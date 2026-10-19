Mitsubishi a nissany jsou až moc podobné renaultům. Francouzi to chtějí změnit
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Některé novinky japonských značek Mitsubishi a Nissan z poslední doby nesou až překvapivě francouzský design. Nejsou za tím personální změny v designovém oddělení, ale až příliš doslovné sdílení modelů. To by se ale mělo do budoucna změnit, v Renaultu s tím totiž nejsou spokojeni.
Kdo má dnes v Evropě zájem o nový Renault, může si jej pořídit hned u tří značek. Mitsubishi prodává lehce upravený model Captur jako ASX, crossover Symbioz jako Grandis a elektromobil Scenic jako Eclipse Cross. U Nissanu si zase pořídíte Renault 5 jako micru a brzy i twingo jako pixo, i když v těchto dvou případech je design pozměněn přece jen o kus více než u Mitsubishi.
Ani to ale podle současného šéfa Renaultu François Provosta není dostatečné a budoucí spolupráce musí zajistit větší rozdíly proti výchozím vozům Renault. „Nepožadovali jsme dostatečnou odlišnost,“ řekl na pařížském autosalonu britskému Autocaru. „Všechno je to o odlišení. Podívejte se na Dacii Spring: Twingo a Spring vypadají jako úplně jiná auta, ale platformu mají stejnou. Zde dochází ke změně oproti mému předchůdci. Nikdy nevstoupím do partnerství, které by nezajistilo dostatečnou odlišnost,“ dodal.
Obě spolupráce s japonskými značkami vznikly za vedení Luca de Mea, který Renault vedl mezi roky 2020 a 2025. Překvapivě se při vývoji japonských sourozenců v Renaultu dozvídali o finálním designu až v hodně pozdní fázi. Při odhalení nové micry tak byli nepříjemně překvapeni podobností s výchozí pětkou.
Micra nebude jediným sourozencem pětky, protože svoji verzi chystá i Ford jako nástupce fiesty. Ta by ale měla být designově svébytnější, pokud dojde na slova Provosta: „S Fordem má Jim Farley (šéf Fordu) naprosto stejný pohled. Řekl, že pokud se rozhodne spojit s Renaultem, to auto musí být Ford. To objevíme společně, protože ze zákona nesmím vidět design Fordu. Proto dávám přednost menšímu počtu partnerství se strategickými partnery, kteří chtějí spíše dlouhodobou spolupráci než jednorázové taktické partnerství. Odteď uvidíte, že pokaždé zajistíme dostatečnou odlišnost.“
Podle evropské legislativy platí, že pokud dvě konkurenční automobilky sdílejí vývojové náklady nebo platformu, technický vývoj musí být přísně oddělen od obchodních a produktových týmů. Pokud by se manažeři Renaultu a Fordu předem radili o finální podobě designu, výbavových stupních, výstupních cenách či přesném maskování aut, mohlo by to být chápáno jako nedovolená koordinace trhu.
Samotný vývoj elektromobilů pro Evropu je podle Fordu příliš nákladný, ostatně už dříve zde uvedl modely Explorer a Capri postavené na platformě Volkswagenu. Ty ale byly kritizovány právě za přílišnou podobnost s originály, i když zde byla myšlena místo vzhledu spíše technika a jízdní vlastnosti.
Renault samozřejmě sdílí techniku i s jinými modely Nissanu, u těch ale měla japonská značka větší podíl na vývoji. Například novýmodel Leaf stojí na stejné platformě jako Renaulty Mégane a Scénic, a Nissan Qashqai je na stejném základě jako Renault Austral. Rozdílnost jde tak daleko, že ačkoliv mají modely stejnou platformu, nesdílejí pohony. Renault, Nissan i Mitsubishi si tak každý například vyvinuly vlastní hybridy.
Mitsubishi, které u svých tří sdílených modelů s Renaultem upravilo ještě výrazně méně designu než Nissan, už zde pomalu začíná uvádět i svébytnější modely. Po outlanderu se v Evropě objevil i nový pick-up L200. Šestá generace je z vlastního vývoje Mitsubishi a zatím se nabízí pouze na britském trhu, mohla by se ale podívat i na kontinent.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz