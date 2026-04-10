Místo baterie vodík? Nové BMW X5 nabídne pět různých druhů pohonu
Vodíkový pohon to nemá vůbec lehké. Dříve byl považován za jasnou budoucnost, jeho výroba je však zatím stále energeticky i finančně velmi náročná a rychlost nabíjení čistě elektrických vozů hlavní výhodu vodíku rychle maže. BMW mu však stále věří a uvádí novou generaci vodíkových nádrží v novém iX5 Hydrogen.
Představení nové generace BMW X5 se blíží a po internetu koluje nejedna špionážní fotografie s velkým nápisem HYDROGEN na boku testovacích vozů. Automobilka nyní představila detailnější informace ohledně vodíkové technologie, kterou nový model X5 nabídne.
Nová X5 bude prvním modelem, který zákazníkům nabídne na výběr z pěti pohonů. Kromě čistě elektrického pohonu, plug-in hybridní jednotky, benzinových a naftových motorů právě také pohon vodíkový v modelu označeném iX5 Hydrogen.
Vodík není pro model X5 nic nového, pokrokový pohon nabízí také stávající generace G05. Ta však dle normy WLTP ujede na jednu „nádrž“ jen lehce nad 500 kilometrů. Nová generace slibuje až o polovinu více, BMW očekává hodnotu kolem 750 km.
Umožnit by to měl zcela nový inovativní systém uchování vodíku ve vozidle. Nový plochý systém se skládá ze sedmi paralelně spojených nádrží. Do nynějška systém vodíkového pohonu využíval jednotlivé tlakové nádoby postupně, v novém systému jsou propojeny do uzavřené jednotky a ovládány jedním centrálním ventilem.
Právě díky tomu bylo dosaženo větší efektivity a delšího dojezdu nové generace iX5 Hydrogen. Systém je schopen pojmout přes sedm kilogramů vodíku a naplnění nádob zabere méně než pět minut. BMW upozorňuje, že plnění paliva je bezpečné, snadné a rychlé.
Problémem vodíkových vozů je nedostatečná síť čerpacích stanic, což chce vyřešit iniciativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale). Jejím cílem je podpora rozvoje vodíkových ekosystémů a čerpacích stanic v metropolitních oblastech. Pilotní zavedení chystá v Německu.
Nové řešení tlakových nádob využívá konstrukci vozidla pro mechanickou ochranu tlakových nádob. Ty jsou pod vysokým tlakem 700 barů a jsou navrženy pro maximálně efektivní využití prostoru. V interiéru modelu iX5 Hydrogen by tak neměl být ztracen ani milimetr místa oproti modelům s konvenční pohonnou jednotkou.
K tomu přispívá také vysokonapěťová baterie Gen6, se kterou vodíkový systém spolupracuje. Podle automobilky také verze na vodík poskytuje radost z jízdy, která je pro automobilku typická. Zároveň nový vodíkový pohon těží ze systému hnacího ústrojí Heart of Joy a nejnovější třetí generace palivových článků Gen3.
Integrací technologie palivových článků do nové řady BMW X5 zpřístupňuje výhody vodíku svým zákazníkům. Vodík umožňuje elektrický pohon s dlouhým dojezdem a rychlým doplňováním paliva, diverzifikuje zdroje energie a snižuje závislost na jediné infrastruktuře nebo řetězci surovin.
„Každý zákazník dostane pohonný systém, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám, a skutečné BMW X5 bez kompromisů,“ říká Dr. Joachim Post, člen představenstva společnosti BMW AG zodpovědný za vývoj.
Zdroje: BMW