper SE. A o pár měsíců později zakotvil v redakční garáži na týdenní test.

V zajetých kolejích

Rozdíly ve srovnání s konvenčním třídvířkem začne člověk nalézat až při hodně pečlivém zkoumání. Všimnout si můžeme zaslepené masky vpředu, která má sice horizontální otvor, avšak pouze naznačený. Dalším poznávacím znamením jsou žlutá loga symbolizující zásuvku, které najdeme napříč celou karoserií. Přepracovaný je rovněž zadní nárazník s jednoduššími tvary, to proto, že nepotřebuje koncovky výfuku. Zadní svítilny s naznačenou britskou vlajkou zůstávají zachovány, stejně jako roztomilý kukuč s kulatými LED světlomety vpředu. Standardně vůz obouvá šestnáctipalcová kola (náš případ), ve vyšších výbavových stupních (pojmenovaných stylově S, M, L a XL) dostanete sedmnáctky.

Komu se klasický třídveřový miník líbí, ten bude spokojen i s elektromobilem. Platí to nejen pro exteriér, ale i vnitřek. Zásadním rozdílem je totiž snad jen přepracovaná grafika digitálního přístrojového štítu, který narozdíl od benzinové varianty zobrazuje trochu jiné údaje. Uprostřed zůstává kulatý blok s obrazovkou multimediálního systému, součástí jsou i tlačítka připomínající letecké spínače. Panel nahrazující budíky je tradičně umístěn na tyči volantu a cestuje spolu s ním.

Chválím sportovní sedačky vpředu, výrazné boční vedení podrží v zatáčkách, zároveň jsou ale křesla pohodlná i na delší cestování. S výškou 178 cm si za volantem nemůžu stěžovat ani na prostornost. Vzadu už je to o něco horší, tady se sice posadím, před koleny i nad hlavou mi ale nezůstává téměř žádné místo. A to rozhodně nejsem žádný čahoun. Ideálně sem tedy uložit dvě děti, nic víc si od druhé řady neslibujte.

Mini Cooper SE

Spíše ze slušnosti vzpomeňme zavazadlový prostor. Má objem 211 litrů, díky šikovné zástavbě akumulátorů shodný s konvenčním sourozencem. Sklopením zadní lavice se pak dostaneme na 731 litrů. Jestli preferujete větší nákupy nárazově a děti ještě nemáte, nechte druhou řadu rovnou složenou.

My už se známe

Jestliže vzhled elektrického miníka vychází z klasického třídveřového hatchbacku, technika v útrobách je diametrálně odlišná. To ale neznamená, že by s ní Mini mělo nějak moc práce. Hodně zjednodušeně se dá říct, že tvůrci vzali pohon BMW i3, otočili jej na předokolku a systém našrobouvali pod kastli třídvířka stojícího na platformě UKL1. Ta je primárně určena pro spalovací motory, přizpůsobit ji na čisté elektro ale nebyl zas až takový problém.

Synchronní elektromotor poskytuje výkon 135 kW a 275 newtonmetrů od nulových otáček. Kompaktní jednotka s integrovanou řídicí elektronikou a převodovkou je uchycena v přední části nosného rámu prostřednictvím pevné trubkové konstrukce. Mini říká, že si na ochraně jednotlivých komponent dalo záležet a bezpečnostní standardy přesahují rámec zákonných požadavků. Elektronika je chráněna vyztuženým držákem nárazníku a nosným rámem motoru, vysokonapěťová baterie je zase zabezpečena pevnou základovou deskou. V případě nehody se pak veškerá tato technika odpojuje.

Když jsme u těch akumulátorů, tady už dochází ke kompromisu. Zatímco poslední provedení BMW i3 má baterii s kapacitou 42,2 kWh, do miníka se vešel “jen” 32,6kWh balíček (z toho 28,9 kWh využitelných). Lithium-iontové články jsou rozděleny do 12 modulů a tvoří jednotku ve tvaru písmene T. Cooper SE je tak s pohotovostní hmotností 1365 kg jen o 145 kilogramů těžší než konvenční třídvířko s automatem, měření WLTP však avizuje dojezd jen 235 kilometrů. A to už dnes není zrovna oslňující, zohledníme-li fakt, že reálné hodnoty bývají ještě o několik desítek kilometrů horší.

Mini Cooper SE

Město je moje!

Malí miníci byli vždy o hravosti a agilních jízdních vlastnostech. Vezmeme-li v potaz lehčí motor vpředu, ideální rozložení hmotnosti a těžiště minimálně o 30 milimetrů níže než v Cooperu S, měl by na tuto pověst elektromobil hravě navázat. Co na tom, že kvůli spodní ochraně akumulátorů je karoserie zhruba o 18 milimetrů výše.

Nebudeme vás napínat, motokárového ducha Mini ani s elektromotorem nezapře. Okamžitým odpichem od světel, kde do kapsy strčíte všechny vyjma dalších elektromobilů, to teprve začíná. Na stovce jste za 7,3 sekundy, pro město je ale podstatnější akcelerace na 60 km/h, jež zabere 3,9 sekundy. Miník pak může pokračovat až na 150 km/h, což je sice o deset kilometrů za hodinu více, než zvládne náš dlouhodobý Renault Zoe, později si ale povíme, proč taková rychlost není úplně dobrý nápad.

