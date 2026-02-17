Předplatné
Mitsubishi ASX v Česku zlevňuje o desítky tisíc! Silný mild-hybrid však končí

České zastoupení Mitsubishi zkrášluje ceny kompaktního SUV ASX, které je nyní dostupné se zvýhodněním až 54.000 Kč. Nabídka se týká všech motorizací včetně hybridu a současně doprovází doprodej posledních kusů silnější verze se 160 koňmi.

Nová cenová akce navazuje na dřívější zvýhodnění většího modelu Outlander PHEV. Akce platí napříč aktuální nabídkou modelu ASX a je časově omezená. Právě ASX patří v evropském portfoliu Mitsubishi k nejdůležitějším modelům. V nabídce jsou klasické benzinové motorizace i hybridní provedení.

Součástí aktuální nabídky je také omezený počet vozů ve verzi Limited s výkonem 116 kW (160 koní). Tato varianta představuje nejsilnější provedení v rámci současné nabídky a oproti slabším verzím nabízí citelně lepší dynamiku. Podle informací dovozce jde o poslední dostupné kusy této specifikace, což souvisí s úpravami modelové nabídky pro další období.

Akční ceny Mitsubishi ASX (2026)
VýbavaMotorPřevodovkaSlevaAkční cena
INFORM1.2 DI-T (84 kW)Manuální15 000 Kč498 790 Kč
INVITE+1.2 DI-T (84 kW)Manuální35 000 Kč529 790 Kč
INVITE+1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)Automatická45 000 Kč581 790 Kč
INTENSE+1.2 DI-T (84 kW)Manuální50 000 Kč578 790 Kč
INTENSE+1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)Automatická50 000 Kč634 790 Kč
INTENSE+1.8 HYBRID (HEV) (116 kW)Automatická47 000 Kč699 790 Kč
INSTYLE1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)Automatická47 000 Kč699 790 Kč
LIMITED1.3 DI-T MILD HYBRID (103 kW)Manuální33 000 Kč586 950 Kč
LIMITED1.3 DI-T MILD HYBRID (116 kW)Automatická54 000 Kč634 950 Kč

Mitsubishi ASX je stejně jako ostatní modely značky nabízeno se zárukou až osm let nebo do nájezdu 160.000 kilometrů, přičemž proti prorezivění karoserie platí záruka dvanáctiletá.

U hybridních verzí se osmiletá záruka vztahuje také na trakční baterii, opět s limitem 160.000 kilometrů. Součástí balíčku je i asistenční služba poskytovaná až po dobu 15 let zdarma a pravidelná bezplatná kontrola technického stavu vozu.

Rozměrově ASX míří především na zákazníky, kteří hledají univerzální vůz pro každodenní provoz ve městě i mimo něj. Vyšší stavba karoserie přináší lepší přehled o dění kolem vozu a snazší nastupování, kompaktní délka naopak usnadňuje parkování v městském prostředí. Interiér je koncipován především prakticky, s důrazem na jednoduché ovládání a dostatek odkládacích prostor.

