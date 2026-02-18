Minimalismus narazil: Čína nařizuje návrat tlačítek do nových aut, náklady budou šílené
Ovládání všeho přes dotykovou obrazovku se stalo symbolem moderny. Teď ale přichází obrat. Čína chce výrobcům nařídit povinný návrat fyzických ovládacích prvků pro klíčové funkce vozu.
Podle návrhu připravovaného čínským ministerstvem průmyslu a informačních technologií budou muset nové vozy vybavené na domácí trh obsahovat fyzická tlačítka nebo přepínače pro základní a bezpečnostně důležité funkce. Dotyková obrazovka sama o sobě už nebude stačit.
Regulace má vstoupit v platnost od poloviny roku 2026, případně 2027 podle finální podoby normy. Nejde o kosmetickou úpravu zákona, ale o systémový zásah do celé filozofie interiérů.
Povinné mají být fyzické ovladače pro věci jako výstražná světla, stěrače, odmrazování, volič převodovky, ovládání oken, nouzové volání či přepínání asistenčních systémů. Norma dokonce specifikuje minimální rozměr aktivní plochy tlačítka a požaduje hmatovou či zvukovou odezvu. Zásadní je také podmínka, že tyto prvky musí zůstat funkční i při výpadku centrálního systému.
Tlačítka jsou bezpečnější
Proč takový obrat právě teď? Hlavním argumentem je bezpečnost. Dotykové ovládání nutí řidiče sledovat obrazovku, tedy odvrátit zrak od silnice. Zatímco klasické tlačítko lze po čase nahmatat a ovládat téměř poslepu, u displeje je potřeba vizuální kontrola. Čínští regulátoři tak reagují na rostoucí obavy, že honba za digitálním minimalismem zašla příliš daleko.
Je to paradox. Čína byla jedním z motorů extrémně digitalizovaných interiérů. Řada domácích výrobců postavila celé uživatelské rozhraní auta kolem centrální obrazovky, často bez klasických páček či mechanických prvků. Inspirací byl svět smartphonů a tesly – rychlé aktualizace, čistý design, minimum fyzických komponent.
Zajímavé je, že kritika nepřichází jen zvenčí. I někteří představitelé čínského automobilového průmyslu v posledních měsících otevřeně připouštějí, že trh podlehl „displejové mánii“ bez dostatečné pozornosti k ergonomii. Regulace je tak i reakcí na interní debatu o tom, kam až lze digitalizaci tlačit.
Evropa směřuje podobně
Čína přitom není osamocená. V Evropě například organizace Euro NCAP oznámila, že od roku 2026 bude pro získání plného bezpečnostního hodnocení vyžadovat fyzické ovladače pro některé základní funkce. Jde o úpravu trendu, který se utrhl ze řetězu.
Dopady na automobilky budou citelné. Značky, které vsadily na téměř úplné odstranění tlačítek, budou muset interiéry přepracovat. To znamená nové konstrukční řešení palubní desky, jiné kabelové svazky, nové testování i vysoké náklady. Vyjde to na miliony eur. U modelů vyvíjených globálně navíc vzniká otázka, zda vyrábět odlišné verze pro Čínu, nebo fyzické prvky vrátit plošně i na další trhy.
A pak je tu rovina marketingová. Některé značky ještě nedávno obhajovaly absenci tlačítek jako pokrok a důkaz technologické vyspělosti. Minimalismus byl prezentován jako prémiový a moderní.
Nyní se může ukázat, že skutečným znakem vyspělosti jsou rozumně velké displeje a stará dobrá tlačítka. Éra, kdy bylo „méně tlačítek = více pokroku“, se zřejmě blíží ke konci. Realita provozu a bezpečnost si berou slovo zpět. My tento směr rozhodně vítáme.
Zdroje: Car News China, Motor 1