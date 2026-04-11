Místo čísel přichází vesmír. Hyundai představil dva koncepty Ioniq pojmenované po planetách
Sjednocení designu modelů Ioniq je na místě. Zatímco modely 6 a 9 holdují oblejším tvarům karoserie, model 5 vsadil na ostré linie. S příchodem na čínský trh však automobilka Hyundai uvedla dva koncepty, vedle kterých i ioniq 5 vypadá jako ocucaný bonbon.
Řadu plně elektrických modelů Ioniq automobilka Hyundai postupně rozšiřuje a s růstem přichází také vstup na nové trhy. Tentokrát se Ioniq chystá mezi nabitou konkurenci na trhu čínském. Pomoci mu k tomu má také nahrazení momentálního číselného označování modelů a zcela nová strategie.
V rámci vstupu na čínský trh představil Ioniq dva velmi ostře řezané koncepty plně elektrických modelů vyvinutých specificky pro Čínu. „(...) budeme uvádět produkty, které odrážejí hluboké porozumění potřebám čínských zákazníků a náš upřímný závazek vůči tomuto trhu, (...)“ zmínil Li Fenggang, prezident společnosti Beijing Hyundai Motor Company.
Pojmenování bude nově odkazovat na planety sluneční soustavy, jejímž středem jsou dle automobilky životy zákazníků. Nové modely se budou točit kolem nich, stejně jako design založený na životním stylu a potřebách čínských zákazníků.
Ikona mezi sedany?
První uvedený koncept využívá pro čínský trh tradiční tříprostorovou karosářskou variantu, avšak už v méně tradičním, velmi futuristickém kabátě. Koncept byl pojmenován po planetě Venuši, u které se prý inspiroval nadčasovou krásou a dle automobilky představuje novou ikonu mezi sedany.
Na planetu trochu odkazuje také svou barvou „Radiant Gold“ a design připomíná spíše modely automobilky Lamborghini než cokoliv, na co jsme zvyklí u dnešních modelů Ioniq. Představený koncept je samozřejmě mnohem větší a čtyřdveřový, ale zejména tvar kapoty v kombinaci s předními světlomety velmi nápadně připomíná model Revuelto.
Všimnout si lze ohromných skleněných ploch včetně panoramatického čelního skla, tisková zpráva také poukazuje na rámovou konstrukci střechy, která je velmi lehká. Z oficiálních videí je patrné, že prakticky celá střecha je skleněná a onen „rám“ znamená vzpěry ve tvaru velkého hexagonu. Automobilka slibuje také průhledný spoiler, který bohužel z fotografií ani videa vidět není. Něco podobného jsme naposledy viděli na exkluzivních automobilech britského TVR.
Interiér je zaměřený na řidiče, který je ze všech stran obklopen ambientním osvětlením v několika vrstvách, což prý „evokuje zářící atmosféru Venuše“. Mezi použitými materiály najdeme semiš a chromově zlaté potahy opěradel, což umocňuje pocit luxusu. Zda se Ioniq v Číně chystá do prémiového segmentu, nebo se takové materiály v produkční verzi neobjeví, zatím není jasné.
Řazení je řešeno páčkou pod volantem, ale už ne samostatnou jako u dnešních modelů Ioniq, na volantu to stále vypadá na fyzická tlačítka, jinak je ale interiér značně minimalistický. Dominuje mu obrovská obrazovka spojující centrální infotainment a zábavní centrum spolujezdce, pod níž najdeme dvě bezdrátové nabíječky a tlačítko výstražných světel. Integrována byla také přátelská postavička „Lumi“, která vytváří hravé spojení mezi řidičem a vozidlem.
SUV nutností
Druhý koncept ztělesňuje ve formě výkonného SUV vitalitu a rovnováhu planety Země. Dle automobilky je také odvážné, s čímž se při pohledu na výrazný zevnějšek rozhodně dá souhlasit. Sedan Venus ještě trochu připomínal nějaká existující auta, s trochou snahy bychom u něj našli inspiraci i u modelu Ioniq 6.
SUV Earth však přes svůj název vypadá jako z jiné planety, nebo minimálně z daleké budoucnosti. Zachovává si světelný podpis připomínající italské supersporty a také se opakuje motiv hexagonu viditelný nejlépe z profilu. Velmi výrazné oplastování blatníků a ochranné kryty podvozku naznačují dobrodružné ambice modelu.
Zadní dveře se otevírají proti směru jízdy a znovu zde najdeme mnoho prosklených ploch, ačkoliv střecha je výrazně více vyztužená a střešní okno není tak velké jako na předešlém modelu. Zajímavá jsou sedadla „Air Hug“, která jsou vyrobena z měkkých vzduchových vaků.
Ambientní osvětlení napodobuje stíny stromů a chytré prvky „shy-tech“ vytvářejí klidný a vzdušný prostor. Ve vozidle se také nacházejí skryté mapy Pekingu, kde se o konceptech i dalším směřování značky na čínském trhu již 24. dubna dozvíme víc.
Zatím víme, že mezi klíčové novinky patří zavedení systémů autonomního řízení vyvinutých ve spolupráci s čínskými partnery a přijetí řešení přizpůsobených konkrétnímu trhu, jako jsou elektromobily s prodlouženým dojezdem (EREV). Je tedy možné, že na tamním trhu vzniknou modely pod značkou Ioniq, které nabídnou i jiné než čistě elektrické pohonné jednotky.
Zdroj: Hyundai