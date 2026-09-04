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Místa pro rodiny u nákupáků: Hrozí na nich pokuta bez dítěte a kočárku?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Gemini

Ilustrační foto
Dopravní značka vyhrazené parkoviště
Značky, které nemusíte brát na vědomí
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Extra široká stání vyhrazená pro rodiče s kočárky lákají spěchající řidiče před každým supermarketem. Někteří tvrdí, že z právního hlediska tato parkovací místa vlastně vůbec neexistují, jiní by bezohledné šoféry ihned odtáhli. Jaká jsou skutečná pravidla a hrozí za rychlé „jen si odskočím“ pokuta?

Místa vyhrazená pro osoby doprovázející dítě v kočárku jsou umístěna co nejblíže ke vchodům supermarketů a bývají výrazně širší než běžná stání. Umožňují rodičům dokořán otevřít dveře, bezpečně vyndat autosedačku i kočárek a manipulovat s dětmi bez rizika, že poškodí vedlejší auto nebo že jim dítě vběhne pod kola při přechodu celého parkoviště.

Kolem těchto stání panuje v Česku řada mýtů. Odpověď na otázku, zda na nich můžete beztrestně zastavit i jako řidič bez dětí nebo rodič bez kočárku, spočívá v dopravním značení a typu pozemku.

Není značka jako piktogram

Pokud je místo označené pouze vodorovným piktogramem kočárku namalovaným na asfaltu, nejde z pohledu zákona o silničním provozu o vyhrazené parkoviště. Městská ani státní policie v takovém případě nemůže udělit pokutu ani zavolat odtahovou službu.

Abyste se dopustili dopravního přestupku, když zde zastavíte bez dítěte a kočárku, musí být stání osazeno svislou dopravní značkou. Konkrétně jde o značku „Vyhrazené parkoviště“ (IP 12) doplněnou o symbol kočárku. Případně ji může doplňovat ještě dodatková tabulka s příslušným vysvětlením ve formě textu.

Jestliže na takto řádně označeném místě zaparkujete bez dítěte a kočárku, hrozí vám na místě pokuta až do výše 1500 Kč (ve správním řízení až 5000 Kč plus 1000 Kč za náklady řízení), a dokonce i odtah vozidla na vaše náklady.

Někteří řidiči se domnívají, že na soukromém pozemku nebo za závorou nákupního centra policie zasáhnout nemůže. Parkoviště obchodních domů jsou však z pohledu zákona takzvanou veřejně přístupnou účelovou komunikací. Platí na nich běžný zákon o silničním provozu a přítomnost svislé značky IP 12 dává policistům i strážníkům plnou pravomoc pokutovat.

Pouze pokud svislá dopravní značka chybí a na místě je pouze namalovaný piktogram, policie zasáhnout nesmí – v takovém případě se situace řídí výhradně provozním řádem centra, jehož porušení by provozovatel musel vymáhat občanskoprávní cestou.

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Zdroje: MDČR, Městská policie Plzeň, Občanský zákoník, Policie České republiky, Zákon o silničním provozu

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