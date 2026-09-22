Mitsubishi na evropský trh vrací pick-up L200. Novou generaci automobilka vyvinula sama
Trh s pick-upy na Starém kontinentu před pěti lety opustil dlouhodobě oblíbený model japonské automobilky se třemi diamanty ve znaku. Nyní se pomalu vrací. Ve Velké Británii se model L200 v nabídce objevil již letos v květnu a nyní ho prezentuje také německé zastoupení.
Mitsubishi Motors vrací na silnice skutečnou klasiku a další ze svých oblíbených modelů. A nejde o pouhý návrat jména s využitím techniky propůjčené od Renaultu. S novým modelem L200 se značka vrací do segmentu pick-upů a navazuje na dlouhou tradici robustního a konkurenceschopného pick-upu.
Pod kapotou se nachází silný vznětový motor o objemu 2,4 litru přeplňovaný dvěma turbodmychadly v uspořádání twin-turbo. Dosahuje výkonu 150 kW (204 k) a točivého momentu 470 Nm, kterého navíc dosahuje už od 1500 ot./min. Je tedy zřejmé, že Mitsubishi znovu cílilo především na vysokou spolehlivost při náročném pracovním nasazení, pro které byly dosavadní generace L200 tak oblíbené.
Ta nová by si tak měla opět hravě poradit také s přívěsem o maximální hmotnosti 3 500 kg. Palivová nádrž na 75 litrů by měla poskytnout dostatečný dojezd i s plně naloženou korbou a přívěsem, a i když spotřebu zatím tisková zpráva neuvádí, pick-up L200 je sice nový pro Evropu, ale v dalších končinách světa se již nějakou dobu prodává pod jménem Triton.
Z nezávislých testů tak víme, že spotřeba by se měla při běžném používání pohybovat přibližně kolem osmi litrů na sto kilometrů. Pro Anglii udává WLTP kombinovanou spotřebu v přepočtu 8,5 litru na 100 km, což v dnešním světě hybridních pick-upů není kdovíjak oslnivé, ovšem právě jednoduchá technika bez elektrifikace by zákazníky mohla oslovit i za cenu vyšších nákladů na palivo.
Pro dělníky i pro ředitele
Zatím se na webu německého zastoupení značky objevily dvě varianty modelu L200. Základní nazvaná Diamant a na první pohled výrazně lépe vybavená Diamant TOP. Kupodivu obě disponují lakovanými nárazníky, tam ale podobnosti končí.
Robustní standardní varianta Diamant je určena pro profesionální využití. Tomu svědčí systém pohonu všech kol Easy Select 4WD, který umožňuje volbu pohonu, disponuje uzávěrkou zadního diferenciálu a je spojen se šestistupňovou manuální převodovkou (zdali bude možné připlatit za samočinnou převodovku, není z dostupných materiálů jasné).
Tato varianta vyjíždí na menších ocelových ráfcích, bez lakovaných klik dveří a pravděpodobně také s halogenovými hlavními světlomety. Standardem jsou ale například klimatizace, asistent rozjezdu do kopce (HSA), systém stabilizace přívěsu (TSA), elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná zpětná zrcátka (také nelakovaná), dálkově ovládané centrální zamykání, uzamykatelné víko korby a plnohodnotné rezervní kolo.
Vrcholná verze „Diamant TOP“ rozšiřuje seznam výbavy o řadu komfortních a asistenčních systémů. Patří mezi ně 8" systém infotainmentu s podporou Apple CarPlay a Android Auto, LED světlomety a LED světla pro denní svícení, systém sledování mrtvého úhlu (BSW) s asistentem změny jízdního pruhu (LCA), kamerový systém s 360° pohledem a detekcí pohybujících se objektů (MOD), systém upozornění na provoz za vozidlem (RCTA) a přední i zadní parkovací senzory. Součástí výbavy jsou také sedadla čalouněná černou syntetickou kůží, 18palcová kola z lehké slitiny, boční nášlapy, tlumič víka korby a tónovaná skla.
Kromě toho se s vyšší výbavou zřejmě pojí také systém Super Select 4WD-II s trvalým pohonem všech kol, sedmi jízdními režimy a šestistupňovou automatickou převodovkou. To zajišťuje modelu L200 optimální trakci za všech okolností, ať už na zpevněných silnicích, nebo v terénu. Je možné, že pohonné jednotky bude možné kombinovat i mezi výbavami, zatím to však tisková zpráva ani web německého importéra neupřesňují.
Alespoň ceny však odhadnout můžeme. V Německu bude základní výbava Diamant s manuální převodovkou nabízená od 39.990 € (975.000 Kč) a ve verzi „Diamant TOP“ se šestistupňovou automatickou převodovkou za cenu od 52.990 € (1.285.000 Kč). Pokud se vám nelíbí standardní bílá, na metalickou šedou nebo perleťovou klavírově černou si připravte dalších 890 € (přibližně 21.500 Kč).
Cílí na podnikatele
Německé zastoupení nabízí velkorysou osmiletou záruku. Ta se skládá ze standardní pětileté záruční doby poskytované výrobcem, kterou lze díky podmíněnému prodloužení záruky rozšířit až na osm let nebo 160.000 kilometrů. Tento závazek v oblasti služeb doplňuje asistenční služba Mitsubishi Assistance, kterou lze rovněž prodloužit až na osm let.
Podle Mitsubishi tak zákazníci modelu L200 mohou dlouhodobě těžit z vysoké míry jistoty a spolehlivosti – což je klíčová výhoda zejména pro komerční uživatele, kteří se na své vozidlo spoléhají každý den. Ti jistě ocení také prostornou korbu o délce 1 555 mm, na kterou se jen o kousek nevejdou rovnou dvě europalety. Jedna se ale vejde s přehledem a tomu odpovídá také doložnost přes 1000 kg.
Světlá výška 228 mm by měla spolu s pohonem všech kol stačit k dobré průjezdnosti mimo asfalt. Pro úplnost: délka nového Mitsubishi L200 činí 5320 mm (+15 mm oproti minulé generaci), šířka 1795 mm (-20 mm) a výška 1765 mm (-15 mm). Rozvor narostl o celých 13 centimetrů na celkových 3130 mm.
To by mohlo znamenat více prostoru v kabině, která ale z dostupných fotografií vypadá pořád spíše utilitárně. Mnoho klíčových funkcí se ale stále ovládá pomocí fyzických ovladačů, což je ve vozidle tohoto ražení přinejmenším vítané.
Do Evropy se sice model L200 dostává ve značně zúžené nabídce modelových variant a výbav, i tak zde ale má své místo. Spekulace naznačují, že by časem mohl dostat také hybridní motorizaci, pravděpodobně sdílenou s nedávno představeným modelem Pajero, kterému posloužil jako základ. To však pravděpodobně nenastane do konce dekády.
Zdroje: Mitsubishi-Motors Germany, FleetNews.co.uk, CarScoops