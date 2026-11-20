eTesty pro řidiče budou přehlednější. Konečně je pohodlně uděláte i z mobilu
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Aplikace eTesty se zkušebními otázkami pro žadatele o řidičská oprávnění bude od ledna přehlednější a lépe přizpůsobená používání nejen na počítačích, ale také na mobilních telefonech.
Novinkou budou dynamické otázky zaměřené na bezpečnost na železničních přejezdech. Změny představil na tiskové konferenci ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Každoročně absolvuje teoretickou zkoušku 120.000 uchazečů. Podle dřívějších informací má v Česku platný řidičský průkaz zhruba 6,12 milionu lidí.
Podle Bednárika změny v aplikaci, jejíž stávající verze je přes 20 let stará, lépe odpovídají tomu, jak lidé dnes pracují s informacemi a technologiemi. Nová podoba obsahuje méně textu a je více grafická.
Změny v aplikaci, která je dostupná na webu ministerstva, se projeví u závěrečných zkoušek i u veřejné části. Nová verze je postupně zaváděna na zkušebních místech. Na konci roku ministerstvo předpokládá hlavní přechod na novou verzi, 15. ledna je nejzazším termínem nasazení nové verze.
V testech se objeví nové dynamické otázky zaměřené na železniční přejezdy a správné vyhodnocení situace. „Bezpečnost na železničních přejezdech patří dlouhodobě mezi priority ministerstva dopravy. Nové dynamické otázky pomohou budoucím řidičům lépe pochopit rizikové situace a správně reagovat v okamžicích, kdy rozhodují vteřiny. Chceme, aby získané znalosti byly co nejvíce přenositelné do skutečného provozu," uvedl Bednárik.
Podle dat Drážní inspekce se letos do konce října na železničních přejezdech stalo 115 mimořádných událostí, z toho tvoří většinu střety vlaků s automobily. Za rok 2025 inspekce eviduje 146 událostí na přejezdech.
Ministerstvo současně reviduje zhruba 1200 zkušebních otázek, aby byly pro řidiče srozumitelné, aktuální a lépe odrážely běžné situace z provozu. Jejich smyslem je, aby při zodpovídání otázek budoucí řidiči nad pravidly provozu přemýšleli a dokázali reálné situace správně vyhodnotit a vyřešit, nikoli aby se učili správné odpovědi nazpaměť.
V září ministerstvo odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh na změnu otázek pro žadatele o řidičský průkaz na kamiony nebo autobusy nebo pro žadatele o jeho vrácení. Nové otázky ústní zkoušky z ovládání a údržby vozidel mají být srozumitelnější, více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Zároveň budou chtít po žadatelích spíše vysvětlení principů fungování místo popisu. Od nového roku by měly nahradit stávající sadu otázek, která je z 90. let.
Zdroj: ČTK