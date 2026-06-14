Místo dieselů jen zážehové motory. Audi Americe rovnou nadělilo i vrcholnou verzi SQ7
Na novou generaci velkého SUV Audi Q7 jsme čekali 11 let. Do Evropy přišla se dvěma výkonovými variantami oblíbeného dieselu, za oceánem je však výrazně výkonnější. A to nejen ve verzi SQ7 s osmiválcem, kterou u nás zatím nekoupíme.
Nové Audi Q7 přijíždí do Ameriky také s vidlicovým šestiválcem, ovšem na rozdíl od evropského vznětového třílitru jde o zážehový motor o objemu 2,9 litru, s výkonem 429 koní a točivým momentem 600 Nm. Z 0 na 100 km/h tak zrychlí pod 5 sekund.
Zákazníkům, kterým by to u všestranného velkého SUV přišlo málo, raději Audi rovnou představilo také výkonný model SQ7. Ten využívá čtyřlitrový zážehový osmiválec, který je také díky přeplňování dvěma turbodmychadly na stovce ještě o více než sekundu rychleji. Produkuje 591 koní a mocných 800 Nm.
Americká verze je tak výrazně výkonnější a vůbec poprvé bude na americkém trhu dostupná také s adaptivními dálkovými světly (ADB) Digital Matrix LED, která umožňují vykrývat protijedoucí automobily a zároveň nabízejí velké množství dalších vychytávek.
Mezi ty nejzajímavější patří například zvýraznění správného pruhu nebo na modelu Q7 představená projekce blinkrů na zem, aby například cyklisté nepřehlédli, že se vůz chystá odbočit.
Všechny zajímavé novinky třetí generace modelu Q7 vám již při pondělní premiéře představil kolega Marek Bednář a vypadá to, že americký trh zcela poprvé o žádný prvek výbavy nepřijde. Co ale model SQ7, dostane se do Evropy?
Jednou diesel, jindy zážeh
V Evropě totiž pod kapotou modelu Q7 už od představení modelu v roce 2005 hrály prim dieselové motorizace, a to dokonce i u těch nejvýkonnějších variant. První generace překvapila extrémní motorizací 6.0 W12 TDI, ta druhá se poprvé dočkala označení SQ7.
To napřed označovalo model s motorizací 4.0 V8 TDI, který byl ale později na evropském trhu nahrazen zážehovou motorizací 4.0 V8 TFSI. S ní byl model SQ7 na americkém trhu prodáván odjakživa a ponechává si ji i ve své třetí generaci.
Evropskou nabídku motorizací brzy doplní také plug-in hybridní zážehová motorizace a čistě spalovací zážehová V6. V rozhovoru pro server Motor1 rozhodnutí uvést v Evropě napřed pouze dieselovou motorizaci vysvětloval mluvčí Audi tím, že automobilka předpokládá její preferenci mezi kupujícími.
Ostatně i změna motorizace v nyní už předchozí generaci výkonné verze SQ7 byla zdůvodněna především tím, že vznětový motor už zkrátka nedokázal splnit emisní normy, tudíž důvodem nebyl malý zájem. Ve velkém SUV zkrátka i přes obecně klesající zájem o dieselové motory tento pohon dává smysl.
Zatím však není jasné, zda se Evropané modelu SQ7 vůbec dočkají a s jakým pohonným ústrojím. Vyloučit nelze ani plug-in hybridní šestiválec z modelu RS5, jehož základem je motorizace dostupná už nyní v Americe. Výkon v Audi RS5 je dokonce o 58 koní vyšší než v modelu SQ7 pro americký trh.
Nenápadné kladivo
Designové změny jsou u nové SQ7 stejně jako u všech rychlých SUV z Ingolstadtu velmi diskrétní. Patří mezi ně přepracovaná mřížka chladiče připomínající medovou plástev, přepracované nárazníky a již tradičně s hliníkovými doplňky: střešními lyžinami, rámečky oken a kryty zrcátek.
V základní výbavě nabídne SQ7 dvoubarevné 22" disky kol s pětipaprskovým vzorem obuté do celoročních pneumatik, za příplatek je ale možné dostat i o palec větší kola obutá do letních výkonných pneumatik. Větší disky mohou být buďto vícepaprskové, nebo znovu pětipaprskové, tentokrát v dvoubarevném platinovém provedení.
Příznivci černých doplňků budou rádi za volitelný tmavý exteriérový paket, který nabídne tmavě chromované koncovky výfuku a hliníkové prvky nahradí leskle černý lak. Audi SQ7 disponuje už ve standardní výbavě vzduchovým odpružením, volitelný sportovní paket S ale přidává jeho adaptivní variantu doplněnou o červené brzdové třmeny.
Model SQ7 využívá brzdové kotouče o průměru 420 mm vpředu a 380 mm vzadu. Standardně je také vybaven brzdovým a plynovým pedálem s kryty z nerezové oceli. Zatímco v Evropě s představením modelu Q7 automobilka rovnou uvedla také ceny, za oceánem zatím zůstávají tajné.
V minulé generaci byl v tuzemsku model SQ7 přibližně o polovinu dražší než ten základní, takže při zaváděcí ceně nové Q7 ve výši 2.087.900 korun by nový model SQ7 v případě uvedení na evropský trh mohl začínat na částce kolem 3,3 až 3,5 milionu korun.
Zdroje: Audi, Motor1