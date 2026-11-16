Miniaturní dodávka Suzuki se promění v ložnici, kancelář i dílnu
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Japonská minidodávka sází na mimořádně jednoduché řešení. Bez těžké obytné vestavby dokáže převážet pracovní vybavení a o víkendu ubytovat dva cestovatele.
Suzuki představilo nové provedení lehkého užitkového modelu Spacia Base. Automobil kategorie kei měří na délku necelých 3,4 metru a má pouze dvě sedadla, přesto dokáže vedle nákladu přepravit jízdní kolo nebo poskytnout místo k přespání dvěma dospělým.
Jeho hlavní předností je dvojice přemístitelných desek Multi-Board. Společně s osmi trubkovými podpěrami tvoří standardní výbavu a umožňují měnit zadní část podle toho, zda majitel potřebuje dodávku, mobilní pracoviště, nebo jednoduché zázemí pro víkendové cestování. Předchozí Spacia Base ještě nabízela zadní lavici, nové provedení ji však zcela odstranilo.
Suzuki ukazuje sedm základních konfigurací. Při uspořádání pro jednoho člověka se opěradlo sedadla spolujezdce sklopí dopředu a desky vytvoří podélné lůžko. Druhá část interiéru zůstane k dispozici pro zavazadla.
Při přespávání ve dvou se obě přední opěradla sklopí dozadu a spojené desky vytvoří širší plochu. Pod nimi zůstává prostor pro uložení menších předmětů. Vzhledem k rozměrům karoserie půjde spíše o jednoduché víkendové spaní než o náhradu plnohodnotného obytného automobilu.
Jednu desku Multi-Board lze použít také jako boční pracovní stolek, obě části je možné spojit do větší vodorovné plochy. Další konfigurace rozdělují nákladový prostor podélně, výškově či v obou směrech současně. Poslední uspořádání překrývá podlahu a vytváří rovný prostor pro převoz rozměrnějších předmětů.
Toto řešení zachovává užitkový charakter automobilu. Majitel nemusí vozit těžkou pevnou vestavbu a uspořádání může měnit podle toho, zda právě převáží pracovní vybavení, sportovní potřeby či domácího mazlíčka, nebo se chystá přespat v přírodě.
Nová Spacia Base přebírá technický základ současné třetí generace osobní Spacie. Vzhledem se přiblížila outdoorově stylizované variantě Gear, od níž převzala kruhové světlomety, hranatou masku připomínající Suzuki Jimny a nárazník s výrazným motivem písmene X.
Užitkové provedení odlišují šedé části nárazníků a rámečky světlometů, leskle černá maska a panely v barvě karoserie zakrývající zadní boční okna. Nabídka laků zahrnuje odstíny Dry Sand Khaki, Denim Blue, Soft Beige, Steel Silver a Mineral Grey.
Na délku měří 3395 mm, čímž se téměř dotýká limitu japonské kategorie kei, která připouští nejvýše 3,4 metru délky, 1,48 metru šířky a spalovací motor o objemu 660 cm³. Zařazení do této kategorie v Japonsku přináší daňové výhody, kompaktní rozměry zároveň usnadňují pohyb v hustě zastavěných oblastech.
Pohon zajišťuje přeplňovaný tříválec R06A spojený s mild-hybridní soustavou. Při zpomalování systém ukládá získanou energii do samostatného akumulátoru a při rozjezdu nebo akceleraci elektromotor pomáhá spalovacímu motoru.
Suzuki zatím kompletní technické údaje nezveřejnilo. CarScoops uvádí výkon 47 kW (64 koní), bezstupňovou převodovku CVT a možnost volit mezi pohonem předních a všech kol. Jde o hodnotu odpovídající výkonovému limitu vozů kategorie kei, konečnou specifikaci však musí potvrdit automobilka.
Výbava se přiblížila běžným osobním automobilům. Zahrnuje adaptivní tempomat pracující v celém rozsahu rychlostí a schopný vůz zastavit a udržet na místě. Automatické nouzové brzdění rozpoznává automobily, chodce a cyklisty a reaguje také na riziko střetu při odbočování nebo průjezdu křižovatkou. Výbavu dále doplňuje elektrická parkovací brzda, vodoodpudivé čalounění a příplatkový devítipalcový multimediální systém.
Prodej na domácím trhu má začít během zimy. Automobilka zatím neoznámila cenu ani plány na vývoz do Evropy.
Zdroj: CarScoops, Suzuki