Mitsubishi má nový mild-hybridní motor pro outlander. Má to ale háček
Automobilka Mitsubishi na evropském trhu momentálně nabízí pouze dva vlastní modely, ostatní jsou licencovanými Renaulty. Pro americký trh však nyní připravila novou pohonnou jednotku.
Mitsubishi Outlander se u nás prodává pouze v plug-in hybridní variantě kombinující zážehový čtyřválec o objemu 2,4 litru se dvěma synchronními elektromotory umístěnými po jednom na každé nápravě. Tato kombinace outlanderu zajišťuje pohon všech kol, dojezd čistě na elektřinu až 113 km a při správném užívání také nízkou spotřebu benzínu.
Na americkém trhu se však do nynějška prodávala také neelektrifikovaná varianta outlanderu s atmosférickým motorem o objemu 2,5 litru. Tu nyní nahradí první elektrifikovaná pohonná jednotka vyvinutá společností Mitsubishi, která neumožňuje externí dobíjení.
Jde o novou mild-hybridní motorizaci, která využívá zážehový čtyřválec 4B40 V2 o objemu 1,5 litru. Vychází z motoru používaného v modelu Eclipse Cross, avšak s podstatnými úpravami zaměřenými na hybridizaci, účinnost a chlazení. Nutno podotknout, že turbodmychadlem přeplňovaná motorizace 1.5 T-MIVEC z evropské nabídky modelu Eclipse Cross zmizela už před pěti lety.
Ve své druhé, mild-hybridní verzi produkuje necelých 130 kW (177 k), tedy o 10 kW více než v Evropě prodávaná varianta. Maximální točivý moment nové jednotky dosahuje hodnoty 280 Nm v rozmezí 3000 až 4000 ot./min a je spárována s novou převodovkou s plynule měnitelným převodem CVT (značení W1CJE).
Ta stejně jako v předchozí variantě modelu zachovává simulovaných osm převodových stupňů v režimu Sport. Spolu s hybridním systémem to má přispět k maximalizaci potěšení z jízdy a dodat řidiči pocit jistoty za volantem díky dostatku výkonu při klidné jízdě i dálniční rychlosti.
Lithium-iontová 48V baterie je umístěna pod sedadly třetí řady, díky čemuž neubírá v interiéru žádný prostor. Stará se o napájení řemenového startér-generátoru, který motor startuje například na křižovatce, pokud je aktivován systém start/stop. Podle automobilky přispívá k tomu, že restart systému je téměř okamžitý a neslyšitelný.
Spalovací motor se automaticky vypíná v bezzátěžových situacích při rychlostech nižších než 21,7 km/h. Při jízdě se řemenový startér-generátor stará o přeměnu energie na elektřinu stejně jako běžný alternátor a zároveň dokáže poskytnout dávku točivého momentu až do 4300 ot./min.
Mezi další změny jednotky 4B40 ICE oproti verzi z modelu Eclipse Cross patří například přidání izolační řemenice klikového hřídele, která snižuje vibrace závislé na otáčkách, a zároveň použití ventilu s vícestupňovým řízením průtoku v chladicím systému, vodou chlazeného mezichladiče a chlazeného EGR ventilu.
Tyto změny přispívají k nižším emisím, rychlejšímu zahřátí motoru a vyšší specifické účinnosti, což vede ke snížení spotřeby paliva. Ta dle americké normy EPA u modelů s pohonem předních kol odpovídá přibližně 9 l/100 km ve městě, 7,6 l/100 km na dálnici a kombinované spotřebě 8,4 l/100 km.
Na evropském trhu by této motorizaci odpovídal například Volkswagen Tayron s motorizací 1,5 eTSI, který slibuje kombinovanou spotřebu 6,1 až 7,39 l/100 km dle normy WLTP. Mild-hybridní outlander se na starý kontinent ovšem dle dostupných informací nechystá, zákazníci se tak musí spokojit s osvědčenou plug-in hybridní motorizací, nebo se uskromnit s místem a zvolit mild-hybridní model Grandis.
Zdroj: Mitsubishi