Mitsubishi ASX v Česku zlevňuje o desítky tisíc! Silný mild-hybrid však končí
České zastoupení Mitsubishi zkrášluje ceny kompaktního SUV ASX, které je nyní dostupné se zvýhodněním až 54.000 Kč. Nabídka se týká všech motorizací včetně hybridu a současně doprovází doprodej posledních kusů silnější verze se 160 koňmi.
Nová cenová akce navazuje na dřívější zvýhodnění většího modelu Outlander PHEV. Akce platí napříč aktuální nabídkou modelu ASX a je časově omezená. Právě ASX patří v evropském portfoliu Mitsubishi k nejdůležitějším modelům. V nabídce jsou klasické benzinové motorizace i hybridní provedení.
Součástí aktuální nabídky je také omezený počet vozů ve verzi Limited s výkonem 116 kW (160 koní). Tato varianta představuje nejsilnější provedení v rámci současné nabídky a oproti slabším verzím nabízí citelně lepší dynamiku. Podle informací dovozce jde o poslední dostupné kusy této specifikace, což souvisí s úpravami modelové nabídky pro další období.
|Akční ceny Mitsubishi ASX (2026)
|Výbava
|Motor
|Převodovka
|Sleva
|Akční cena
|INFORM
|1.2 DI-T (84 kW)
|Manuální
|15 000 Kč
|498 790 Kč
|INVITE+
|1.2 DI-T (84 kW)
|Manuální
|35 000 Kč
|529 790 Kč
|INVITE+
|1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)
|Automatická
|45 000 Kč
|581 790 Kč
|INTENSE+
|1.2 DI-T (84 kW)
|Manuální
|50 000 Kč
|578 790 Kč
|INTENSE+
|1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)
|Automatická
|50 000 Kč
|634 790 Kč
|INTENSE+
|1.8 HYBRID (HEV) (116 kW)
|Automatická
|47 000 Kč
|699 790 Kč
|INSTYLE
|1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)
|Automatická
|47 000 Kč
|699 790 Kč
|LIMITED
|1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)
|Manuální
|33 000 Kč
|586 950 Kč
|LIMITED
|1.3 DI-T MILD HYBRID (116 kW)
|Automatická
|54 000 Kč
|634 950 Kč
Mitsubishi ASX je stejně jako ostatní modely značky nabízeno se zárukou až osm let nebo do nájezdu 160.000 kilometrů, přičemž proti prorezivění karoserie platí záruka dvanáctiletá.
U hybridních verzí se osmiletá záruka vztahuje také na trakční baterii, opět s limitem 160.000 kilometrů. Součástí balíčku je i asistenční služba poskytovaná až po dobu 15 let zdarma a pravidelná bezplatná kontrola technického stavu vozu.
Rozměrově ASX míří především na zákazníky, kteří hledají univerzální vůz pro každodenní provoz ve městě i mimo něj. Vyšší stavba karoserie přináší lepší přehled o dění kolem vozu a snazší nastupování, kompaktní délka naopak usnadňuje parkování v městském prostředí. Interiér je koncipován především prakticky, s důrazem na jednoduché ovládání a dostatek odkládacích prostor.
Zdroje: Mitsubishi