Mitsubishi jede po 14 letech vystavovat na veletrh SEMA. Přiveze chlapáckého outlandera
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Japonská automobilka Mitsubishi se po čtrnáctileté odmlce vrací na prestižní tuningový veletrh SEMA v Las Vegas. Hlavní hvězdou expozice bude speciální terénní edice Outlander Diamond Trail.
Na ikonickém veletrhu představí značka se třemi diamanty model Outlander Diamond Trail Edition, který bude od příštího roku dostupný na severoamerickém trhu. Společnost se v rámci plánu „Momentum 2030“ zaměřila na dobrodružství a schopnosti svých vozidel, které mají doplňovat kvalitu zpracování, spolehlivost a důvěryhodnost značky. Momentálně se totiž za oceánem daří značce Mitsubishi zhruba podobně jako u nás.
Model Outlander je na tamním trhu vůbec nejprodávanější, jeho obliba ale klesá. Minulý rok si nového majitele našlo jen 35.895 vozidel. To představuje nejen 20% pokles oproti předešlému roku, ale také jen zlomek prodejů hlavních konkurentů – Toyota RAV4 oslovila 479.288 zákazníků, Honda CR-V 403.768 a dokonce i Nissan Rogue, který s plug-in hybridním outlanderem sdílí platformu, se prodal v počtu 216.207 kusů.
Mitsubishi si od varianty Diamond Trail slibuje, že prodejní čísla pomůže navýšit. Na první pohled vyniká robustní a mohutnou maskou chladiče v matně černém provedení, kterou doplňují černé prvky designového jazyka „Dynamic Shield“. Továrně zatmavené jsou také přední světlomety.
Přepracované přední i zadní nárazníky zlepšují nájezdové (18,3° místo 20,5°) a odjezdové úhly (22,2° místo 23,1°). Drsný vzhled vozu dodávají také výraznější lemy blatníků. Vyšší střešní ližiny usnadňují montáž střešních nosičů i zajištění nákladu. Kromě toho dodávají vozu na terénním vzhledu, třešničkou na dortu jsou však unikátní černá litá kola o rozměrech 18x7,5 palce se speciálními terénními pneumatikami Nexen Roadian ATX.
Z hlediska softwaru přidává nová edice jízdní režim pohonu všech kol „Rock“ pro jízdu v kamenitém terénu, obrazovka přístrojového štítu nově zobrazuje úhel natočení kol, prokluz jednotlivých kol a zásahy systému kontroly trakce. Kamerový systém zůstává zapnutý až do 30 km/h (o 10 km/h více než u běžných verzí).
V interiéru najdeme zcela nový materiál čalounění sedadel v tmavě šedé barvě s khaki prošíváním, který je pro edici Diamond Trail Edition exkluzivní a ladí s novým metalickým odstínem exteriéru „Trail Green“ (lze doplnit kontrastní bílou střechou). Navíc je materiál voděodpudivý a snadno se čistí, což kromě cest mimo asfalt jistě ocení také rodiny s dětmi. Na několika místech uvnitř najdeme logo speciální edice, které odkazuje na motiv „tří diamantů“ značky Mitsubishi.
Mekka automobilových nadšenců
Veletrh SEMA je proslulý spojením nadšenců pro upravená vozidla, příslušenství a nové technologie. Návrat automobilky Mitsubishi poprvé od roku 2012 tedy odpovídá ambici značky posílit své jméno mezi dobrodružnými zákazníky a automobilovými nadšenci. Svůj závazek vyrábět auta do terénu ostatně potvrdila už představením zcela nové generace offroadu Pajero (v USA Montero), to však na veletrhu vystavovat nebude.
Automobilka na svém stánku vystaví celkem tři vozy Outlander Diamond Trail Edition – první vůz bude v sériové podobě, ovšem dovybaven střešním boxem v barvě karoserie. Druhý vůz přidá pneumatiky do lehkého terénu, kit pro zvýšení podvozku o 1,5" (38 mm), přídavné osvětlení Rough Country a dvě horská kola Specialized. Na tažném zařízení bude připojen Gulfstream Trail Boss 1090K lakovaný v barvě vozu.
Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition |
Úplným vrcholem bude koncept s disky kol Method Race Wheels a A/T pneumatikami BF Goodrich K03, podvozkem s nastavitelnými miskami pružin zvýšeným dokonce o 2,5" (63,5 mm), střešním stanem, trakčními podložkami a přídavným osvětlením. Originální příslušenství automobilka ukáže na modelu Outlander Sport Trail.
Další dvě vystavená auta budou závodní AXCR Triton, tedy závodní varianta pick-upu, ze kterého vychází právě nová generace modelu Pajero. Poprvé na americké půdě ukáže automobilka také modifikovaný užitkový model Delica D:5 Ultimate Gear, který při představení na autosalonu v Tokiu sklidil pozitivní ohlasy nadšených účastníků výstavy.
Veletrh SEMA Show se uskuteční ve dnech 3.–6. listopadu 2026 v Las Vegas. Expozice Mitsubishi Motors bude na stánku 52249 v hale West Hall.
Zdroj: Mitsubishi