Teď ještě chvíli zůstaneme v městských uličkách, kde se miník cítí jako doma. Díky kolům co nejvíc v rozích karoserie je i na malém prostoru neskutečně obratný, ochotně mění směr a doba strávená za volantem řidiče pobaví, i když samotné řízení příliš komunikativní není a jeho tuhé naladění nemusí vyhovovat každému. O kostkách a nerovnostech pod autem víte, není to ale nic, z čeho by vám po pár kilometrech měla třeštit hlava. Podvozek má přední nápravu se spodními rameny a svislou pružící a tlumící vzpěrou, vzadu najdeme víceprvek. Naladění se opravdu povedlo, takže drtivou většinu městského popojíždění zvládá miník na šestnáctipalcových kolech s noblesou, minimálně na poměry svého segmentu.

Neztratí se ani v příměstských oblastech. Na klikatých okreskách drží zvolenou stopu a ani při svižnějším tempu netrpí projevy nedotáčivosti. Pravda, úplně všemocný není, když to s nájezdovou rychlostí přeženete, začne se všechna ta hmotnost hrnout ven nízkému těžišti navzdory. To se ale bavíme o situacích, které za volantem rozhodně nebudete zažívat každý den. Pokud jde o reakce na sešlápnutí plynového pedálu, ty snadno regulujete volbou jízdního režimu - Green+, Green, Mid a “nejbrutálnější” Sport. Já nejčastěji využíval Mid, jenž byl ideálním kompromisem. Green reakce na plyn otupí, Sport je zase až příliš akční.

Maximální rychlost 150 km/h umožňuje bezpečnou jízdu i po tuzemských dálnicích. Při konstantní stotřicítce už se ale ukazuje, že tohle úplně není rajón stylového třídvířka. Valivý hluk od kol je tady výrazný, stejně jako aerodynamický svist kolem oken a zrcátek. A je tu ještě jeden důvod, proč si dlouhé dálniční štace rychle rozmyslíte.

Nakousli jsme jej už v úvodu, jde o dojezd na jedno nabití. Když jsem vůz s baterií dobitou naplno přebíral, palubní počítač ukazoval strašidelných 150 km. Nakonec se ale ukázalo, že s autem nejspíš jen někdo přede mnou pořádně řádil, hodnota po prvních pár kilometrech vzrostla někam pod 200 km, odkud pak začala souměrně s ujetými kilometry klesat. To se ale bavíme o městském popojíždění, kde jsem navíc využíval výraznějšího ze dvou stupňů rekuperace, který zpomaluje opravdu razantně. Pokud jezdíte hlavně ve městě, dvoustovky v ideálních podmínkách klidně dosáhnete. Stačí ale občasný výlet mimo něj a kilometry začnou rychle klesat. O dálnici nemluvě, sem opravdu raději jen v nejnutnějších případech a na krátko.

Mini Cooper SE

Apetit ve městě, kde vám pomáhá zvýšená rekuperace, se pohybuje kolem 13 kWh, mimo něj pak počítejte se spotřebou 16-18 kWh, na dálnici se během chviličky dostanete přes dvacet. Znovu si dovolím malé srovnání s dlouhodobým Zoe, které dálnici v obdobně teplých jarních dnech zvládalo s apetitem okolo 16 kWh. A to má navíc o pořádný kus větší baterii, rovných 52 kWh. Ale o tom zase někdy příště…

Výhodou menšího akumulátoru je alespoň fakt, že se rychleji nabije. Rychlonabíječkou stejnosměrným proudem umí miník dobíjení výkonem 50 kW. Papírově to z nuly na 80 % potrvá asi 35 minut, do plna pak necelou hodinu a půl. Nikdo nikdy ale nedobíjí akumulátory z nuly a většinou ani ne do plna, zároveň je však dobíjecí výkon povětšinou nižší. Z nějakých dvaceti procent na osmdesát tak počítejte, že u nabíječky strávíte asi 40 minut. Alternativu k rychlonabíječkám tvoří domácí wallboxy, u kterých Cooper SE nabíjí výkonem 11 kW. To už se z minima na 80 % bavíme o zhruba dvou a půl hodinách.

Závěr

Elektrický miník zdědil to nejlepší od svého benzinového sourozence. Má svěží design (osobně bych zvolil snad jen atraktivnější barevné provedení), moderní interiér a motokárové jízdní vlastnosti. Méně místa vzadu a podprůměrný zavazadelník třídvířku s délkou lehce přes 3,8 metru můžeme jen těžko vyčítat.

Styl a obratnost v uličkách jsou skvělé, Mini si za to ale nechá zaplatit. Náš exemplář je absolutním základem nabídky, i ten ale stojí nemalých 882.700 Kč. Je to sice balík, na druhou stranu by si prémiová značka mohla za vkusný elektromobil říct klidně i víc.

Vzpomínaný Renault Zoe s možností rychlonabíjení a alespoň podobnou výbavou nebude o nic moc levnější. Konkurenční Francouz možná nemá tak zvučné jméno, jako elektromobil ale poslouží širšímu spektru uživatelů. Dojezd miníka mimo město totiž hodně rychle začne klesat pod 200 kilometrů, což nám vzhledem k dnešním možnostem konkurence přijde už hraniční. Kdo se ale neostýchá utrácet, preferuje styl a proplétá se převážně uličkami pražského centra, ten si nebude mít nač stěžovat. Kolik takových mezi vámi asi je?

Nejlevnější verze modelu 882.700 Kč (S/135 kW) Základ s testovaným motorem 882.700 Kč (S/135 kW) Testovaný vůz bez příplatků 882.700 Kč (S/135 kW) Testovaný vůz s výbavou 882.700 Kč (S/135 kW)

Plusy

Atraktivní vzhled

Líbivý interiér

Motokárové jízdní vlastnosti

Minusy