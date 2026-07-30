Mitsubishi Eclipse se vrací jako elektromobil. Dárcovské auto poznáte snadno
Elektrické Mitsubishi Eclipse Sportback postupně odhaluje techniku. Dostane velkou baterii ze sesterského Nissanu Leaf, nabíjení výkonem 150 kW a nezvykle dva konektory, každý na jiné straně auta.
Mitsubishi využilo známé jméno Eclipse už podruhé způsobem, který fanoušky původního sportovního kupé zřejmě příliš nepotěší. Po kompaktním SUV Eclipse Cross přichází elektrický Eclipse Sportback, který je ve skutečnosti blízkým příbuzným nového Nissanu Leaf.
Automobilka vůz představila už dříve, konkrétní technické údaje však dávkuje postupně. Nyní potvrdila parametry baterie a nabíjení. Eclipse Sportback EV dostane ve všech výbavách kapalinou chlazený lithium-iontový akumulátor o kapacitě 75 kWh. Menší a levnější baterie se tedy alespoň prozatím nechystá.
Překvapení to není. Stejný akumulátor používá také příbuzný Nissan Leaf, který na jedno nabití ujede v nejúspornější americké verzi přibližně 488 km podle metodiky EPA. Mitsubishi vlastní údaj o dojezdu zatím nezveřejnilo, ale vzhledem ke společné technice lze očekávat podobnou hodnotu. Eclipse Sportback EV má stejně jako nový Leaf zásuvku na obou předních blatnících. Nejde však o dvě totožná připojení.
Na straně spolujezdce se nachází konektor NACS, díky němuž může automobil využívat severoamerické rychlonabíječky Tesla Supercharger. Nejvyšší nabíjecí výkon dosahuje 150 kW a doplnění energie z 10 na 80 procent má zabrat přibližně 35 minut.
V porovnání s moderními elektromobily schopnými přijímat přes 200 nebo dokonce 300 kW nejde o převratnou hodnotu. Mitsubishi ale míří spíše na dostupnější část trhu, kde budou důležitější pořizovací cena, velikost baterie a snadný přístup k husté síti nabíječek než honba za rekordními výkony.
Přes adaptér bude možné konektor NACS využít také u rychlonabíječek se standardem CCS. Mitsubishi se však rozhodlo, že zákazníky nebude nutit používat adaptér při každém pomalejším nabíjení doma. Na straně řidiče proto zůstala samostatná zásuvka J1772 pro střídavý proud, tedy americká obdoba evropského konektoru typu 2.
Dle hodnocení zevnějšku příbuznost s Nissanem automobilka nijak zásadně neskrývá. Mitsubishi upravilo přední a zadní část, světelný podpis a design kol, základní karoserie je ale prakticky shodná. Nezměnil se ani výrazný spoiler na zádi.
Výsledek působí o něco ostřeji než leaf, o samostatném modelu však lze hovořit především z marketingového hlediska. Mitsubishi tím šetří náklady na vývoj vlastního elektromobilu, zatímco Nissan získá dalšího odběratele své techniky.
Automobilka zatím neukázala interiér ani nezveřejnila výkon, kompletní výbavu nebo cenu. Právě cenovka přitom rozhodne, zda bude mít eclipse vedle prakticky stejného leafu smysl.
Zdroje: InsideEVs, Mitsubishi