Místo Suzuki a Land Roveru Číňani. Znovuzrozená značka rozšiřuje nabídku
Čínské automobilky se hrnou do Evropy a stále více spoléhají i na lokální výrobu. Jejich šampionem je Španělsko, kde vládne levicová vláda. Další automobilkou s výrobou na Pyrenejském poloostrově je BAIC.
Ze Španělska se v posledních měsících stává nejdůležitější partner pro čínské automobilky. V místních továrnách vznikají nebo se na to chystají modely hned několika čínských značek. Už dnes se v bývalé továrně Nissanu u Barcelony montují z CKD kitů vozy s původem u Chery. Znovuzrozená značka Ebro je prodává pod svým jménem, brzy by se zde ale měly vyrábět i modely Omody a Jaecoo.
Leapmotor, za jehož lokální prodej je zodpovědný přímo koncern Stellantis, zase využije továrnu v Zaragoze, kde se dnes vyrábějí vozy Opel, Peugeot a Lancia. Ve stejné lokaci se budou vyrábět také vozy Hongqi, využívající techniku Leapmotoru. Geely nedávno vytvořilo společný podnik s Fordem, v jehož rámci se budou montovat čínské modely v továrně ve Valencii. Koncern SAIC si vybral Španělsko jako lokaci pro novou továrnu, kde se budou vyrábět vozy MG.
Španělsko se v rámci Evropské unie stalo jedním z nejbližších partnerů Pekingu. Vládne mu ostatně levicová koaliční vláda pod vedením premiéra Pedra Sáncheze. Ten pravidelně navštěvuje Čínu a ta oficiálně označuje vztahy se Španělskem za „jedny z nejlepších v celé Evropě“. Naopak vztahy s USA jsou poslední dobou na bodě mrazu, Španělsko například zaujímá velmi tvrdý postoj vůči operacím na Blízkém východě.
Produkce čínských vozů na evropské půdě je samozřejmě také součástí čínské politiky, a to i když jde o soukromé automobilky. Ukázkou toho je Leapmotor, který v roce 2024 rozjel výrobu v polské továrně Stellantisu. V říjnu 2024 ale proběhlo v Evropské unii klíčové hlasování o zavedení vysokých dodatečných cel na elektromobily dovážené z Číny. Polsko v něm hlasovalo pro zavedení cel.
Čínská vláda v reakci na to vydala neveřejné, ale velmi jednoznačné doporučení všem čínským automobilkám. Měly zastavit investice směřující do zemí, které hlasovaly pro přijetí cel, a převést je do těch, co byly proti. Jedním z odpůrců cel bylo právě Španělsko, což vedlo k současné situaci.
S dalším projektem přichází automobilka BAIC, která k lokální výrobě využije automobilku Santana ve městě Linares na jihu Španělska. Jako první se zde bude vyrábět model BAIC BJ40, španělská verze se bude jmenovat Santana Cajal. Následovat jej bude BAIC BJ30, který byl nedávno uveden i na český trh. Model BJ40 je rámový offroad se spalovacím motorem nebo sériovým hybridem, BJ30 je samonosné SUV s full-hybridním pohonem.
BAIC buduje místní dodavatelskou síť s cílem dosáhnout do tří až pěti let 60% podílu součástek vyrobených v Evropské unii. Kolem továrny v Linares roste zázemí specializovaných dodavatelů. Technologická společnost Desay SV zde s podporou španělského vládního programu postaví závod na výrobu palubní elektroniky a senzorů. V dalších fázích harmonogramu se bude počítat s linkou pro finální kompletaci trakčních baterií.
Juanma Moreno, prezident regionální vlády Andalusie, k situaci pro deník El Economista uvedl: „Po těžkých letech Santana a Linares znovu povstávají. Tento úspěch je impulsem pro celou Andalusii.“ Společenský přesah potvrdil také Li Hui, zástupce generálního ředitele čínské BAIC Group, který pro stejný deník dodal: „Santana není jen značka. Je to symbol vybudovaný generacemi pracovníků.“
Tisková zpráva českého zastoupení BAIC kromě toho zmiňuje také dieselové a plug-in hybridní pick-upy řady 400, které se už ve Španělsku montují. V tomto případě ovšem nejde o vozy s původem u BAIC, ale o model ze spolupráce Dongfeng-Nissan. Pod názvem Dongfeng Z9 GT se auto prodává i na českém trhu, zvažuje se prý i dovoz japonské verze nazvané Nissan Frontier Pro.
Právě spolupráce s Dongfengem vedla ke znovuzrození španělské značky, která auta nevyráběla od roku 2011. Výroba Santany 400 se rozběhla minulý říjen, 14 let od uzavření fabriky. Dnes se Santany zatím prodávají pouze na domácím španělském trhu, dříve jsme se s těmito vozy mohli setkat i u nás.
Santana vznikla v roce 1956 jako výrobce zemědělské techniky, o pět let později ale začala vyrábět vozy s licencí od Land Roveru. S kombinovaným logem britské značky a Santany se prodávaly vedle Španělska také v Africe nebo na Blízkém východě, kde Land Roveru nestačily vlastní kapacity. Spolupráce s Brity skončila v roce 1989 kvůli finančním problémům Land Roveru.
Od roku 1985 ale Santana spolupracovala také se Suzuki, které koupilo 20% podíl ve španělské automobilce, a vyráběly se zde modely Samurai, Jimny a také Vitara. První generaci vitary Santana vyráběla se svými logy až do roku 2006, dlouho po konci originálu. Japonci nicméně z projektu se Santanou vycouvali a v roce 1995 svůj podíl prodali.
Santana pracovala také na vlastním modelu, který se do výroby dostal v roce 2004. Santana PS-10 vycházela z techniky prastarého Land Roveru a vzhledově se mu podobala. Nabízela třílitrový dieselový čtyřválec a poněkud modernější výbavu i vzhled než původní britský vůz. Na projektu se podílelo také italské Iveco, které model PS-10 prodávalo jako Iveco Massif. V případě úspěchu tohoto modelu chtělo dokonce automobilku Santana odkoupit.
Novinka se prodávala po celé Evropě a setkat jsme se s ní pod oběma logy mohli i u nás. V nabídce byla jako tří- i čtyřdveřový offroad nebo jako pick-up. Jenže větší úspěch se nikdy nedostavil, a zatímco v roce 2007 se jich vyrobilo téměř 7000, o dva roky později už šlo jen o stovky ročně. V roce 2011 byla výroba ukončena úplně a spolu s tím skončila i celá Santana.
Loňské znovuzrození ve spolupráci s Číňany bylo poněkud nečekané. Další fázi transformace přiblížil pro deník El Economista Eduardo Blanco, generální ředitel Santana Motors: „Po čtrnácti letech začíná Santana Factory znovu vyrábět vozidla. Otevíráme novou etapu, která bude pokračovat kompletní řadou vyvinutou společně s BAIC.“
Zdroj: BAIC, zdroj foto: Santana, BAIC, zdroj videa: Santana