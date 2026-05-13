Mistrovství světa superbiků v Mostě již tento víkend! Pokoří někdo Bulegu?
WorldSBK Most 2026 je tady! Nicolò Bulega na Ducati přijíždí s cílem potvrdit svou letošní dominanci, domácí fanoušci však budou upírat zrak hned ke čtyřem českým jezdcům, kteří se pokusí vytěžit maximum z výhody domácího asfaltu. Prohlédněte si oficiální harmonogram a ceny vstupenek.
Sezona WorldSBK 2026 má zatím jediného suveréna. Ital Nicolò Bulega vede šampionát s drtivým náskokem a pro zbytek pole je mostecký Czech Round, který se jede od 15. do 17. května, možná poslední šancí, jak boj o titul ještě zdramatizovat.
Severočeský okruh je pověstný technickou náročností, která neodpouští chyby, což slibuje napínavou zápletku v každé zatáčce. Domácí publikum poženou vpřed zejména Ondřej Vostatek a Oliver König ve třídě Supersport, které doplní Troy Sovička a Štěpán Zuda v nové kategorii Sportbike.
Program: Od čtvrtečního běhu po nedělní finále
Program startuje už ve čtvrtek v 17:15, kdy se dráha otevře pro veřejný běh. Pátek pak bude patřit ladění formy v trénincích a kvalifikacím Superpole. Sobota přinese první ostré bitvy: v 11:15 se rozhodne o startovním roštu královské třídy WorldSBK, jejíž první hlavní závod odstartuje ve 14:00.
Nedělní program vyvrcholí dopoledním sprintem (11:10) a odpolední sérií druhých hlavních závodů od 13:00. Celý podnik v 16:30 uzavře populární Bike Parade, tady společná jízda fanoušků na vlastních strojích přímo po závodní dráze.
Ceny vstupenek a praktické informace
Velkým lákadlem zůstává otevřenost areálu – jedna vstupenka platí na všechny tribuny i do paddocku. Pořadatelé navíc drží vstřícnou politiku pro rodiny, kdy děti do 15 let mají vstup zdarma. Vstupenky lze stále pořídit výhodněji v on-line prodeji, na místě pak budou k dispozici na pokladnách (kasách) za standardní ceny.
|Typ vstupenky
|Online prodej
|Cena na místě
|Dítě (do 15 let)
|Zdarma
|Zdarma
|Pátek
|500 Kč
|600 Kč
|Sobota/Neděle
|1 450 Kč
|1 600 Kč
|Víkend (Pá–Ne)
|2 750 Kč
|2 900 Kč
|Motorkář (osoba + moto)
|1 550 Kč
|1 700 Kč
Pokud dorazíte na vlastním stroji, nejvýhodněji vychází vstupenka Motorkář, která zahrnuje osobu i motocykl za 1550 Kč v on-line prodeji, případně za 1700 Kč přímo na pokladně. Pro ty, kteří chtějí zažít atmosféru non-stop, je k dispozici kemp přímo v areálu (od 1400 Kč pro motorkáře po 3000 Kč za obytný vůz na celý víkend).
Pro ostatní návštěvníky je parkování řešeno denní sazbou splatnou na místě, která činí 250 Kč pro automobily a 200 Kč pro motocykly, přičemž v pátek mají motorkáři parkování zcela zdarma.
Ti, kteří chtějí nahlédnout přímo pod pokličku týmů, si mohou na místě dokoupit za 240 Kč vstup na Pit Walk – unikátní procházku boxovou uličkou přímo v srdci závodního dění.
Zdroje: Autodrom Most, SBK